《殺夫》章子怡翻拍40年前的她 鄰居造謠蕩婦傳聞難擋

夏文汐領先章子怡40年《殺夫》手刃親夫殺出港台市場

改編自知名作家李昂同名小說的電影《殺夫》，1984年首映，該片睽違41年，剛由國家電影及視聽文化中心完成數位修復，本月底即將在台灣搶先上映。

《殺夫》取材自轟動上海的社會案件「醬園弄殺夫案」，當年由台灣新浪潮導演曾壯祥首開先河將之搬上大銀幕。夏文汐在片中被迫嫁給屠夫後受盡折磨，不堪受辱的她，決定親手拾起屠刀「殺夫」…夏文汐片中手刃親夫畫面，迄今仍被奉為「經典中的經典」，不僅媒體誇讚她的演出「令人信服」，包括西班牙、法國、義大利及英國等知名國際影展更是爭相邀展。

有趣的是，時隔40年，中國女星章子怡近來也在新片《醬園弄》(2024年3月殺青)飾演同一角色「詹周氏」，該角色雖先後被夏文汐、范瑞君、章子怡等女星飾演，迄今仍以夏文汐的詮釋最讓人津津樂道，足足領先章子怡的演出40年。《殺夫》數位修復版將於2月27日全台上映。

夏文汐(右)《殺夫》夜夜與丈夫的交歡聲遭到鄰居阿罔官（陳淑芳 飾）的閒言閒語。圖/海鵬影業

夏文汐以香港名導譚家明執導的《烈火青春》爆紅，被譽為第一代「霸氣烈女」，也入圍香港電影金像獎最佳新演員，並在1984年徐楓製作的電影《殺夫》中，演出女力爆發的悲慘村姑，以一場揮刀殺夫戲震撼華語影壇，從此殺開臺灣市場，與電影《唐朝豪放女》並列其代表作。

有趣的是，夏文汐與臺灣頗有淵源，除了藝名中的「汐」出自臺灣地名「汐止」，1996年一度息影的她，更破例來臺拍攝《新龍門客棧》及《神鵰俠侶》等電視劇，並在去年來臺出席《殺夫》數位修復版首映，以女神氣場再次征服觀眾。

《殺夫》夏文汐。圖/海鵬影業

夏文汐「露毛」搶鏡超有戲《殺夫》寫實力道驚人影媒折服

《殺夫》數位修復版劇情描述：孤女林市（夏文汐 飾）在失去雙親後被叔叔收養，並被迫嫁給屠夫陳江水（白鷹 飾），卻成日被好賭嗜酒的丈夫欺侮，每每交歡的慘叫聲全村可聞，更受到鄰居阿罔官（陳淑芳 飾）與他人的閒言閒語，際遇令人憐惜。

直到一晚，善盡妻子責任的林市不堪受辱，望著身旁熟睡的丈夫，決定拾起那把殺豬的屠刀「殺夫」…。電影《殺夫》當年上映時引發熱烈討論，在保守的風氣中震撼社會，也讓夏文汐就此打開在臺星路，成為家喻戶曉的性感女神。

夏文汐「露毛」搶鏡《殺夫》領先章子怡40年。圖/海鵬影業

夏文汐在電影《殺夫》中飾演命運悲慘的村姑林市，角色原型即為轟動上海社會案件「醬園弄殺夫案」的犯人「詹周氏」。值得一提的是，香港名導陳可辛去年改編翻拍電影《醬園弄》，邀請了中國女星章子怡演出，並入選坎城影展。也形成該片與《殺夫》數位修復版同一故事的兩部電影同時出現在國際影展的熱況，十分有趣。

章子怡與夏文汐的演出究竟孰能勝出，更引發不少網友的熱議及期待。有趣的是，為演出《殺夫》，夏文汐不僅尺度破格，更因應劇情「露毛」演出。原來當時女性鮮少除毛，夏文汐一場手刃親夫戲，委屈與憤恨齊飛，揮刀之際連腋毛都跑出來演、十分搶鏡，不僅寫實力道驚人，夏文汐敬業態度更讓人嘆為觀止，震撼演出被影媒盛讚「令人信服」。《殺夫》數位修復版將於2月27日全台上映。

夏文汐《殺夫》角色原型為轟動上海社會案件「醬園弄殺夫案」的犯人「詹周氏」。圖/海鵬影業

夏文汐「露毛」搶鏡超有戲《殺夫》寫實力道驚人影媒折服。圖/海鵬影業

夏文汐《殺夫》為吃上一口飯嫁給屠夫 種下殺夫禍因。圖/海鵬影業

夏文汐《殺夫》精準傳達女性遭父權的抑制 國際影展爭相邀展。圖/海鵬影業

《殺夫》。圖/海鵬影業