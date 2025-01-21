《風之谷》41歲首度登台 宮﨑駿經典名列「影史百大動畫」

★ 影史百大動畫電影首度登上台灣大銀幕

★ 日本動畫大師宮﨑駿經典史詩鉅作

★ 宮﨑駿 X 高畑勳 X 鈴木敏夫 吉卜力三巨頭合作起點

★ 電影配樂大師久石讓首度為宮﨑駿動畫擔任配樂之作

日本動畫大師宮﨑駿的史詩動畫鉅作《風之谷》（日語：風の谷のナウシカ），1984年3月11日於日本上映，是一部末日幻想奇幻動畫電影，該電影劇情根據宮崎駿於《Animage》上所連載的同名漫畫所改編。

《風之谷》片中擁有強大毀滅能力的腐朽巨神兵。圖/甲上娛樂

《風之谷》磅礡震撼、經典不敗，以獨特的「腐海」設定敘事風格和深刻的環保哲學，在全球擁有極高人氣及評價。吉卜力工作室台灣獨家發行片商甲上娛樂今公開《風之谷》中文版海報，宣布這部萬眾期待、被譽為一生必看的吉卜力動畫電影，終於確定首度登上台灣大銀幕，將在3月6日全台盛大上映！

近期《Animage雜誌和吉卜力展》在台北華山展出，吸引眾多吉卜力迷朝聖，其中最受矚目的莫過於《風之谷》主角「娜烏西卡」在腐海中的經典裝束，還有片中擁有強大毀滅能力的腐朽巨神兵，也有不少粉絲爭相和人氣的王蟲合影，連三金設計師方序中也不例外，陸續為《神隱少女》、《魔法公主》、《霍爾的移動城堡》操刀台灣限定海報創作的方序中日前搶先看展，與王蟲同框合影成為雜誌封面主角，致敬娜烏西卡，並賣關子說要「做功課」埋伏筆，讓鐵粉們紛紛敲碗表示超期待！

《風之谷》以獨特的「腐海」設定敘事風格和深刻的環保哲學，在全球擁有極高人氣及評價。圖/甲上娛樂

《風之谷》描述人類曾肆無忌憚地征服大自然，建立高度繁榮的文明世界，但一場名為「火之七日」的大戰摧毀了一切。千年過後，地表被散發劇毒瘴氣的腐海覆蓋，人類只能在腐海森林及王蟲威脅下積極求生。「風之谷」是一個因海風吹襲而不受腐海之毒影響的國度，善良勇敢的娜烏西卡公主擁有獨特的溝通能力，經常乘著噴氣式滑翔翼到腐海探險。某天，多魯美奇亞帝國的運輸機墜毀於風之谷，上頭載著千年前毀滅全世界的生化武器「巨神兵」，讓風之谷捲入爭奪巨神兵的戰爭中，為了人類與世界的存亡，娜烏西卡必須挺身而出！

吉卜力經典動畫鉅作《風之谷》走過41年依然屹立不搖，名列「影史百大動畫」，終於將在3月6日全台盛大上映，凡持《Animage雜誌和吉卜力展》票根至全台首輪戲院觀賞電影《風之谷》任一場次，皆可享早場優惠價 (一張展覽票根限一人使用，票根將由戲院回收)，憑《風之谷》電影票至《Animage雜誌和吉卜力展》現場購票，可享活動價440元（原價490元）👉甲上娛樂粉專

吉卜力經典動畫《風之谷》中文版海報亮相。圖/甲上娛樂