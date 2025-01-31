《米奇17號》羅伯派汀森無限複製重生 米奇決心改寫宿命

全球影迷久等了！韓國名導奉俊昊繼《寄生上流》風光橫掃奧斯卡四項大獎後，睽違六年推出全新力作《米奇17號》發佈正式預告，電影找來帥氣男星羅伯派汀森當起全宇宙最倒楣的社畜，獨自前往宇宙未知深處展開轟轟烈烈的精彩冒險，一肩扛下拯救全人類的重責大任！

故事結合科幻、動作、愛情等元素，並大膽挑戰道德、倫理界線，瘋玩「死亡」及「復活」概念，影迷喜歡的「奉式幽默」這次更是火力全開，犀利針砭狡詐人性及殘忍的社會階級，瘋狂開婊無極限！

《米奇17號》劇本改編自愛德華艾希頓的小說《米奇7號》，故事描述由羅伯派汀森飾演的米奇巴恩斯，為了逃離人類難以居住的地球，報名擔任宇宙探索星艦計畫的「消耗工」，他若是因任務死亡，公司就會重新列印出新的他，繼續執行眾人避之唯恐不及的超爛任務，看似是重獲新生，實際上卻是無止盡的社畜輪迴！

更倒楣的是，有天星艦上竟同時出現兩個一模一樣的「他」，礙於公司規定「複數人必須被消滅」，讓原本自認死不足惜的米奇，這次得為了活下去，依靠彼此找出生存關鍵。

《米奇7號》。圖/華納兄弟

《米奇17號》由奉俊昊自編自導，他在日前韓國記者會上表示「米奇是一個既可憐又可愛的角色，希望大家能感受到他的魅力」，男主角羅伯派汀森也笑說「大家絕對會好奇米奇究竟發生什麼事！這部電影呈現出奉俊昊導演的獨特風格，相信會帶給大家全新的觀影體驗」。

該片除羅伯派汀森主演以外，也包含《可憐的東西》馬克魯法洛、《宿怨》東妮克莉蒂、《不！》史蒂芬元、《STAR WARS：天行者的崛起》娜歐蜜艾基，並由布萊德彼特擔綱監製，可說是集結好萊塢黃金陣容，讓這趟拯救人類未來的太空之旅，變得更加精彩可期。《米奇17號》將於3月6日(週四) 2D · IMAX · 4DX · Atmos · Dolby Cinema · Screen X 同步上映。

《米奇7號》韓國記者會。圖/華納兄弟

《米奇7號》韓國記者會。圖/華納兄弟

《米奇7號》韓國記者會。圖/華納兄弟

《米奇7號》韓國記者會。圖/華納兄弟

《米奇7號》韓國記者會。圖/華納兄弟

《米奇7號》韓國記者會。圖/華納兄弟

《米奇7號》。圖/華納兄弟