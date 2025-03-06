《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇》第一章預告釋出 路跑活動3/6開放報名

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇》第一章8/8在台灣上映

全球動漫迷引頸期盼的《鬼滅之刃》動畫迎來關鍵戰鬥！《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇》第一章將於8月8日在台灣盛大上映日語配音版，8月15日推出國語配音版，並同步上映2D與IMAX版本，讓影迷親身感受激烈戰鬥與極致視覺震撼！

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇》第一章迎來激烈對決！故事承接《鬼滅之刃 柱訓練篇》，炭治郎與鬼殺隊挺身迎戰鬼舞辻無慘，在無限城展開「鬼殺隊」與「鬼」的殊死戰。頂尖動畫製作公司ufotable延續精湛技術，打造出高速流暢的戰鬥場面與震撼視覺特效，勢必讓影迷熱血沸騰、屏息以待！

號召全台百萬鬼滅粉絲們大銀幕見證決戰序幕就此揭開！《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇》第一章將於8月8日上映日語版、8月15日上映國語版，2D與IMAX版本同步登場，為觀眾帶來極致沉浸體驗。而7月4日《鬼滅之刃 無限列車篇》感動重映，讓影迷重溫炎柱的燃燒意志，再次體驗那場為夥伴奮戰到最後一刻的經典戰役！

為迎接《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇》第一章上映，特別推出《鬼滅之刃》淡水紫藤花園聯動活動與《鬼滅之刃》全集中路跑，讓粉絲身臨其境感受鬼殺隊的戰鬥之旅！淡水紫藤花園預計於3月20日當週開園（依紫藤花開花時間調整，活動約為期兩週），在園區當中設有主要角色立牌（不同園區立牌不同），現場更將舉辦活動贈送電影限定明信片。

《鬼滅之刃 無限列車篇》7/4五周年經典感動重映

此外，在迎接《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇》第一章之前，7月4日五周年經典——《鬼滅之刃 無限列車篇》（日語配音2D版）將感動重映！這場不朽之戰將再次燃起，帶領觀眾回到煉獄杏壽郎奮戰的感人時刻。

2025《鬼滅之刃》全集中路跑3/6開賣

2025《鬼滅之刃》全集中路跑，將在新北、台中和高雄舉辦，以《柱訓練篇》為主題，鬼殺隊員集結的路跑體驗，感受與隊員並肩作戰的臨場感，還可參與沉浸式互動遊戲，挑戰全集中呼吸，更能拿到限定物資包，包含訓練上衣、鬼殺戰鬥披風毯、保溫杯等，一同訓練體力，備戰迎接無限城！更多電影售票資訊與活動資訊，敬請關注各大影城官網與👉木棉花官方社群平台

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇》

竈門炭治郎為了讓成為鬼的妹妹禰豆子變回人類，加入狩獵鬼的組織「鬼殺隊」。

入隊之後，他與夥伴我妻善逸以及嘴平伊之助跟各式各樣的鬼戰鬥，在成長的同時加深友情與羈絆。然後，炭治郎與「鬼殺隊」最高階的劍士「柱」一同戰鬥，在《無限列車》跟炎柱煉獄杏壽郎、在《遊郭》跟音柱宇髓天元、在《刀匠村》則是跟霞柱時透無一郎以及戀柱甘露寺蜜璃一起展開激烈的戰鬥。

其後，為了面對與鬼即將到來的決戰，隊員們集體參加「柱」所舉行的聯合強化訓練《柱訓練》。此時，鬼舞辻無慘卻出現在「鬼殺隊」的大本營產屋敷府。雖然「柱」們與炭治郎連忙趕去營救陷入危機的主公大人，卻在無慘的操縱之下落入了充滿謎團的空間。

炭治郎等人落下的地方，正是鬼的大本營「無限城」──

「鬼殺隊」與「鬼」的最終決戰，序幕就此揭開。

🎞️STAFF

原作：吾峠呼世晴(刊載於集英社JUMP COMICS)

總導演：近藤光

導演：外崎春雄

角色設計．總作畫監督：松島晃

腳本製作：ufotable

副角色設計：佐藤美幸．梶山庸子．菊池美花

道具設計：小山將治

美術導演：衛藤功二

攝影導演：寺尾優一

3D導演：西脇一樹

色彩設計：大前祐子

剪輯：神野學

音樂：梶浦由記．椎名豪

動畫製作：ufotable

發行：東寶．Aniplex



🎞️CAST

竈門炭治郎：花江夏樹

竈門禰豆子：鬼頭明里

我妻善逸：下野紘

嘴平伊之助：松岡禎丞

栗花落香奈乎：上田麗奈

不死川玄彌：岡本信彥

冨岡義勇：櫻井孝宏

宇髓天元：小西克幸

時透無一郎：河西健吾

胡蝶忍：早見沙織

甘露寺蜜璃：花澤香菜

伊黑小芭內：鈴村健一

不死川實彌：關智一

悲鳴嶼行冥：杉田智和



👇【鬼滅之刃 宣傳卷軸2025】《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇》

👇【劇場版「鬼滅之刃」無限城篇】特別節目-聲優朗讀劇

《鬼滅之刃》淡水紫藤花園聯動活動 ★時間：3/20-4/2(依開花時間調整，約兩週) ★地點：淡水紫藤花園-一號屯山園區(251新北市淡水區2-1號) ★地點：淡水紫藤花園-二號水源園區(251新北市淡水區忠寮里竹圍子9-1號) ★紫藤花園門票以及活動詳情請洽淡水紫藤花園

2025《鬼滅之刃》全集中路跑 ★高雄場：2025.07.13 (日) 高雄國家體育場 ★台中場：2025.07.20 (日) 台中市西屯區中央球場 ★新北場：2025.07.27 (日) 新北大都會公園

《鬼滅之刃》全集中路跑則將於3月6日全面開賣。圖/木棉花

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇》淡水紫藤花園聯動活動。圖/木棉花

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇》第一章台灣8月8日2D及IMAX同步重磅上映。圖/木棉花

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇》第一章台灣8月8日2D及IMAX同步重磅上映。圖/木棉花