《殺夫》陳淑芳40一枝花 假面閨蜜美艷冷血讓夏文汐不安

陳淑芳回春、楊麗音遇真愛《殺夫》修復朱延平、張作驥都話讚

由國家電影及視聽文化中心數位修復完成的電影《殺夫》，闊別41年即將重登大銀幕。曾參與該片演出的金馬影后陳淑芳、金鐘影后楊麗音，以及電影原著作者李昂2月24日首度同台宣傳。該片不僅成功尋回當年遭剪除的八個片段，更邀請導演曾壯祥親自確認、重新接回，終於重現全片原貌。

片中不僅女主角夏文汐性感絕倫，當時「一枝花」的陳淑芳、「雙十年華」的楊麗音，一美艷、一清純的模樣也引發觀眾驚呼！驚喜的是，人在香港的夏文汐不缺席，錄製影片呼籲觀眾務必進戲院欣賞完整回春的《殺夫》數位修復版。

《殺夫》電影改編自1983年由臺灣作家李昂所創作的中篇小說，原名《婦人殺夫》。李昂近期更感受觀眾熱情，靈感爆發宣布將因應女力時代來臨、翻拍「女女版」《殺夫》。《殺夫》數位修復版日前試片好評連連，不僅金馬獎導演張作驥看完豎指盛讚「非常震撼」，當年拍攝團隊成員的陳懷恩導演也大讚夏文汐的演出「非常敬業」。《殺夫》數位修復版將於2月27日（週四）起全台上映。

《殺夫》影后陳淑芳當年以「一枝花」年齡飾演女主角夏文汐的「假面閨蜜」。圖/海鵬影業

《殺夫》楊麗音「雙十年華」的清純模樣引發觀眾驚呼。圖/海鵬影業

《殺夫》。圖/海鵬影業

《殺夫》劇情描述：孤女林市（夏文汐 飾）童年悲慘，嫁給屠夫陳江水（白鷹 飾）更是受盡折磨，雖與鄰居阿彩（楊麗音 飾）同病相憐，她與丈夫夜夜交歡聲卻引發阿彩婆婆阿罔官（陳淑芳 飾）的抗議不滿。飽受父權凌辱的她，最終執起屠刀，砍向身旁的丈夫…。

國家電影及視聽文化中心不僅成功尋回當年遭剪的8場戲，並央請導演曾壯祥親自坐鎮監督，順利還原全片並進行數位修復。值得一提的是，該片收音及配音均獲國際影壇高度肯定，曾在出品公司湯臣電影工作的名導朱延平，就盛讚導演曾壯祥拍片嚴謹、力求完美，片中無論豬圈的殺豬聲、澎湖的浪濤聲，他都親自前往現場錄製，敬業態度令他印象深刻。

朱延平盛讚《殺夫》導演曾壯祥拍片力求完美，片中無論豬圈的殺豬聲、澎湖的浪濤聲，都親自前往現場錄製。圖/海鵬影業

《殺夫》數位修復版。圖/海鵬影業

《殺夫》夏文汐。圖/海鵬影業

台灣文學與電影交輝重現《殺夫》金馬獎得主張吉安飛來台北看

金馬影后陳淑芳、金鐘影后楊麗音與國際最知名台灣作家李昂，三人為宣傳《殺夫》數位修復版首度合體亮相。陳淑芳當年以「一枝花」年齡飾演女主角夏文汐的「假面閨蜜」，美艷程度、精湛演出都讓夏文汐備感威脅。楊麗音則因拍攝《殺夫》與導演陳懷恩（《殺夫》場記）再度相遇、擦出愛火。

原來兩人因《兒子的大玩偶（小琪的那頂帽子）》結緣，因合作《殺夫》種下愛苗，更在侯孝賢執導的《童年往事》展開熱戀而緣定一生。有趣的是，《殺夫》原著作者李昂近日感受觀眾熱情，想起過往拍攝團隊皆以男性為主，靈感大爆發、宣布在現今女力當道的時代，將採用全女性主創團隊，重新翻拍「女女版」《殺夫》。

《殺夫》數位修復版今晚也舉行上映前特映會，現場嘉賓雲集，不僅文化部長李遠出席欣賞，國家電影及視聽文化中心執行長杜麗琴更當場解說修復過程，令人大開眼界。除了《殺夫》原著作者李昂、影后陳淑芳，導演陳懷恩、李祐寧、葉天倫、樓一安、林清介等出席欣賞，金馬獎得主張吉安也從馬來西亞飛來參加，共同見證臺灣文學與電影金碧交輝的最經典時刻重現。《殺夫》數位修復版將於2月27日（週四）起全台戲院震撼上映。

《殺夫》特映會文化部長李遠出席欣賞。圖/海鵬影業

《殺夫》特映會，金馬影后陳淑芳、台灣作家李昂。圖/海鵬影業

《殺夫》特映會。圖/海鵬影業

《殺夫》特映會。圖/海鵬影業

《殺夫》特映會。圖/海鵬影業

《殺夫》媒體茶敘，台灣作家李昂、金馬影后陳淑芳、金鐘影后楊麗音。圖/海鵬影業。

《殺夫》媒體茶敘，金鐘影后楊麗音、金馬影后陳淑芳、台灣作家李昂。圖/海鵬影業

《殺夫》原著作者李昂。圖/海鵬影業

《殺夫》特映會，金馬影后陳淑芳、台灣作家李昂。圖/海鵬影業

《殺夫》特映會。圖/海鵬影業