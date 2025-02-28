《史蒂芬金之猴子》恐怖片也怕迪士尼？猴子只能打鼓不能敲鈸

「死亡會議」生出《史蒂芬金之猴子》 導演感謝迪士尼「阻」擊

由《長腿》（Longlegs）奧茲古柏金斯（Osgood Perkins）編導的年度恐怖娛樂強片《史蒂芬金之猴子》（The Monkey），即將在2月27日（週四）於台灣震撼獻映。本片改編自「恐怖大師」史蒂芬金（Stephen King）的同名短篇故事，原著中那隻連環殺人的詛咒玩具猴子，原先是以敲鈸形象登場，沒想到迪士尼卻因為動畫片《玩具總動員》（Toy Story）擁有形象版權，導致猴子無法敲鈸，讓劇組無奈只能大刀修改，沒想到修改後的效果卻意外讓導演奧茲古大讚：「謝啦，迪士尼，我更喜歡這種感覺！」

而奧茲古也希望能傳遞出史蒂芬金的幽默感，以本片向他致敬，因此每週跟劇組開兩次「死亡會議」，藉此激盪出片中五花八門的荒誕死法，而史蒂芬金不僅給予他寬廣的發揮空間，更在觀賞本片後大讚：「瘋狂至極！」尤其本片近期也在國外進行一連串試映活動，讓搶先觀賞的觀眾們紛紛因為稀奇古怪的殺戮場面感到驚嚇不已，國外媒體更紛紛給出超高好評！

迪士尼形象版權阻擋 助攻《史蒂芬金之猴子》恐怖效果更升級

改編自「恐怖大師」史蒂芬金同名短篇故事的最新恐怖懼獻《史蒂芬金之猴子》，以一隻會瘋狂殺戮詛咒的發條玩具猴子作為主軸。據悉，原著中的玩具猴子，原本是以雙手敲著銅鈸的形象登場。劇組原本想要忠於原著，沒想到卻因為迪士尼而必須大刀修改此設定。

導演奧茲古柏金斯對此解釋：「製片人告訴我，因為《玩具總動員》裡的一隻猴子，迪士尼擁有了敲鈸猴子的形象版權，所以我們不能使用銅鈸。我當時在想，那如果改成鼓呢？或許可以帶點節奏感，一種令人不安的氛圍，就像在說『請準備好，要發生事情囉！』」最終這隻「敲鼓猴子」呈現出來的感覺，甚至比原先設想得更具有戲劇效果，也讓導演興奮喊：「謝啦，迪士尼，我更喜歡這種感覺！」

《史蒂芬金之猴子》詛咒殺人玩具猴子，因為迪士尼作品的形象版權因素，從敲鈸改成打鼓。圖/采昌國際

史蒂芬金認證「瘋狂至極」 《史蒂芬金之猴子》觀眾尖叫崩潰驚懼

值得一提的是，《史蒂芬金之猴子》編導奧茲古柏金斯，為了能夠傳遞史蒂芬金的幽默感，並透過本片向他致敬，因此每週跟劇組召開兩次「死亡會議」，來實現片中各式各樣的荒誕死法。在劇本創作過程中，史蒂芬金也給予奧茲古很大的發揮空間，並在觀賞完電影完成品之後，於社群平台Threads上大讚：「我從來沒看過像《史蒂芬金之猴子》這樣的電影，它瘋狂至極！作為一個不時也會沉迷於瘋狂之事的人，我對此深表欽佩。」

尤其本片近期在國外進行一連串試映活動，讓搶先觀賞的觀眾們，紛紛在廳內被琳瑯滿目的瘋狂殺戮場面嚇到目瞪口呆、驚呼連連！國外媒體也都為本片給出超高評價，娛樂主播傑克漢密爾頓（Jake Hamilton）：「《史蒂芬金之猴子》將成為我餘生反覆觀賞的恐怖電影之一！」娛樂網站CinemaBlend：「直接的喜劇感，與其極端的血腥效果完美搭配！」恐怖新聞網Bloody Disgusting：「奧茲古柏金斯拋開邏輯，轉而追求深夜狂歡般的娛樂性，讓死亡變得前所未有地有趣而且血腥！」

《史蒂芬金之猴子》導演奧茲古柏金斯透露他每週跟劇組召開兩次「死亡會議」，激盪出全片五花八門的荒誕死法。圖/采昌國際

這部改編史蒂芬金短篇故事，由溫子仁（James Wan）監製、《長腿》奧茲古柏金斯編導，以這「恐懼大師金三角」陣容，共創恐懼新驚典的《史蒂芬金之猴子》，即將在2月27日（週四）於台灣震撼獻映！本片劇情描述雙胞胎兄弟哈爾和比爾（席歐詹姆斯分飾），找到一隻父親的舊玩具猴子，但兩人隨後發現，這隻猴子似乎伴隨著邪惡詛咒，每當發條轉動，身邊就會發生一連串駭人死亡事故，讓心愛的人一個個死去。

為了擺脫這場噩夢，兄弟兩人決定將它丟棄，並各自過上新的生活。沒想到多年過去，不明連環死亡事故再度發生，讓哈爾不得不與比爾再度聯手，試圖找到徹底摧毀這隻猴子的方法…。欲知本片最新消息👉采昌國際電影官方臉書粉絲團

《史蒂芬金之猴子》由席歐詹姆斯一人分飾兩角精彩主演。圖/采昌國際

《史蒂芬金之猴子》席歐詹姆斯透過細微動作與語調來創造分飾兩角的演出差異。圖/采昌國際

《史蒂芬金之猴子》。圖/采昌國際