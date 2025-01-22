《五福臨門》古裝美男王星越 愛情較量急需軍師助陣

Netflix華語全球獨家古裝愛情喜劇《五福臨門》由東陽歡娛影視文化有限公司製作，《延禧攻略》于正擔任總製作人，《長相思》楊歡、《墨雨雲間》白雲默、馬詩歌導演，黃金主創搭檔華麗卡司群盧昱曉、王星越、倪虹潔、劉些寧、陳鶴一、吳宣儀、黃聖池、柯穎、梁永棋、黃楊鈿甜、董思成聯手打造溫馨歡樂的古裝愛情喜劇。

故事講述酈家五個女兒，個個貌美如花卻因脾氣跟媽媽一樣暴躁被稱作「酈家六虎」而惡名遠播，媽媽看女兒們在老家洛陽是嫁不出去了，於是決定舉家搬去汴京找女婿，六個女人一起創業、找夫婿，過程中波折不段、笑料百出的熱鬧喜劇故事。

《五福臨門》造型場景超考究。圖/Netflix

《五福臨門》將在1月25日農曆春節前全球獨家上線Netflix，並曝光正式預告和主海報，由酈娘子（倪虹潔 飾）帶領五個女兒開張茶樓「四福齋」，霸氣宣示「酈家女人，生意做得、男人哄得」，酈家傳奇故事就此展開，五位娘子也將各自發展屬於自己的浪漫愛情。

三娘盧昱曉和京城地主王星越爭鋒相對燃出愛火；二娘吳宣儀與軟弱丈夫黃聖池相愛相殺；大娘劉些寧意外與探花丈夫陳鶴一展開先婚後愛的姐弟戀；四娘柯穎遇上開封府事梁永棋，上演你追我逃的逗趣戲碼；老么五娘黃楊鈿甜意外下嫁紈褲小少爺董思成，兩人成了歡喜冤家，五對高顏值CP浪漫又有趣的愛情故事，搶在農曆新年期間於Netflix與大家見面，溫馨又逗趣的故事情節，非常適合全家大小在過年期間一同觀賞，令人相當期待。

《五福臨門》倪虹潔領五個女兒開張茶樓「四福齋」霸氣宣示「酈家女人，生意做得、男人哄得」。圖/Netflix

《五福臨門》正式預告釋出，隨著酈家茶樓「四福齋」正式開業，五個女人在事業上奔波之餘，感情上也各自有了發展。聰明擅出主意、能言善道的酈家三女兒「三娘」康寧（盧昱曉 飾）在汴京城中遇到了歡喜冤家柴安（王星越 飾），兩人起初因經營對門酒樓互搶生意而互看不順眼，互相「纏鬥」幾回後，彼此從爭鋒相對到互相了解、產生好感，浪漫又虐心的愛情最終是否能修成正果？

而酈家唯一出嫁、對夫婿管教甚嚴的「二娘」福慧（吳宣儀 飾）性格潑辣，與她個性大大相反的丈夫范良翰（黃聖池 飾）總是被教訓到哭，夫妻兩人相愛相殺，日常相處中總在鬥智鬥勇，笑料不斷。

《五福臨門》盧昱曉、王星越彼此從爭鋒相對到互相了解、產生好感。圖/Netflix

溫婉聰慧的「大娘」壽華（劉些寧 飾）年紀輕輕就守寡，且無心再嫁，讓母親酈娘子（倪虹潔 飾）相當擔心，沒想到因緣際會下，大娘竟意外與探花「杜仰熙」（陳鶴一 飾）結為夫婦，兩人展開先婚後愛的姐弟戀，天才傲嬌年下弟追愛姐姐的萌樣令人心花怒放。酈家「四娘」好德（柯穎 飾）脾氣好卻口無遮攔，遇上開封府事沈慧照（梁永棋 飾），上演你追我逃的逗趣互動，四娘更在婚後倒追冷酷的鐵面判官沈慧照，幫助他屢破奇案。天真爛漫的老么「五娘」樂善（黃楊鈿甜 飾）自小就是個霸道性子、嬌寵不已，卻意外下嫁了紈褲小少爺楊羨（董思成 飾），歡喜冤家組合讓人捧腹又心動。

《五福臨門》老么五娘黃楊鈿甜意外下嫁紈褲小少爺董思成。圖/Netflix

倪虹潔在《五福臨門》飾演酈家大家長酈娘子，辛苦拉拔五個女兒長大的她可說是劇中不可或缺的人物，倪虹潔形容《五福臨門》不僅是一部輕鬆好看的古裝劇，同時還有許多關於家庭關係和婚姻觀念的探討，也傳達樸素但實際的人生哲理，希望這部劇在給大家帶來歡樂的同時也能給予大家很多面對人生各種處境的力量。

劉些寧形容「大娘」這個角色是一個很顧家很有才華的人，表面比較清冷慢熱，但又細心和貼心，事事都考慮得很周全，並表示《五福臨門》是一部合家歡的電視劇，也是一部很有看點的戲，包含了親情、愛情、友情等：「五對cp五種風格，包君滿意，希望這部劇能帶給大家更多的歡樂和幸福。」吳宣儀則說自己飾演的角色「二娘」既溫柔又堅韌，很聰明很清醒，還有些可愛，《五福臨門》講述了一段酈家姐妹其樂融融的生活故事，是一部特別適合一家人過年期間一起收看的輕喜劇，希望大家會喜歡。

《五福臨門》二娘吳宣儀與軟弱丈夫黃聖池相愛相殺。圖/Netflix

《五福臨門》也搶在農曆春節前上檔，主演群也紛紛向觀眾拜早年，倪虹潔特別攜酈家和「四福齋」全體向觀眾致以最誠摯的新年祝福：「祝願大家新年快樂，吉祥如意！祝新的一年，五福臨門，福氣滿滿！」王星越化身柴安祝願大家新春快樂，祿運吉祥，更表示「來汴京，一定有好茶奉上！」，最後不忘提醒大家記得收看《五福臨門》。

盧昱曉則祝賀新的一年大家都能健健康康、闔家歡樂、五福臨門！也直呼希望能早日與自身角色「三娘」見面，並期許自己在新的一年對世界有更多層次的理解、塑造出更多好的角色。劉些寧也向觀眾拜早年：「祝各位新春快樂，願大家常有五福相伴，平安順遂，闔家團圓美滿，所願皆所得。」吳宣儀則祝福大家和她的角色二娘一樣，新的一年幸福美滿，闔家歡樂。

Netflix華語全球獨家古裝愛情喜劇《五福臨門》講述仁宗北宋年間，洛陽富戶酈娘子為五位年輕貌美、如珠如寶的寶貝女兒們尋覓好人家，過程波折不段、笑料百出，憑藉著五位女兒們的智慧機智，一步步化解難題，最終尋得佳偶的家庭群像浪漫喜劇。該作將於Netflix全球獨家播出。

《五福臨門》三娘盧昱曉和京城地主王星越爭鋒相對燃出愛火。圖/Netflix

《五福臨門》大娘劉些寧意外與探花丈夫陳鶴一展開先婚後愛的姐弟戀。圖/Netflix

《五福臨門》四娘柯穎遇上開封府事梁永棋。圖/Netflix

《五福臨門》。圖/Netflix

《五福臨門》。圖/Netflix