《哈利波特》全系列8部聯映 霍格華茲巫師集結點亮麻瓜世界

2025年開工第一天，華納兄弟影業帶來好消息！倍受書迷、影迷熱愛的奇幻冒險故事《哈利波特》（Harry Potter）全系列共八部電影，即將於本月重返大銀幕！《哈利波特》自2001年上映以來，就成為許多台灣觀眾的共同回憶，彷彿看著哈利波特、妙麗、榮恩等主角們長大，一起走過奇幻的九又四分之三月台，生活在溫馨又充滿驚奇的霍格華茲。本次為《哈利波特》全系列首度在台灣聯映，並有2D、4DX兩種版本，觀眾得以一次觀賞全部共8部電影，重溫當年力抗佛地魔的感動，再次感受魔法世界的無限魅力。

《哈利波特》系列電影改編自英國作家J·K·羅琳的奇幻文學系列小說，小說描寫主角哈利波特在霍格華茲魔法學校七年學習生活中的冒險故事。該系列在超過200國家出版，有80種語言版本，2018年總銷售量超過5億，成為世界上最暢銷小說。

《哈利波特》系列電影在全球掀起了一股前所未有的魔法狂潮，不僅締造了影史驚人的票房紀錄，更成為了跨世代的經典回憶。該系列成功捧紅許多童星演員，包括飾演哈利波特的丹尼爾雷德克里夫、飾演妙麗的艾瑪華森，以及飾演榮恩的魯伯特葛林特。

本次台灣將重映全系列共8部電影，包含《哈利波特：神秘的魔法石》、《哈利波特：消失的密室》、《哈利波特：阿茲卡班的逃犯》、《哈利波特：火盃的考驗》、《哈利波特：鳳凰會的密令》、《哈利波特：混血王子的背叛》，以及分成兩部的最終章《哈利波特：死神的聖物Ⅰ》、《哈利波特：死神的聖物Ⅱ》。

此外，今年正逢第四部電影《哈利波特：火盃的考驗》上映20週年，為慶祝這個重要里程碑，台灣也將特別加碼重映該片 IMAX 版本，讓粉絲們能夠以更身歷其境的方式，再次體驗精彩又刺激的三巫鬥法大賽，感受魔法世界的無窮魅力。《哈利波特》全系列共8部電影，將於1月17日 2D · 4DX 聯映。

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