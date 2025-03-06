《火影忍者》25週年聯動 Google助你召喚漩渦鳴人

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《火影忍者》25週，Google推出網頁互動小遊戲。圖/擷取自Google
《火影忍者》25週，Google推出網頁互動小遊戲。圖/擷取自Google

》（日語：NARUTO -ナルト-）是家岸本齊史創作的少年漫畫，講述忍者世界中漩渦鳴人與宇智波佐助等角色的成長與戰鬥故事。漫畫自 1999 年開始連載，並於 2002 年

2004年《火影忍者》漫畫進而改編成電影。2006年漩渦鳴人入選美國《新聞週刊》日文版於10月18日發行的特集中選出的「全世界最受尊敬的100位日本人」。

25 週年驚喜！Google 搜尋藏彩蛋

為慶祝《火影忍者》連載25週年，Google 特別推出隱藏版互動小遊戲，只要在 Google 搜尋 中輸入指定關鍵字，就能啟動特別動畫效果！

🔍 Step 1：在 Google 搜尋輸入「火影忍者」、「NARUTO」或「ナルト」

🎯 Step 2：按下 Enter，螢幕下方將出現木葉忍者村橘色logo標誌

💥 Step 3：不斷點擊logo標誌，漩渦鳴人數量驚人，甚至可能讓畫面爆滿

快來試試，看看你能召喚出多少位👉 Google 《火影忍者》互動小遊戲

《火影忍者》25週，Google推出網頁互動小遊戲。圖/擷取自Google

《火影忍者》動畫。圖/擷取自naruto-official.com

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