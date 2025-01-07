短劇市場破百億！網紅教父出手：「百秒網劇」3年拍100部，那對夫妻率先登場

隨著全球短劇市場崛起，台灣影視產業迎來新一波機遇。據市調公司YH Research預測，全球豎屏微短劇市場規模將在2029年達566億美元，較2023年增長逾十倍。迎此趨勢，「網紅教父」黃冠融、九日映像負責人黃旭民、《民雄鬼屋》監製劉楓棋三方發起成立「九紫影業」（P9 Studio），正式宣布進軍豎屏短劇市場，目標打造台灣百秒網劇第一品牌。百萬網紅「那對夫妻」和「蓋彼」已率先響應加入共同創作！

豎屏短劇以其低門檻、高回報和符合碎片化觀看習慣的特性，正迅速成為影視產業的增長引擎。「九紫影業」計畫3年內投資製作100部台灣精品豎屏劇，上看百億商機。三方聯手之一的黃旭民，擁有多年電視劇及節目製作經驗，將投入近億元的硬體設備全力支持。

黃冠融自2011年開始創辦多個平台擅長社群行銷，至今經營累積超過數千萬粉絲數千億流量，曾培育：蔡阿嘎、這群人、那對夫妻、頑Game等多名台灣超級網紅。

劉楓棋曾監製《民雄鬼屋》及《可不可以，你也剛好喜歡我》等多部電影，擁有豐富的媒體資源及版權經驗，能調動龐大的藝人資源，以長片經驗讓九紫打造出台灣電影級豎屏劇。

黃冠融表示，九紫影業希望號召各方對於竪屏劇有興趣的品牌方與夥伴加入，第一波宣告助陣的包括百萬網紅「那對夫妻」及「蓋彼 Gabi SDK」，他們將以編導身分加盟，各自提供擅長的內容題材。

百萬網紅、「那對夫妻」KIM（右）及蓋彼。圖/九紫影業

那對夫妻將先貢獻「親子」系列故事。Kim表示，相較自己的頻道，與九紫影業的合作在製作規格及專業度皆能再提升，能更有深度地討論育兒觀念及技巧經驗，甚至加入喜愛的音樂創作。他提到女兒妮妮明年將推出單曲，即有融入劇作的可能性。

蓋彼原本就擅長以卡通方式探討兩性話題，與九紫影業的合作會朝向「LGBTQ」領域發展。她說過去皆以橫頻創作，此番合作將挑戰直立格式。且瞄準較成人的層面，尺度可以更大，口味也較重，會有同志也有跨性別，從愛的多元性別裡去翻轉故事。

九紫影業的短劇宇宙計畫都會是原創，率先規畫四大類型系列，包括：那對夫妻加盟的「親情」、蓋彼加盟的「愛情」、另外還有劉楓棋監製主導的「BL」及「靈異」。未來也有青春校園、鬼屋宇宙、黑幫宇、LGBTQ、驚悚恐怖、愛情甜寵、懸疑推理、家庭親子等各式題材。

九紫影業團隊，左起九日映像負責人黃旭民、「網紅教父」黃冠融、蓋彼、那對夫妻KIM、《民雄鬼屋》監製劉楓棋。圖/九紫影業

據2023年資料，中國大陸的短劇市場規模已達373.9億台幣，年增長率達267.65%。僅2023年上半年就推出481部微短劇，超越2022年總量。這波短劇風潮也正在全球市場擴散，ReelShort等短劇平台已成功打入北美市場，並在短時間內獲得千萬級別的觀看量，證明短劇具備全球化潛力。

相較其他國家，黃冠融表示九紫影業的一大優勢在於台灣的創作自由，題材不受限制。已洽談海外平台，未來也將讓作品多國語言，「九紫影業的目標不僅於台灣市場，更著眼海外觀眾。希望能將台灣文化內容，透過短劇形式傳輸到國際市場，讓更多觀眾認識台灣的創意與故事。」

九紫影業的正式成立已引來業界關注，百萬網紅「那對夫妻」和「蓋彼」率先響應共同創作，九紫影業未來將持續邀請更多優秀人才加入，一同開創更優質多元的台灣精品豎屏劇，讓台灣短劇產業加速出海，在全球市場占有一席之地。

百萬網紅「那對夫妻」KIM。圖/九紫影業

百萬網紅蓋彼。圖/九紫影業