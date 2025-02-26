《獨佔接班人》圖章CP越虐越甜 徐瑋澤逃避朴靖恆牽手相親對象

LINE TV與海王天璽、愛奇藝國際站聯手推出全新BL劇《獨佔接班人》（英文名：Exclusive Love），最新劇情中揭露毛祁生所飾演的禮儀師「唐篤知」內心最黑暗的過去，原來在他18歲生日當天，父母為了趕到慶生現場，不幸遭遇車禍雙亡，倖存的弟弟也因此心臟受損、雙腿無法行走，親眼見到事故發生的唐篤知，將自己視為不幸的源頭，選擇獨自一人承受痛苦，張家陞飾演的王湛，看出他狀況不對，鼓勵他有任何不愉快的事情就要說，還示範對著空氣大吼「不要把難過藏在心裡，把難過丟出來！」化身小太陽溫暖陪伴。《獨佔接班人》每週五晚上8點在LINE TV、愛奇藝國際站全球首播。

毛祁生認為唐篤知是個心裡很苦的角色，面對負面情緒顯得相對壓抑。戲外自己如果遇到低潮，毛祁生的排解方式則會挑選一部「狀況雷同」的電影來看，「去領悟角色裡的人是怎麼去應對，也沒有百分之百複製，畢竟電影都比較誇飾，但我總能學習到東西。」但如果是受到別人的負面情緒影響，他會先試著休息、冷靜後，再去面對。

張家陞則和劇中角色一樣充滿正能量，遇到不順心的事情，總是用「樂觀心態」解決，坦言：「有不開心的事我都會用很正向的心態去面對，做自己喜歡的事，比如我會跟朋友去騎檔車，因為我會覺得很自在、放鬆，或者健身，把多餘的力氣發洩在運動上，最重要的是，我覺得人活在這世界上最重要的就是要開心、快樂。」至於怎樣的安慰方式會令「獨佔CP」毛祁生、張家陞感到窩心，兩人不約而同回答「只要默默陪伴就很溫暖」。

《獨佔接班人》毛祁生（左）對車禍有陰影，被張家陞救下一命。圖/LINE TV

《獨佔接班人》《獨佔接班人》朴靖恆（左）去相親，決定要和徐瑋澤（右）理清曖昧關係。圖/LINE TV

「圖章CP」戀情開虐，涂井和（朴靖恆 飾）頻繁釋出愛的暗示，張以慶（徐瑋澤 飾）卻總是選擇逃避、視而不見，讓他萬念俱灰「不等了！」，與相親對象周宥寧（紀欣伶 飾）試著發展，張以慶見狀相當崩潰，看到他們勾著手約會，還不甘心地緊跟在後面怒視兩人，試圖給出壓力，形成氣氛微妙的「三人行」。對此，徐瑋澤笑稱：「如果是現實生活中，我自己絕對不會這樣子，畢竟那個場面實在太尷尬了，我應該會直接跑回家一個人難過。」

紀欣伶在劇中出招，和徐瑋澤大搶朴靖恆，初次見面就騎著重機登場，還載著朴靖恆去聽音樂會，看起來相當帥氣，但其實在拍攝前，她並不會騎重機，為此還特別練習騎車，最終順利上陣。被載的朴靖恆表示「當時並不緊張」，因為自己平常也會騎檔車，拍攝過程中他就不停給紀欣伶鼓勵說：「你可以做到，加油！」給滿情緒價值。

《獨佔接班人》紀欣伶（右）為飾演周宥寧，特意學重機。圖/LINE TV

《獨佔接班人》張家陞（左）像小太陽一樣陪伴在毛祁生旁邊。圖/LINE TV

《獨佔接班人》。圖/LINE TV