《鬼太郎誕生：咯咯咯之謎真生版》首週特典公開 4DX版感受血雨狂飆毛骨悚然

《鬼太郎誕生 咯咯咯之謎》（日語：鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎）是於2023年11月17日上映的日本動畫電影，是改編自漫畫家水木茂創作的漫畫系列《鬼太郎》的第9部電影版，也是水木茂誕辰100週年紀念作之一。

延續原版好評，恐怖更加升級的日本話題動畫電影《鬼太郎誕生：咯咯咯之謎真生版》2月7日（週五）於全台正式獻映，更將同步上映4DX版本。對於能看到本片以升級過的版本再度於戲院上映，聲演主角「鬼太郎父親」與「水木」的聲優關俊彥與木內秀信都驚訝不已。

兩人也為這次的全新版本部分片段重新配音，讓作品的精緻度再度提昇！尤其本片完成之後，兩位聲優也跟導演古賀豪一同觀賞4DX版本，而這更是關俊彥與導演兩人的「4DX電影初體驗」。

沉浸感十足的觀影效果，就連關俊彥都自爆不小心嚇到驚聲尖叫！而為了慶祝本片以新版本上映，台灣片商也加碼推出「第一週戲院入場特典」，只要購買本片第一週電影票乙張，就有機會獲得「第一彈日本原版全新繪製視覺小卡」乙份，精緻好禮千萬不要錯過！

《鬼太郎誕生：咯咯咯之謎真生版》為了慶祝本片以新版本上映，台灣片商加碼推出「第一週戲院入場特典」。圖/采昌國際

得知電影重映超震驚！關俊彥與木內秀信為「真生版」重新配音

引爆觀眾淚腺潰堤的日本話題動畫電影《鬼太郎誕生：咯咯咯之謎》，接續好評推出恐怖升級版《鬼太郎誕生：咯咯咯之謎真生版》。得知本片能以「真生版」再度於戲院上映，聲演主角「鬼太郎父親」與「水木」的聲優關俊彥與木內秀信都驚訝不已，更讓關俊彥驚呼：「一部已經在戲院上映過的作品，經過升級後再度於戲院放映，是我這輩子第一次遇到的事情！我想以後可能不會再有這樣的機會了。重新回顧，能參與這樣的作品，真是太棒了！」

本片最大的特色，就是不僅調整327個畫面，更在聲音的部分片段請到兩位聲優重新配音，共同讓精緻度再度提升！即使是重新配音，過程也私毫不馬虎，木內秀信分享：「我記得水木的台詞『討厭』，兩個字就讓我重錄了好多遍！」

《鬼太郎誕生：咯咯咯之謎真生版》聲演「鬼太郎父親」與「水木」的關俊彥與木內秀信，為了這次的全新版本部分片段重新配音。圖/采昌國際

關俊彥為「真生版」獻4DX初體驗，強烈震動讓他驚叫出聲

《鬼太郎誕生：咯咯咯之謎真生版》除了上映2D版本，也同步推出4DX版本，兩位聲優關俊彥與木內秀信，也跟導演古賀豪一起觀賞了4DX版本。值得一提的是，這也是關俊彥跟導演的「4DX電影初體驗」。沉浸感十足的觀影效果，讓關俊彥自爆不小心驚叫出聲，並表示：「我實在沒想到座椅會動得那麼厲害！」他更接續分享：「就像下雨的場景，水花四濺，霧氣也隨風吹來，讓眼鏡不停起霧，我不停擦眼鏡再戴上去，擦了又戴、擦了又戴，但整體還是很有趣呢！」

也為了慶祝本片在台灣再度上映，台灣片商也順勢公開「第一週戲院入場特典」。只要購買本片第一週（2/7-2/13）電影票乙張，就有機會獲得「第一彈日本原版全新繪製視覺小卡」乙份；而同步上映的4DX版本，更加碼贈送「4DX限定原文A3海報」乙張。數量有限，送完為止，敬請把握！詳情請上片商官方社群查詢。

這部更加震撼的全新版本《鬼太郎誕生：咯咯咯之謎真生版》，即將在2月7日（五）於全台正式上映，並將同步上映4DX版本。本片劇情描述昭和31年（西元1956年），暗中掌控日本政商界的龍賀一族支配著哭倉村。在血液銀行工作的水木（木內秀信配音），為龍賀一族的當家「時貞」（白鳥哲配音）的死去進行弔唁。

此時，鬼太郎的父親（關俊彥配音）為了尋找失蹤的妻子，也來到了這個村子。就在龍賀一族為了繼承時貞的遺產而展開醜陋鬥爭時，一名家庭成員卻在村莊的神社裡慘遭殺害。緊接著，一連串恐怖離奇的連鎖事件也相繼展開。在壓倒性的絕望當中，鬼太郎的父親與水木的命運也即將產生轉變…。欲知本片最新消息，請上👉采昌電影官方臉書粉絲團

《鬼太郎誕生：咯咯咯之謎真生版》聲演「鬼太郎父親」的關俊彥，因為4DX版沉浸感十足的各種效果，自爆不小心嚇到驚聲尖叫。圖/采昌國際

《鬼太郎誕生：咯咯咯之謎真生版》。圖/采昌國際