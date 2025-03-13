《給我一首琴的時間》周杰倫力推韓版《不能說的·秘密》純愛經典浪漫重生

流行天王周杰倫自編自導自演的華語青春純愛經典電影《不能說的·秘密》上映以來將屆滿18周年，日本、韓國爭相翻拍，尤其在韓國更是深植人心，不少韓國遊客到台灣都會到淡水參訪，因此當《不能說的·秘密》確定將改編翻拍成韓版時也掀起話題。

《給我一首琴的時間》邀請到人氣實力兼具的演員都敬秀、元眞兒、辛叡恩出演，日前在韓上映時引發觀眾朝聖熱潮、刷新韓國翻拍華語片的票房紀錄，看得出「周式浪漫」仍在發威，電影本周五將在台上映，周杰倫本人更錄影片推薦：「哈囉大家好，我是周杰倫，大家還記得《不能說的·秘密》嗎？《給我一首琴的時間》3/14 白色情人節全台上映，準備去看囉！」邀請粉絲走進戲院，感受這部奇幻浪漫經典的全新魅力。

電影《給我一首琴的時間》由《萬惡新世界》 、《哈爾濱》金獎製作團隊HIVE Media Corp相中翻拍，經過多年精心籌備，最後交由《迴憶》導演徐宥珉執導，並成功請到男團EXO人氣成員都敬秀演出男主角「葉湘倫」，在韓國受訪時，都敬秀透露自己本身是原作《不能說的·秘密》的粉絲，坦承考慮接演和實際拍攝時，確實有感受到壓力，都敬秀說：「我個人認為，最終呈現的成果讓我非常滿意。這部片讓我有機會嘗試鋼琴演奏和一直想挑戰的愛情戲。我本來就是原作的粉絲，這一點也是我接下這部戲的重要原因。」

原作《不能說的·秘密》讓粉絲津津樂道的場景不少，包含周杰倫、桂綸鎂四手聯彈，和令人難忘的校園鬥琴，全是音樂天才周杰倫親自演奏，身為翻拍版本男主角，都敬秀最滿意的部分也是鋼琴演奏場景，因為曾有朋友看完電影後問他，「那真的是你自己彈的嗎？」讓他忍不住面露微笑。

戲外都敬秀本身並不會彈奏鋼琴，但都敬秀仍對他與元眞兒的表現相當滿意：「我個人覺得我們詮釋得很好，雖然音樂方面可能會讓部分觀眾覺得有些遺憾，但這首曲子成功表達兩人關係的發展。」也讓觀眾更佩服原作男主角周杰倫的堅強實力。電影《給我一首琴的時間》本周五3月14日白色情人節全台上映。更多詳情👉【WANIN Visual MOVIE】官方粉絲團

《給我一首琴的時間》都敬秀展現了「葉湘倫」獨有的純愛魅力。圖/網銀國際影視提供

《給我一首琴的時間》曾是男團成員的都敬秀演出韓版「葉湘倫」。圖/網銀國際影視提供