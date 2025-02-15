《白色橄欖樹》小說改編 陳哲遠胸肌太猛讓人移不開眼

「初戀男神」陳哲遠與梁潔繼《絕代雙驕》後相隔5年再度二搭，兩人在最新陸劇《白色橄欖樹》中上演甜虐戰地戀情，CP感十足引發話題，順勢登上台灣的愛奇藝國際版電視劇排行榜冠軍。在劇中扮演拆彈專家的陳哲遠更為戲下足功夫，勤健身練出倒三角背肌跟精實胸肌，不僅讓劇迷大飽眼福，成果連他本人也很滿意，甚至笑稱他最愛自己沒有穿衣服的鏡頭。

軍旅題材愛情陸劇《白色橄欖樹》改編自玖月晞的同名小說，描述記者「宋冉」（梁潔 飾）在動蕩的東國執行採訪任務時突遇危險，所幸被參與國際救援的爆破工程師「李瓚」（陳哲遠 飾）相救，擁有共同理想的兩人擦出了愛的火花，但一場突發的爆炸攻擊卻讓這份剛萌芽的感情畫上了休止符，回國後的兩人都陷入了人生的低谷，李瓚因好友為救自己而犧牲感到內疚自責，宋冉則因在爆炸襲擊中拍下的照片飽受爭議，兩人都承受著身心的傷痛，一度失去聯繫，再度重逢後，終於認定彼此是生命中不可或缺的一部分。

劇中兩人歷經磨難後仍選擇以溫柔的方式看待世界，相互療癒的過程打動觀眾，談及印象最為深刻的戲份，梁潔說：「在宋冉眼睛動手術、媽媽生病的脆弱時刻，李瓚穿著軍裝從遠處走來，宋冉激動地抱住他，釋放內心所有委屈那一幕讓我特別感動，因為我認為的愛情就是在對方最無助的時候出現並相互陪伴」。

而提到令她心動的瞬間，她笑說：「李瓚救過我很多次，但最打動我的是他乾淨清澈的眼神和溫柔的聲音，那種安全感讓人難以抗拒。」陳哲遠表示，劇裡兩人雖然都對彼此一見鍾情，但因為身處動盪不安的局勢，在連照顧自己都顯得吃力的狀況下，遲遲不敢往前邁出一步，那份克制隱忍的感情讓他最為難忘。

《白色橄欖樹》梁潔。圖/iQIYI愛奇藝國際版

除了虐心劇情外，陳哲遠與梁潔也不忘撒糖，其中廚房擁吻讓觀眾看了瘋狂心動，一幕陳哲遠將梁潔抱上桌的場面，他事先找來男性工作人員反覆練習，模樣搞笑，而正式開拍後，兩人吻到忘我，聽到導演喊卡，梁潔馬上倒在陳哲遠懷裡，還害羞地把臉埋進他的胸口，戲裡戲外都甜度爆表。

為了讓外型更貼近角色，陳哲遠開拍前接受了1個月的軍訓並投入了大量時間進行身材訓練，他說：「我3、4年前嘗試過健身，但當時因為肌肉增長，脖子變粗、臉變大，影響上鏡效果，所以我發誓40歲前不再健身，但這次為了《白色橄欖樹》，我還是突破了自己的底線，努力運動，也嘗試了從來沒有過的短髮造型。」

《白色橄欖樹》陳哲遠、梁潔。圖/iQIYI愛奇藝國際版

談及健身過程，陳哲遠笑稱，訓練還好，最痛苦的是飲食管理，自從他進組拍戲後就沒吃過一粒米飯。而他的用心，梁潔也看在眼裡，她說：「他練的很辛苦，不管多晚收工他都會去運動，吃的也很寡淡，我常看到他在拍攝現場拿著一串香蕉走來走去。拍沖澡戲前，他為了讓肌肉線條更清晰，甚至整天都沒喝水，結果那天戲沒拍成，白白渴了一天。」他在劇中的倒三角精實體態加上渾身傷痕的戰損造型，展現超Man的硬漢魅力，拍攝期間，粉絲見到他也忍不住驚呼「胸肌好大！」讓他忍不住靦腆抱胸。

聊起劇中造型，梁潔透露她在劇中的打扮就是講究舒服自然不加修飾，自己也很喜歡，並誇讚陳哲遠穿上黑色軍裝帥氣逼人，陳哲遠聽了則笑說：「但我最喜歡我不穿衣服的那場戲，等我以後七老八十了，還能給我的孫子們看看那場戲，證明爺爺以前也是有過肌肉的。」《白色橄欖樹》劇情即將進入最後高潮，陳哲遠跟梁潔能否突破重重考驗，守護彼此的愛情？《白色橄欖樹》每天18:00點在愛奇藝國際版獨家更新。

《白色橄欖樹》陳哲遠、梁潔。圖/iQIYI愛奇藝國際版

《白色橄欖樹》陳哲遠。圖/iQIYI愛奇藝國際版

《白色橄欖樹》陳哲遠露出倒三角背肌跟精實腹肌。圖/iQIYI愛奇藝國際版

《白色橄欖樹》陳哲遠露出倒三角背肌跟精實腹肌。圖/iQIYI愛奇藝國際版

《白色橄欖樹》陳哲遠飾演爆破工程師李瓚。圖/iQIYI愛奇藝國際版

《白色橄欖樹》。圖/iQIYI愛奇藝國際版