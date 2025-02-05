《風之谷》典藏套票曝光「娜烏西卡飛行員」與「究極王蟲」收藏值爆表

日本動畫大師宮﨑駿的經典鉅作《風之谷》被譽為一生必看的吉卜力動畫電影，將在3月6日首登全台大銀幕！電影預告今正式亮相，片商宣布和Pinkoi合作推出全球唯一的典藏預售電影套票，紀念票卡樣式有「娜烏西卡飛行員」及「究極的王蟲」兩款，另有早鳥禮「腐海植物的實驗室」，極具收藏價值，2月5日於👉Pinkoi《風之谷》典藏套票限量開賣

磅礡震撼、經典不敗的吉卜力神作《風之谷》名列「影史百大動畫」，更是「吉卜力三巨頭」宮﨑駿、高畑勳、鈴木敏夫這三位日本動畫界巨擘「夢幻聯動」的合作起點。當初鈴木敏夫任職動漫雜誌《Animage》副總編輯，因採訪工作結識宮﨑駿、高畑勳，先是促成《風之谷》原作漫畫在雜誌上連載並大獲好評，又說服高畑勳擔任該片監製，讓宮﨑駿無後顧之憂全力衝刺《風之谷》動畫，電影上映後獨特的「腐海」設定敘事風格和深刻的環保哲學，獲得極高人氣及評價，使得吉卜力工作室在隔年1985年成立，陸續誕生同樣膾炙人口的《天空之城》、《龍貓》、《神隱少女》等吉卜力經典之作。

《風之谷》典藏電影套票樣式今曝光，場景精選「娜烏西卡飛行員款」及「究極的王蟲款」，另有早鳥禮「腐海植物的實驗室」，極具收藏價值。圖/甲上娛樂

宮﨑駿執導的動畫電影配樂向來由御用配樂大師久石讓操刀，而40年前慧眼識英雄的就是《風之谷》監製高畑勳，他起用當時還沒沒無聞、年僅30歲出頭的久石讓，兩人邊討論邊製作音樂，最終譜出適合這部磅礡作品的熾熱曲風，特別的是，原聲帶裡令人印象深刻的「啦啦啦」童聲，是由久石讓年僅4歲的愛女藤澤麻衣獻唱的〈娜烏西卡安魂曲〉，搭配藍衣使者降臨在金色原野的動人傳說畫面，引發不少觀眾共鳴感動落淚，蔚為經典。

《風之谷》電影中公主娜烏西卡經常乘著噴氣式滑翔翼探險。圖/甲上娛樂

《風之谷》描述自然資源受嚴重破壞、人類文明毀於一旦的戰後腐化世界，由於地表被劇毒腐海所覆蓋，人類只能在被汙染的大地及巨型昆蟲威脅下求生，唯有「風之谷」因海風吹拂而不受腐海之毒侵擾。擁有獨特溝通能力的風之谷公主娜烏西卡，經常乘著噴氣式滑翔翼到腐海探險，某天，多魯美奇亞帝國的運輸機墜毀於風之谷，上頭載著千年前毀滅世界的生化武器「巨神兵」，讓風之谷頓時捲入爭奪巨神兵的戰爭中，為了人類與世界的存亡，娜烏西卡必須挺身而出！

吉卜力經典動畫鉅作《風之谷》即將在3月6日首度全台盛大上映，片商甲上娛樂和Pinkoi合作推出全球唯一的典藏預售電影套票，內含2張電影交換券和2張限量復古紀念書卡「娜烏西卡飛行員款」及「究極的王蟲款」，售價760元，2月5日下午1點在Pinkoi獨家開賣（https://pinkoi.me/GXhNlv），2月17日前購買套票再加贈「腐海植物的實驗室」限量早鳥書卡1張，數量有限，送完為止，更多資訊請👉甲上娛樂粉絲團

《風之谷》電影中藍衣使者降臨在金色原野的動人傳說畫面，令不少觀眾感動落淚。圖/甲上娛樂

《風之谷》的公主娜烏西卡召集子民，對抗狂暴軍隊。圖/甲上娛樂

吉卜力經典動畫《風之谷》中文版海報亮相。圖/甲上娛樂