《鬼才要回家》幽靈哥哥奇妙現身 祖厝靈異事件頻傳

越南賣座突破2300億越南盾（約2.97億台幣），目前是越南影史最賣座恐怖喜劇的《鬼才要回家》（英文片名：The Ancestral Home）將於4月2日在台上映，本片故事描述與家人關係疏遠的美田（方美芝 飾）是一名Z世代的網紅，不相信鬼神之說的她，為了拍攝時下最流行的超自然影片，回到她的家族世居的祖厝，結果意外見到在她小時候過世的哥哥嘉明（黃立 飾）的鬼魂，為了讓嘉明能夠安心去投胎，美田必須協助他完成遺願：阻止家人們把祖厝賣掉……《鬼才要回家》將於4月2日清明連假全台大銀幕感動上映。

《鬼才要回家》導演黃立是越南知名網紅，他的YouTube頻道有高達428萬追蹤，本片是他第二部執導的劇情長片，同時也在片中飾演哥哥「嘉明」一角。談到《鬼才要回家》的靈感來源，黃立透露跟神明有關，「在春節期間，我去了安江省朱篤市的主處聖母廟（Miếu Bà Chúa Xứ），祈求主處聖母給我一個點子，拍攝一部今年可以拍完而且能夠獲得成功的電影。我上完香回到客運上，『祖厝』（註：本片越南原文片名）這個詞突然浮現在我腦海裡——一棟祖先留下來祭拜用的房子，裡面還有個祭壇。搭客運回家的路程大約2.5到3個小時，我就在腦袋裡把整個劇本構思出來了。」後來，黃立在一個月之內，就完成了《鬼才要回家》的劇本，真的是「如有神助」！

《鬼才要回家》作為一部帶有恐怖元素的電影，拍攝期間免不了碰到一些靈異事件，黃立在受訪時，分享了兩個劇組成員碰到的靈異事件。他透露，某次拍夜戲時，他們把化妝組分成AB兩組，A組在工作時，B組就去睡覺休息，「B組有個組員在睡覺時，夢到有一個白髮白鬍鬚的老人走到他旁邊說：『孩子，起來工作吧。』後來，這名組員驚慌失措，臉色蒼白地跑到了拍攝現場。我們問怎麼了，他就分享了這件事，然後環視整個房子。奇怪的是，夢中的老人跟老房子祭壇上的祖先照片一模一樣。」

《鬼才要回家》拍攝過程的另一個靈異事件則跟小孩子有關。黃立透露，某天，劇組要拍攝美田小時候躲在房裡哭的戲，但飾演小美田的童星哭個不停，無論怎麼哄都不肯停下來，「直到後來，拍攝完成之後，她被媽媽帶到外面，才說出她在房間裡看到了『不該看到的東西』，她嚇壞了，所以才哭了起來。這時候，我有點迷茫，但我心想，也許是祖先暗中在幫助我，想讓小孩順利演出哭戲，所以才這麼做。」

為了找到電影裡的「祖厝」，劇組找遍全越南，最後選定芹苴市的「陳巴氏古宅」（nhà cổ Trần Bá Thế）當作本片的主場景。這棟宅邸於1935年落成，距今已有90年的歷史。屋主答應讓他們在這裡拍片，但必須確保裡面的各種文物完好無損。攝影指導黎友黃南（Lê Hữu Hoàng Nam）表示：「劇組找到了一棟內外都夠大的房子，在設置和移動器材方面沒有任何困難。屋主非常樂於支援劇組。正式開拍之前，整個劇組必須坐下來仔細討論整部電影的色調和影像風格。」最後才完成完美的拍攝場景。《鬼才要回家》將於4月2日清明連假全台大銀幕感動上映。

《鬼才要回家》方美芝（左）、黃立（右）。圖/車庫娛樂提供

《鬼才要回家》。圖/車庫娛樂提供

《鬼才要回家》。圖/車庫娛樂提供

《鬼才要回家》。圖/車庫娛樂提供