《穆荷蘭大道 4K數位修復版》大衛林區已逝 電影仍在發光

★ 鬼才導演大衛林區經典之作，影史上最詭譎離奇的觀影體驗之一

★ BBC評選21世紀百大電影第1名

★ 榮獲坎城影展最佳導演，橫掃全球各項大獎與入圍肯定

★ 2001 坎城影展最佳導演

★ 2001 坎城影展競賽片

★ 2002 奧斯卡最佳導演提名

★ 2002 金球獎戲劇類最佳影片等4項大獎提名



曾宣示「永遠不會退休」的美國名導大衛林區（David Lynch）在今年一月中正式從人生畢業了，享壽78歲，留下尚待拍攝的企劃與無數影迷的悲慟嘆息，前往另一個世界繼續他離經叛道的藝術探索。自8歲便開始吸菸的大衛林區，晚年飽受肺氣腫所苦幾乎足不出戶，卻依舊發揮豐沛的創作能量，持續影響著全世界的藝術家。其風格常被形容為「黑暗」「令人不安」和「難解的非線性敘事」，以惡夢般的超現實主義挖掘人類潛意識裡浮動的慾望與愛恨，電影風格獨樹一幟，被影評稱為「林區主義」（Lynchian）。

大衛林區其生涯集大成的經典之作便是2001年問世的《穆荷蘭大道》（英文片名：Mulholland Drive），本片不只為林區抱回坎城最佳導演獎，更被BBC評選為21世紀最偉大電影第一名，為影史必看傳奇神作。

為了慶祝《穆荷蘭大道 4K數位修復版》在台上映，電影公司特別推出【20週年紀念國際版海報】1張，凡購買《穆荷蘭大道 4K數位修復版》2/7(五)起電影票1張，憑電影票於2/7(五)起至原購票影城，即可兌換，數量有限，送完為止。《穆荷蘭大道 4K數位修復版》將於2月7日經典重現。

《穆荷蘭大道 4K經典修復版》。圖/車庫娛樂

《穆荷蘭大道》中處處暗藏令人摸不著頭緒的符號及語彙，包括電影開頭眾人跳著吉魯巴舞的疊加畫面、「溫奇餐廳」後門的黑臉乞丐；「寂靜夜總會」裡的洛杉磯悲泣者，和皮包裡神祕的藍盒子等。大衛林區以這些破碎的怪誕線索，拼湊出一場好萊塢式的夢想幻滅，至今仍吸引大批影迷討論，過於難懂的劇情也逼得大衛林區在電影上映時公布了十條提示，幫助觀眾邊看邊解謎。

其中「穆荷蘭大道」這條道路不只是片名，也是劇中的重要場景，大家目睹麗塔在穆荷蘭大道上發生了一場車禍，接著開起一連串奇遇。巧合的是，飾演麗塔的蘿拉賀林（Laura Harring）在前往試鏡的途中，竟也發生了輕微事故，似乎冥冥之中與這個角色存在某種連繫，再替大衛林區這部迷幻作品增添一抹未知色彩。

《穆荷蘭大道 4K經典修復版》。圖/車庫娛樂

大衛林區電影裡如夢似幻的影像風格和顛覆傳統的劇情編排迷倒眾生，背後值得細細推敲和品味的「意涵」也讓這些作品永不退流行，時至今日仍廣受粉絲及影評愛戴。《穆荷蘭大道》不只讓林區第二度入圍奧斯卡獎最佳導演、勇奪坎城影展最佳導演殊榮，更在時間的發酵下登上「最偉大電影」之列，除獲BBC選為21世紀百大電影第一名外，還被洛杉磯影評人協會（LAFCA）評為影史十大佳片第一名，法國權威電影雜誌《電影筆記》（Cahiers du Cinéma）也將其列為2000年代十大佳片第一名，就連向來毒舌的美國知名影評人羅傑艾伯特（Roger Ebert）也給出少見的滿分好評，《穆荷蘭大道》絕對堪稱影迷一生必看的電影之一。

大衛林區過世後，影壇大導們紛紛發表悼詞，史蒂芬史匹柏：「世界失去一個如此獨特、充滿創造力的聲音。他的電影經過了時間的試煉，必將永存於世間。」《達文西密碼》導演朗霍華：「他證明極端的實驗精神能夠創造出令人難以忘懷的電影。」《星際異攻隊》詹姆斯岡恩：「你啟發了我們好多人。」《瞞天過海》導演史蒂芬索德柏：「他是那種影響了無數人，但不可能被模仿的導演之一。」

《穆荷蘭大道 4K經典修復版》。圖/車庫娛樂

與他合作過《我心狂野》的尼可拉斯凱吉稱大衛林區為「電影界的天才」，演員班史提勒、休傑克曼和凱特丹寧絲等人也致上了深深敬意。而《穆荷蘭大道》主演娜歐蜜華茲（Naomi Watts）則在Instagram上以長文傳遞哀戚，感念大衛林區在她早年多次試鏡未果後，將她引入大眾視野、演技被看見。

在劇中飾演女主角的蘿拉賀林也表示：「親愛的大衛，所有與你共事過的人都為你哀悼，但我知道即使此刻，你也在創作電影、寫作、繪畫和冥想。」盡展對大衛林區的思念與敬愛。林區的家人最後在聲明中寫道：「就像他會說的『不要盯著中間的洞，看向甜甜圈本身。』」《穆荷蘭大道 4K數位修復版》２月７日全台上映。

《穆荷蘭大道 4K經典修復版》。圖/車庫娛樂

《穆荷蘭大道 4K經典修復版》。圖/車庫娛樂

《穆荷蘭大道 4K經典修復版》。圖/車庫娛樂

《穆荷蘭大道 4K經典修復版》。圖/車庫娛樂

《穆荷蘭大道 4K經典修復版》。圖/車庫娛樂

《穆荷蘭大道 4K經典修復版》。圖/車庫娛樂

《穆荷蘭大道 4K經典修復版》。圖/車庫娛樂

《穆荷蘭大道 4K經典修復版》。圖/車庫娛樂