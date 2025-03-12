《只此江湖夢》高偉光191高大帥氣 賞金獵人變油膩霸總

《與艷少同眠》作者沈滄眉，2009年由朝華出版社出版。講述了現代女子方怡意外穿越至明朝仁宗年間，成為江湖第一大幫派「禦馳山莊」的莊主容疏狂。然而，她還未適應這個世界，就捲入了漢王朱高煦的陰謀之中，在江湖與朝堂的動盪局勢中掙扎求存。

男主角的形象並非透過直接的描寫，而是由江湖人士口中流傳的俠客「艷少」之名勾勒出來，使他彷彿古龍筆下的傳奇人物，既神秘又充滿魅力。他的過往如霧裡看花，讓人忍不住想要一探究竟，這種塑造方式為角色增添了幾分神秘色彩。

女主方怡個性磊落，面對險惡環境依舊保有現代人的機智與果敢，與江湖風雲中的艷少形成鮮明對比，兩人亦敵亦友，情感糾葛令人著迷。他們在江湖紛爭與朝堂陰謀之間掙扎，聯手翻轉局勢，讓故事充滿張力與看點。

《只此江湖夢》改編自沈滄眉小說《與艷少同眠》。圖/擷取自《只此江湖夢》官方微博

《只此江湖夢》改編自沈滄眉小說《與艷少同眠》，由高偉光、宣璐、任豪、加奈那、袁雨萱、張皓承等主演。2025年2月26日開播。

故事講述現代少女方怡意外闖入武俠世界，搖身一變成為風雲刀客容疏狂，與冷酷無情的賞金獵人艷少攜手，揭開塵封的往事與江湖秘辛，在刀光劍影中尋找真相與歸屬。《只此江湖夢》融合了穿越、武俠、懸疑、權謀與愛情元素，透過詼諧幽默與緊張刺激並存的劇情，構築出一場令人熱血沸騰的江湖冒險。

《只此江湖夢》。圖/擷取自《只此江湖夢》官方微博

關於好評

高偉光的魅力與打戲：高偉光身高191公分，擁有立體的五官與健碩身材，高大帥氣，動作戲流暢俐落，視覺觀感極具衝擊力，讓觀眾大呼過癮。

宣璐轉型甜妹風格：以往多演溫婉或颯爽角色的宣璐，這次轉型甜妹風格，表現可愛俏皮，展現不一樣的魅力，令人驚喜。

輕喜劇風格，創新融合：不同於傳統武俠強調江湖恩怨，該劇融合穿越與甜寵元素，帶來輕鬆有趣的古裝輕喜劇氛圍，增添娛樂性與趣味性。

關於差評

高偉光冷酷面癱，造型翻車：高偉光飾演的艷少，表面冷酷無情，演技被批面癱、油膩。造型被吐槽「像個破塑膠袋」，冷酷賞金獵人搭配現代穿越少女，毫無CP感。

宣璐的「大女主」表現不佳：宣璐的古裝扮相一直是她的加分項，但這次卻成了減分項。造型被批像「路人大姐」。演技僵硬、浮於表面，尤其情感戲眼神空洞，缺乏感染力。

劇情老套無趣，元素雜亂：穿越+武俠+甜寵的混搭設定，被觀眾認為踩中所有雷點。現代思維碰撞古代江湖的橋段，如用商業頭腦賣肉夾饃、用心理學識破詭計，遭批生硬、尷尬，既無笑點也無爽感。

《只此江湖夢》。圖/擷取自《只此江湖夢》官方微博

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