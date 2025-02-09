《兄妹之地》揭露阿富汗難民困境 導演拍片後流亡海外

2月7日上映的電影《兄妹之地》(In the Land of Brothers )由兩位伊朗導演阿蜜兒·法茲莉（Raha Amirfazli）和阿里雷扎·加塞米（Alireza Ghasem）共同拍攝，講述阿富汗難民在伊朗真實流亡生存的故事。接受外媒採訪時，他們表示，由於審查制度的緣故，電影完成後，他們已無法回到祖國伊朗。

共同導演阿里雷扎·加塞米表示：「是的，拍攝完成後，我們搬到巴黎進行後期製作，之後另一位導演阿蜜兒·法茲莉前往紐約，她目前仍留在紐約，而我則留在巴黎。」

當媒體問道：「是因為這部電影《兄妹之地》的原因，讓你們決定離開伊朗嗎？」阿里雷扎·加塞米肯定地回答，另一位導演阿蜜兒·法茲莉表示：「嗯，嚴格來說，我們可以回伊朗，但如果回去的話，等待我們的將是未知的後果。」

阿里雷扎·加塞米補充：「這些後果的影響如此難以預測，就像置身於迷霧之中，未來會發生什麼完全無法掌握。」

外媒提問：「你們覺得為了電影《兄妹之地》而選擇自我流亡是值得的嗎？」

阿里雷扎·加塞米回答：「這不僅僅是關於電影；我們與在伊朗的阿富汗社區有著深厚的聯繫。審查制度阻止了他們拍電影，而我們作為電影專業的學生，有能力去完成這件事。它本可以是一部書，但我們選擇將它製作成電影。這是值得的，因為電影可以在伊朗引發一波意識和爭議。」

《兄妹之地》雙導演自爆因拍攝電影而流亡海外。圖/聯影電影

阿蜜兒·法茲莉補充：「從藝術的角度來看，我們相信講述故事的真實性，即使這意味著要面對監禁等後果。這個故事需要真實地被講述，而不是呈現為電影、電視或文學中經過美化的版本。作為電影人，我們希望我們的故事盡可能接近現實，除非我們是在拍科幻片（笑）。」

電影《兄妹之地》的劇情描述擁有「兄弟之邦」稱號的伊朗，收容了來自不同年齡、性別的大量阿富汗難民。然而，這些難民似乎難以在伊朗找到容身之處，只能淪為二等公民：年輕的學生因難民身份被警察當成免費勞工；掙扎求生的母親為避免被遣返，每天如履薄冰；遲暮的一家之主為了家庭，隱藏著悲慘的秘密。

電影《兄妹之地》於2月7日在台上映，更多上映戲院相關消息及預售票資訊，請洽聯影電影蝦皮賣場以及博客來售票網。更多電影詳情請參考聯影電影官方網站或聯影電影FB粉絲團。

👇《兄妹之地》共同導演阿蜜兒·法茲莉與台灣觀眾打招呼影片

👇《兄妹之地》中文預告

《兄妹之地》。圖/聯影電影

《兄妹之地》。圖/聯影電影

《兄妹之地》。圖/聯影電影