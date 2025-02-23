《罪人》音樂派對超帶感 麥可·B·喬丹雙胞胎兄弟陷入驚悚迷局

《黑豹》、《金牌拳手》名導萊恩庫格勒推出全新恐怖新作《罪人》，最新釋出正式預告及海報，揭露一場本該徹夜狂歡的音樂派對，入夜後竟陸續發生詭異、無法解釋的恐怖現象：有人滿口鮮血瘋狂邪笑、有人全身著火四處逃竄，進入深夜後更出現許多陌生黑影漸漸包圍派對場地，光看預告就讓人感受到緊張氣氛。

電影找來男星麥可·B·喬丹主演，他一人分飾表兄弟兩角，身陷毛骨悚然的瘋狂夜晚，只能帶領眾人力求活命。《罪人》是他第五度與導演萊恩庫格勒合作，兩人聯手挑戰以前所未見的手法，刺激觀眾對「未知恐懼」的敏感神經，保證令人看得頭皮發麻，看完徹夜難眠！

《罪人》。圖/華納兄弟

麥可·B·喬丹在新片《罪人》中分別飾演一對從大都市返鄉工作的表兄弟，開心帶著老家的親友們，一起參加派對準備徹夜狂歡，沒想到入夜後竟全部變了調，隨著越來越多朋友加入這場聚會，詭異的事情也一件件接連發生，無法言喻的恐懼開始蔓延，眾人被困在窄小的倉庫裡，只能抓緊武器、奮力求生。

最新發佈的電影預告結尾更出現驚悚畫面：兄弟有一人被關在倉庫裡，狂喊著要求開門，不料被眾人拒絕後，他竟露出詭異微笑，接著彷彿失去理智一般，發瘋似地用頭反覆撞擊門板，驚人舉止嚇得眾人倒抽一口氣，也為電影再添詭譎恐怖氛圍。

《罪人》。圖/華納兄弟

《罪人》是由萊恩庫格勒自編自導，並找來有多次合作經驗的演員麥可·B·喬丹、攝影指導奥特姆杜拉德阿卡帕夫、美術指導漢娜貝希勒、剪接麥可薛佛、作曲家魯德溫葛瑞森，以及服裝設計露絲卡特。

此外，演員陣容也包含曾獲英國電影學院最佳新演員獎的英國男星傑克歐康納，以及憑藉《真實的勇氣》獲奧斯卡最佳女配角獎提名的海莉史坦菲德，她在預告中張著滿口鮮血、失神狂笑的恐怖模樣，看起來就像中邪一般，更令觀眾好奇劇情發展。《罪人》將於4月17日(週四) 2D · IMAX 同步上映。

《罪人》。圖/華納兄弟

《罪人》。圖/華納兄弟