臺漫畫家「星期一回收日」比利時參展 文策院攜手法漫平台Mangas.io力推四部臺漫新作

臺灣漫畫家甫於法國安古蘭漫畫節大放異彩，緊接在3月13日至16日舉行的比利時布魯塞爾圖書博覽會，屢獲金漫獎肯定的臺灣百合漫畫家──星期一回收日也受到大會邀請參與，舉辦講座、簽售會及見面會等一系列活動。星期一回收日已有四部法文版作品，且銷售成績亮眼，已累積了一批歐洲讀者，這次訪歐再度展示出她在當地的人氣。此外，文策院今年繼續與法國數位漫畫平台Mangas.io合作，上架四部臺漫新作，並於布魯塞爾圖書博覽會規劃互動展示，吸引現場讀者目光，藉由線上線下多管齊下，期望將更多優秀臺灣作品引進法語市場，延續歐洲的臺漫浪潮。

在15日的大會講座上，星期一回收日與法國漫評人Frederick Queiroz以「新世代臺漫」為題對談，分享以女性為主題的創作及箇中挑戰，並討論臺灣漫畫產業近年來的發展。而在博覽會期間舉辦的簽售會及見面會也吸引了眾多新舊讀者，現場交流氣氛熱絡。大會代表Frederico Anzalone也大讚星期一回收日的風格極富詩意，細膩描繪各種情感，展現出臺灣漫畫的實力。

星期一回收日擅長描繪女性角度的感情世界，並以女性情誼為主題的百合漫畫作品備受矚目。她筆下的角色互動細膩動人，搭配溫暖柔和的畫風，傳達出真摯的情感，也成功跨越文化界線打動各地讀者。其中《貓與海的彼端》已授出日文、法文、越南文、馬來文、俄文及英文版權，並獲得日本國際漫畫獎銀獎肯定。星期一回收日過去也曾參與法國安古蘭漫畫節、義大利盧卡漫畫節，她表示印象中的歐洲讀者總是禮貌友好、不吝誇讚。雖然她的作品還沒有義文版，但之前在義大利遇到的讀者即使看不懂內文也對圖像很感興趣。這次也很高興在比利時跟當地讀者見面。

星比利時布魯塞爾圖書博覽會，期一回收日憑藉溫暖柔和的畫風獲多國讀者喜愛。圖/文策院提供

近兩年臺漫在法語市場的成長顯著，「臺灣漫畫」也漸漸成為一個口碑品牌。文策院自2022年起攜手法國網漫平台Mangas.io，於該平台上架精選臺漫作品，今年再力推四部新作，分別為結合傳統文化與BL類型的《冥冥之衷》、幽默探討各種有感議題的《超齡又有什麼關係》、改編自知名香港推理作家陳浩基同名小說的《大魔法搜查線》等三部「CCC追漫台」孵育作品，以及由文策院與日本角川合製、臺灣漫畫家與日本編輯協力打造的《犬系警探》。四部作品甫於3月1日正式上架Mangas.io，在這次布魯塞爾圖書博覽會的宣傳活動上也收到不少好評，期待後續可以贏得更多法語讀者的青睞。

Mangas.io是近年快速成長的法國網漫平台，以訂閱制模式在當地市場突圍而出。文策院董事長蔡嘉駿表示，網漫在內容消費市場已是一大趨勢，更是IP跨域發展的重要源頭，且文策院不僅經營「CCC追漫台」，也推出數位漫畫相關培訓課程，積極為業界培育具國際競爭力的人才。接下來，文策院將與Mangas.io深化合作，加緊推出更多、更精彩的臺漫數位法文版，驚艷歐洲讀者。Mangas.io總監Yun Inada則表示藉由與文策院合作，Mangas.io已成為在歐洲收錄最多臺漫作品的平台，也見證著臺漫在平台上的影響力與日俱增。他們期待未來能與文策院共同參與更多國際展會，讓全球讀者從漫畫創作中體驗到臺灣的獨特文化。

比利時布魯塞爾圖書博覽會，在簽售會上，大批粉絲讀者排隊等候，展現出星期一回收日的高人氣。圖/文策院提供

比利時布魯塞爾圖書博覽會，星期一回收日於現場為粉絲讀者簽繪，互動熱絡。圖/文策院提供