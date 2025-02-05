《殺夫》41年後解禁 夏文汐8段禁片級畫面曝光

李昂世紀百強文學改編《殺夫》數位修復41年大銀幕重現

改編自臺灣作家李昂同名小說的電影《殺夫》，1984年首映時即引爆話題，成為當年備受議論的電影，該片睽違41年、將以「數位修復完整版」於本月底在全臺戲院大銀幕重現。

《殺夫》電影原著靈感來自一起上海殺夫案，李昂改以家鄉鹿港為背景，一探當時臺灣社會的兩性議題與女性身體自主權。有趣的是，這部由紅極一時的港星夏文汐、白鷹、陳淑芳、楊麗音等主演的電影《殺夫》，當年上映時由於過於大膽，曾遭電檢狠剪8刀上映；如今國家電影及視聽文化中心完成了數位修復，更尋獲當年遭電檢剪去的8個片段，讓《殺夫》終於在41年後以完整版重見天日，再次震撼人心。《殺夫》數位修復版將於2月27日全臺上映。

電影《殺夫》原著1983年橫空出世震撼文壇，直接又赤裸地表現傳統婚姻中男女的權力關係，為當年處於女性主義萌芽期的臺灣社會投下震撼彈，也引發國際強烈迴響，並以英文、法文、德文、荷蘭文、阿拉伯文及瑞典文等15國語言翻譯暢銷全球，更獲選〈亞洲周刊〉20世紀華文小說100 強，各界紛以「震撼」、「驚人」、「波濤洶湧」來形容該書，創作大膽前衛引發兩極熱議。作者李昂更獲諾貝爾文學獎得主大江健三郎讚賞是「華文寫作最好的女作家之一」。

《殺夫》夏文汐。圖/海鵬影業

夏文汐8段大膽戲重見天日《殺夫》李昂：「連我都沒有看過！」

《殺夫》數位修復版劇情描述：孤女林市（夏文汐 飾）幼年喪父，她雖被叔叔收養，卻得扛起家務重擔、做牛做馬…。成年後，林市被安排嫁給屠夫陳江水（白鷹 飾），卻依然難脫父權禁錮的悲慘宿命，除受盡丈夫虐打，夜夜交歡時痛苦慘叫聲更響徹全村。沉迷賭博的丈夫，每每輸錢酗酒返家，更將怒氣發洩在她身上。幾近虐待的婚姻、村莊裡的耳語、童年的記憶等，終讓林市精神崩潰、心生殺機，揮起丈夫那把「殺豬」的屠刀…。

《殺夫》題材大膽前衛，全片卻不賣弄色情血腥，吳念真編劇、攝影師張照堂掌鏡、曾壯祥導演時，反以蒙太奇與文學手法呈現，口碑歷久不衰。值得一提的是，包括當年夏文汐與白鷹尺度大膽的對手戲等8段，終在41年後「重見天日」、一飽觀眾眼福，連原作者李昂都驚呼「連我過去都沒有看過」。

李昂對《殺夫》數位修復版讚賞不已，她認為能重新把當初被剪掉的片段找回來作完整呈現，代表台灣民主和自由不斷前進，是很值得紀念的里程碑。《殺夫》數位修復版受邀英國倫敦、法國盧米埃、義大利烏迪內、西班牙聖賽巴斯提安等各大國際影展放映，處處佳評如潮。這部改編李昂世紀百強臺灣文學的《殺夫》數位修復版，定於2月27日全臺震撼上映。

《殺夫》夏文汐。圖/海鵬影業

《殺夫》夏文汐。圖/海鵬影業

《殺夫》。圖/海鵬影業

李昂曾獲頒名譽文學博士 並被諾貝爾文學獎得主大江健三郎讚賞是「華文寫作最好的女作家之一」。圖/海鵬影業