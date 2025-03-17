《花間一傾城》傲嬌妖仙x採花少女 傳統志怪小說可愛稚幼化

《我和花妖戀愛了》作者藍菁，連載於愛奇藝文學網，是一部連載於愛奇藝文學網站的古代言情輕奇幻甜寵小說。故事講述愛花成癡的女主顧青橙，與潔癖又傲嬌的花妖呂耕雲之間的歡喜冤家故事。

顧青橙的真愛有兩樣——花草與銀子。如果能靠花草發家致富，那可真是人生美事！然而，財富夢尚未實現，她卻先惹上了一個大麻煩——一隻賴在她家的男花妖。這位花妖名叫呂耕雲，潔癖成性、講究享受、脾氣古怪，花錢如流水，除了長得好看，似乎一無是處。兩人因小事爭吵，他竟一氣之下施下魔咒，拂袖而去。

曾是寧王府預備園藝師、花草大會種子選手的顧青橙，如今卻落得種什麼死什麼的下場。她抓狂不已，該如何向寧王交代？總不能說：「我辛苦培育的花自己逃跑了」吧？無奈之下，她踏上尋找呂耕雲的旅程，想讓他解除魔咒。誰知經過一番死纏爛打後，呂耕雲驚訝地發現——這女人比自己還無賴？！

古裝仙俠劇《花間一傾城》改編自藍菁所著小說《我和花妖戀愛了》。圖/擷取自愛奇藝小說

古裝仙俠劇《花間一傾城》改編自藍菁小說《我和花妖戀愛了》，又名《我和花妖戀愛了》、《落花傾城》。由厲薔菲、何昶希、王皓軒、高基才、王沐暄、謝澤成等人主演。2月27日播出。

劇情講述，寄人籬下、命運多舛的少女顧青橙（厲薔菲 飾），與身世悲慘、半仙半妖的呂耕雲（何昶希 飾），因「花靈」結緣，從鬥嘴不休的師徒冤家，逐漸發展出深厚情感。在歷經重重波折與輪迴轉世後，兩人終於跨越種族與時空，尋回彼此，共同書寫一段刻骨銘心的愛戀傳奇。

劇情亮點

中國傳統志怪小說中，主角多為男性書生，他們邂逅化身女子的妖怪，如狐狸精、蛇精等，展開一段充滿奇幻色彩的愛戀，故事往往圍繞女性對男性的委身與付出展開。然而，在《花間一傾城》中，敘事核心轉向女性，男主角則以「花仙子」的形象登場，與女主角譜寫了一場跨越時空的奇幻戀曲。這種性別設定巧妙顛覆了中國傳統志怪小說的敘事模式，將原本以男性幻想為主的故事轉化為滿足當代女性審美與情感需求的浪漫童話。

奇幻仙俠元素：人類少女與半仙半妖的愛情故事，融合花靈羈絆與輪迴轉世設定，使劇情具神秘感與宿命感。

歡喜冤家設定：女主與男主從鬥嘴師徒到情愫暗生，感情發展從輕鬆搞笑到深情虐戀，增加劇情層次感。

視覺風格：古裝仙俠背景搭配花草靈力，營造唯美夢幻的畫面，展現奇幻世界的魅力。

《花間一傾城》圖/擷取自官網微博

關於好評

配角驚喜表現：劇中演員表現出色，皆能投入角色，特別是配角群的表現更是搶眼，為劇情增添不少亮點。

小成本高品質，畫面精美：雖然沒有頂流明星，製作團隊仍用心打造精美畫面，畫風細膩，場景夢幻，展現良心製作的誠意。

關於差評

劇情老套，缺乏新意：故事套路過於老派，像是20年前的流行劇情，缺乏創新，讓人感到審美疲勞。

女主設定低幼化，主角群武力值偏低：女主角的人設過於天真幼稚，主角團不僅智謀一般，武力值也不高，經常被反派壓制。

劇情薄弱，後期節奏拖沓：隨著劇情推進，苦情戲份增加，劇情邏輯變弱，角色發展開始混亂，到了20集更是出現大量角色領便當，讓人對結局感到茫然。

《花間一傾城》圖/擷取自官網微博

《花間一傾城》圖/擷取自官網微博

《花間一傾城》圖/擷取自官網微博