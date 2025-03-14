《愛你》張凌赫x徐若晗 激吻當機玫瑰婚禮甜蜜暴擊

白色情人節窩在家追陸劇《愛你》好幸福！由張凌赫、徐若晗主演的愛情劇《愛你》，改編自笙離小說《愛你，是我做過最好的事》，暖心治癒的故事在播出後熱度持續攀升，接連登頂愛奇藝國際版12個國家地區的熱播榜，微博主話題「電視劇愛你」閱讀量更是突破13.2億並穩居微博劇集影響力榜熱播榜TOP1，全劇在昨晚畫下完美句點，張凌赫、徐若晗在眾人祝福下步入婚姻，兩人的CP感爆棚、互動嗑點拉滿，被視為今年春天必看甜劇。

陸劇《愛你》描述飯店客房部經理「沈惜凡」（徐若晗 飾）在感情和工作的雙重壓力下，失眠越發嚴重，上醫院調理身體的她，邂逅了暖男中醫師「何蘇葉」（張凌赫 飾），住同社區的兩人情愫逐漸萌芽，沈惜凡因為經歷一段失敗的初戀而格外謹慎，但何蘇葉的溫和與堅定漸漸融化了她的防備，兩顆心因此逐漸靠近。

《愛你》以中醫文化為背景，將現代愛情與傳統元素巧妙融合，編劇歐思嘉受訪時提到，劇中的愛情觀都源於真實生活，男女主角年齡設定為31歲和28歲，並未刻意塑造過於夢幻的偶像劇形象，甚至融入了現實職場的困境與掙扎，貼近生活的敘事方式，就是為了讓觀眾感受到角色的真實魅力。

在大結局中，何蘇葉與沈惜凡有情人終成眷屬，甜蜜步入婚姻，兩人的浪漫婚禮成為整部劇的點睛之筆，導演車亮逸對婚禮場景的要求極為嚴苛，堅持使用真花佈景，工作人員耗費 2天3夜趕工，精挑細選360公斤的白玫瑰花瓣，親手剝製，佈滿整個婚禮現場，胸花和捧花也皆由手工製作，將浪漫氛圍推至頂點。聊起婚禮拍攝過程，張凌赫、徐若晗異口同聲地笑稱，畫面看來很美，但一整天下來快曬死了，連工作人員的膚色都肉眼可見地變黑，兩人也決定要是以後結婚，絕對要選在室內辦。

《愛你》。圖/iQIYI愛奇藝提供

張凌赫、徐若晗在《愛你》中的情感發展自然流暢，推拉曖昧過程及親密吻戲更是令劇迷激動不已，被問起最臉紅心跳的場景時，徐若晗笑說：「櫻花之吻、浴室之吻、求婚之吻這3場戲我都很難忘，拍攝時真的會動心，拍完我整個人都呆住當機了，需要緩一下，這時候凌赫總會笑瞇瞇地看著我，就很何蘇葉，讓我更害羞了。」

其中浴室吻戲成為全網名場面，在那場戲中，徐若晗洗完澡穿著張凌赫的襯衫吹頭髮，兩人情不自禁地深情相吻，從浴室一路吻到房間，整整2分鐘的高甜互動讓觀眾直呼「戀愛了」，張凌赫更上一層樓的吻功也讓他被劇迷封為「接吻天才」、「純愛蘇神」。另一場車中激吻則是性張力拉滿，播出後網友還熱烈討論張凌赫的嘴巴是不是被親腫了，他得知後忍不住笑著澄清：「那是若晗的口紅啦！不是我嘴巴腫。」

《愛你》。圖/iQIYI愛奇藝提供

劇中張凌赫溫柔又有耐心，還懂得給女友滿滿的情緒價值，支持對方的夢想，徐若晗認為張凌赫的形象很符合角色，簡直是天選何蘇葉，並說：「合作之前以前他很高冷，但實際上他挺好玩的，還有點毒舌，而且很懂即興發揮，他的眼睛溫柔又有戲，常讓我不自覺地陷進去，我也從他身上學到不少曖昧拉扯小技巧。」徐若晗笑稱她的爸媽跟爺奶都在追劇，全家在線嗑CP，還說小情侶看起來很幸福，讓她有種被認可的感覺，連阿姨都不忘叮囑她將來要找個像何蘇葉一樣的對象，但她直呼這也太高難度。

《愛你》完美落幕後，張凌赫在微博上感性寫道「上一次主演現代劇，已經是2021年初了，說想演現代劇也說了很多次，2024我收獲了很多支持和愛意，也恰好有機會成為了何蘇葉，所以我說《愛你》是一份禮物，希望每一個看過《愛你》的人都能相信，你很明媚，在這個世界上，會有屬於你的光，或者，讓自己成為光。」

徐若晗也接力寫下「沈惜凡，謝謝你出現在我的生命裡，你像被吹散的蒲公英種子，正在我靈魂最柔軟的褶皺裡，醞釀下一場溫柔革命。」而不少劇迷也敲碗希望超級登對的兩人能再搭檔演愛情劇。《愛你》全集已在愛奇藝國際站上線。

《愛你》。圖/iQIYI愛奇藝提供

《愛你》。圖/iQIYI愛奇藝提供

《愛你》。圖/iQIYI愛奇藝提供

《愛你》。圖/iQIYI愛奇藝提供

《愛你》。圖/iQIYI愛奇藝提供

《愛你》。圖/iQIYI愛奇藝提供

《愛你》。圖/iQIYI愛奇藝提供

《愛你》。圖/iQIYI愛奇藝提供

《愛你》。圖/iQIYI愛奇藝提供

《愛你》。圖/iQIYI愛奇藝提供

《愛你》。圖/iQIYI愛奇藝提供

《愛你》。圖/iQIYI愛奇藝提供

《愛你》。圖/iQIYI愛奇藝提供