《一騙到底》公務員追稅出奇招 聯手詐騙集團玩轉騙局

★改編自馬東石主演人氣韓劇《38師機動隊》，鬼才導演上田慎一郎再次出擊

★實力派影星內田聖陽、岡田將生攜手精心布局華麗騙局

★一板一眼的公務員x天才詐欺師

《一屍到底》導演上田慎一郎最新力作《一騙到底》，改編自以馬東石、徐仁國主演的超夯韓劇《38師機動隊》，上田導演在影片中加入了自己的獨創性，並聚集了華麗的演員陣容，包括內野聖陽、岡田將生、川榮李奈、森川葵等人，展開一場精采的騙局！

2021年獲日本政府頒發紫綬褒章，演技備受肯定的資深演員內野聖陽在片中飾演行事向來循規蹈矩的稅務員熊澤，為了在體制內平穩生存下去，總是選擇息事寧人的他，對於財團和上級之間的不法關係一直選擇睜一隻眼閉一隻眼，直到某一天，心中的憤怒火焰被點燃，再也忍無可忍的他選擇和詐欺師合作，為自己的尊嚴扳回一城！

這也是內野聖陽首次和人氣男星岡田將生合作，對於岡田將生演出的詐騙天才，內野聖陽笑稱，「我本來想像中的騙子都是很可怕、不可原諒的模樣，但看著岡田將生演出的騙子，我都覺得他就像是個很可愛、被寵壞的孩子，讓人忍不住會想原諒他！」對於被大前輩稱讚可愛，岡田將生則尷尬一笑，並表示對於和內野聖陽合作感到相當榮幸又充實！

《一騙到底》。圖/天馬行空

此外，AKB48前成員川榮李奈此次則在片中飾演熊澤的下屬望月，個性正直、有正義感的她可說是熊澤的對照組，面對不公平、不符合程序的事情總是第一時間跳出來發聲，卻也因此讓自己的升遷之路受到阻礙。

對於此次演出，川榮李奈表示自己加入AKB48並接觸過戲劇工作後，從此愛上了表演，因此一直希望能成為一名出色的演員，從AKB48畢業後更是以此為首要目標，「演戲可以讓我體驗很多我現實生活中無法做到的事情，像是這次也是我第一次扮演公務員的角色，演出的過程讓我收穫不少，非常有趣！」《一騙到底》電影將於2月7日在台上映。

《一騙到底》AKB48前成員川榮李奈此次飾演熊澤的下屬望月，個性正直、有正義感的她可說是熊澤的對照組，面對不公平、不符合程序的事情總是第一時間跳出來發聲。圖/天馬行空

某天，在稅務署工作的熊澤二郎（內野聖陽 飾）掉入天才詐欺師冰室誠（岡田將生 飾）精心設計的騙局，被騙走畢生積蓄。熊澤在警察好友的幫助下找到了冰室，但冰室卻向他提出「我會用詐騙，幫你對付逃稅王，任憑他權勢有多高，我也會幫你追回他積欠的10億日圓稅金，你就放過我吧！」熊澤糾結於公務員的身分，但又為了報仇決定和冰室聯手。

兩人找來一群專精旁門左道的怪咖，包括「可以扮演任何角色的前演員」、「身手矯健的碰瓷高手」、「專業的偽造人士」、「專門放高利貸的母女」，組成名為「憤怒小隊」的詐騙集團，以地面師進行土地詐騙，展開一場史詩級的追稅任務。超值預售套票於博客來售票網熱賣中，購買單人套票即可獲得「A3原文海報」壹張，數量有限，售完為止。更多電影相關資訊👉天馬行空粉絲團

《一騙到底》內野聖陽笑稱，「看著岡田將生(如圖)演出的騙子，我都覺得他就像是個很可愛、被寵壞的孩子，讓人忍不住會想原諒他！」。圖/天馬行空

《一騙到底》。圖/天馬行空

《一騙到底》2021年獲日本政府頒發紫綬褒章，演技備受肯定的資深演員內野聖陽(如圖)在片中飾演行事向來循規蹈矩的稅務員熊澤。圖/天馬行空

《一騙到底》。圖/天馬行空

《一騙到底》。圖/天馬行空