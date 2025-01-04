《國色芳華》預告三連發 楊紫高顱頂、彎月眉化身唐代貴婦人

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《國色芳華》。圖/LINE TV
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LINE TV開年強檔陸劇《國色芳華》將於1月7日全網首播！《國色芳華》自意千重創作的同名，由楊紫與李現再度攜手合作，該劇背景設定在，講述由楊紫飾演的女主至大唐商賈之女何惟芳身體裡，與李現飾演的花鳥使蔣長揚合作，憑藉著經商頭腦與高超技術，帶領一群女性經營花坊，並且改變這群孤弱女子的命運故事。

除了楊紫跟李現兩位重磅主演之外，飾演楊紫前夫「劉暢」的魏哲鳴也掀起討論，這三人之間的三角拉鋸將掀起的波瀾讓觀眾充滿期待；還有陸劇小生胡一天也出現在客串名單中，華麗的陣容加上色彩濃厚的大唐盛世風情，讓《國色芳華》 未演先轟動！《國色芳華》1月7日起LINE TV重磅登場。

👇《國色芳華》首支預告片

👇《國色芳華》第二支預告

👇《國色芳華》覓得知己版預告

《國色芳華》楊紫飾演商賈之女何惟芳。圖/LINE TV

《國色芳華》李現飾演花鳥使蔣長揚。圖/LINE TV

《國色芳華》魏哲鳴飾劉暢。圖/LINE TV

《國色芳華》。圖/LINE TV

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