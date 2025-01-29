《大奉打更人之世間無我這般人》電影版 不露臉的「楊千幻」背對眾生成主角

《大奉打更人》是一部連載於起點中文網的探案與仙俠結合類網路小說，作者為賣報小郎君。該作於2020年6月上線，2021年8月完結，創下多項紀錄，包括最快十萬均訂、起點仙俠第一本十萬均訂、高訂紀錄創造者，並長期穩居銷售與月票榜前列，榮獲2020年原創風雲榜男生總榜第四名，成為2021年的爆款作品，掀起探案與仙俠融合創作的潮流。

故事講述主角許七安身為大奉朝的打更人，在動盪詭譎的江湖與廟堂之間成長歷練，歷經重重危機與權謀交鋒，最終從一介小人物崛起，成就傳奇的英雄之路。小說融合了懸疑推理、仙俠奇幻與權謀鬥爭，情節縝密，角色鮮明，為讀者打造了一個既有熱血豪情，又充滿燒腦智鬥的奇幻世界。

2021年6月3日，閱文年度發表會公佈IP影視開發作品名單，《大奉打更人》列入開發計畫。2021年6月7日，騰訊影業年度發布活動公佈片單，該劇再次確認在列，進一步推進影視化進程。

《大奉打更人》是一部連載於起點中文網的探案與仙俠結合類網路小說，作者為賣報小郎君。圖/擷取自網路

《大奉打更人》電視劇，主角許七安

古裝劇《大奉打更人》由王鶴棣、田曦薇、劉奕君、晏紫東領銜主演，岳暘、張曉晨、毛曉慧、範帥琦、劉美含、張淼怡主演的古裝玄幻探案喜劇，於2024年12月28日在騰訊視頻播出。

本劇改編自賣報小郎君的同名網路小說，講述了現代打工人楊凌意外穿越，成為大奉王朝的打更人銅鑼許七安，憑藉現代知識與推理能力破解奇案，成為斷案高手。他與夥伴們聯手對抗黑暗勢力，守護大奉安定，展開一場充滿懸疑、冒險與熱血情懷的傳奇故事。

《大奉打更人》。圖/Disney+

《大奉打更人之世間無我這般人》由劉冠麟領銜主演，何花、姚一奇、邱心志等演員演出。電影改編自同名網路小說《大奉打更人》，聚焦司天監三弟子楊千幻的傳奇經歷。於2025年1月29日在騰訊視頻播出。

楊千幻在小說原著中是一位極具鮮明特質的人物，作為司天監的核心成員，楊千幻的實力毋庸置疑，初登場時已是四品陣師，後來更晉升為三品天機師，在修行之路上不斷突破自我。

他熱衷於在人群中展現自己的獨特風格，奉行著要「背對眾生，方顯高人風範」。他的口頭禪是「手握明月摘星辰，世間無我這般人」充分展現了他的狂傲與自信。每次出場他都帶著滿滿的儀式感，卻經常以翻車收場。他的形像在狂傲與憨態之間形成了有趣的反差感，成為小說中最具喜感與特色的角色之一。

《大奉打更人之世間無我這般人》電影聚焦於楊千幻的成長歷程和個人挑戰，故事講述了曾被譽為天之驕子的楊千幻，在許七安崛起後光芒被掩蓋，面對命運的挑戰，他不甘沉淪，在逆襲的過程中，楊千幻經歷了重重考驗，與志同道合的夥伴攜手共渡難關，最終實現自我救贖。導演劉聞洋巧妙地將原著精髓融入電影，透過精美畫面、扣人心弦的情節以及震撼人心的特效，為觀眾打造既真實又夢幻的大奉世界。

《大奉打更人之世間無我這般人》電影。圖/擷取自微博

《大奉打更人之世間無我這般人》電影。圖/擷取自微博

《大奉打更人之世間無我這般人》電影。圖/擷取自微博

《大奉打更人之世間無我這般人》電影。圖/擷取自微博

《大奉打更人之世間無我這般人》電影。圖/擷取自微博

《大奉打更人之世間無我這般人》電影。圖/擷取自微博

《大奉打更人之世間無我這般人》電影。圖/擷取自微博

《大奉打更人之世間無我這般人》電影。圖/擷取自微博

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