《電影版孤獨的美食家》尋找終極的湯 五郎現身巴黎與海邊

美食神劇登大銀幕 《電影版孤獨的美食家》導演原先要找「他」？

開播至今已經邁向第13年、有「國民美食神劇」之稱的《孤獨的美食家》，在觀眾們的殷切期盼下，終於推出大銀幕限定的《電影版孤獨的美食家》，並將在3月14日於台灣美味獻映。這回，電影版的製作規模更加龐大，男主角「井之頭五郎」的足跡更將遍佈法國巴黎、南韓巨濟島、長崎五島群島與東京。主演松重豐在這13年來，自始至終支撐著這部作品，並深深了解其中的世界觀。

對於推出電影版，松重豐原本想找《寄生上流》奧斯卡金獎名導奉俊昊執導，因為兩人曾在電影《東京狂想曲》有過合作經驗，甚至還親自寫信給對方提出邀約，只可惜對方時間無法配合，但這也讓他有了不同思考：「乾脆由我來執導怎麼樣？」於是他寫下一份劇情大綱給工作人員看，並獲得正面回饋：「覺得不錯，一起做吧。」因此成就出這部他出道40餘年來，首度擔任導演、編劇、主演的作品，更在日本上映之後，一舉奪下日本新片票房冠軍，甚至登頂日本最大影視口碑網站「Filmarks」的「初日滿意度」冠軍，可說是叫好又叫座！

《電影版孤獨的美食家》松重豐飾演的五郎，這回將透過大銀幕，吃遍法國、南韓、長崎和東京。圖/采昌國際

巴黎鐵塔前喊「肚子餓了」 《電影版孤獨的美食家》票房口碑雙贏

開播至今已達13年的國民美食神劇《孤獨的美食家》，最早是由久住昌之原作、谷口治郎作畫，於1994年開始連載的漫畫。從2012年拍攝成電視劇以來，已經累積11季劇集、12集特別篇，可說是日本最長壽的美食劇集。而這部紅遍海內外的美食神劇，如今終於以《電影版孤獨的美食家》跟所有觀眾在大銀幕見面。尤其本作最大的魅力，就是透過主角「井之頭五郎」在辛勤工作之後，找到一家偶然經過的餐廳用餐，並沉浸在努力工作後，享用美食的幸福時光當中，再透過主角豐富的內心戲，甚至是對美食的直覺，在不受任何人打擾、自由享受美食的情況下吃遍大街小巷，無比療癒著觀眾的身心靈，也讓領銜主演松重豐被觀眾封為「吃播之王」。

尤其本片的製作規模更加龐大，足跡將遍佈法國巴黎、南韓巨濟島、長崎五島群島和東京，踏上一場「尋找失傳終極湯頭之旅」。也因為松重豐的號召，本片齊聚豪華演出陣容，包括內田有紀、磯村勇斗、村田雄浩、鹽見三省、杏、小田切讓、遠藤憲一，以及曾演出《梨泰院Class》的韓星劉宰明特別加盟。尤其本片甫於日本上映，便強勢空降日本新片票房冠軍，累積票房目前更勇破9億日元（約新台幣1.84億元），吸引超過63萬觀賞人次，甚至登頂日本最大影視口碑網站「Filmarks」的「初日滿意度」冠軍。不僅如此，本片也進軍國際，先後入選釜山影展、東京影展觀摩單元放映，透過笑淚交織的溫暖人心劇情，讓美食跨越國界，透過大銀幕轟動國際，值得觀眾進戲院，體驗五郎這場截然不同的美食冒險之旅。

《電影版孤獨的美食家》由松重豐主演的這部「日本國民美食神劇」，這回將透過電影版飄香大銀幕。圖/采昌國際

獲金獎名導奉俊昊啟發 松重豐挑戰編、導、演打造跨國美味冒險

值得一提的是，松重豐這回更一肩扛起《電影版孤獨的美食家》導演、編劇、主演工作，尤其他在這13年來，自始至終支撐著本作，深深了解作品的世界觀，成為他出道40餘年首度自編、自導、自演之作。他回憶這次將作品「放大」成電影版的過程：「如果我沒記錯，應該是拍攝電視劇第十季的2022年夏天。當時，長期參與系列作的製片人和工作人員因調動或轉職，讓人擔心沒人能綜觀全局並指引未來的方向。這讓我想到，既然正值十週年，為了測試這部作品是否還能繼續、有更大規模的發展，我決定展開動搖根基的挑戰。基於這樣的想法，我選擇『電影化』這個方式，雖然並不確定本作的內容是否適合改編成電影，但希望能藉此進行一次重構。」

尤其松重豐是本作唯一的常駐主演，這讓他產生一種責任感：「基於對未來發展的考量，我開始思考誰適合當導演。」而他最一開始，就是想找《寄生上流》奧斯卡金獎名導奉俊昊執導，他對此表示：「考慮到本作不僅在日本、在東亞地區、尤其是韓國都頗受歡迎。我也曾在多次赴韓取景時感受到觀眾的熱情，於是我便想到了奉俊昊導演。恰巧，我和他之前在《東京狂想曲》中的〈搖晃的東京〉短篇合作過，覺得如果他能將這部作品『烹調』成電影，會非常有趣」。

松重豐甚至還親自寫信給奉俊昊提出邀約，只可惜對方回覆時間因素無法配合，但這也開啟他不同的思考：「我和事務所社長談起這件事，隨口說了一句：『要不乾脆我來當導演？』這就是最一開始的狀況。」他並補充：「之後，我並沒有太在意自己說話的分量，就順勢寫下了一份劇情大綱，拿給正在拍攝第十季的工作人員看，跟他們說：『我打算以這份大綱來拍電影，大家覺得怎麼樣？我打算自己當導演。』結果他們回答：『我覺得不錯，一起做吧。』」而這也成就出本片最一開始的面貌。

這部由松重豐自編、自導、自演，並一舉登上日本新片票房冠軍的《電影版孤獨的美食家》，即將在3月14日於台灣美味獻映。本片劇情描述從事進口雜貨銷售的井之頭五郎（松重豐飾演），是個喜歡在工作之餘到處品嚐美饌的老饕。只要肚子一餓，就會秉持「吃飯皇帝大」的信念，拋下一切直奔周遭的餐廳食堂大快朵頤。他最愛享受用餐時不被人打擾，細細品嚐料理的美好時光，更愛在內心自言自語品評美食滋味。這回，他接到前女友的女兒——千秋（杏飾演）的委託，前往法國拜訪千秋的祖父一郎（鹽見三省飾演），並要幫助一郎找出童年時曾喝過的湯頭食譜。儘管線索相當稀少，五郎依舊踏上尋找「究極湯頭」的旅程，足跡遍及法國、南韓、長崎和東京。不過在這趟旅程當中，他卻意外捲入到一場更大的風暴當中。

《電影版孤獨的美食家》。圖/采昌國際