《七龍珠》40週年紀念42位漫畫家重繪封面大公開
《七龍珠》40週年紀念，成追悼鳥山明的特別企劃
2024年是鳥山明老師《七龍珠》漫畫連載40週年的慶祝之年，集英社推出重磅紀念項目「DRAGON BALL SUPER GALLERY」。在2021年8月4日發行的《最強JUMP》9月號中，官方邀請了42位JUMP知名漫畫家為《七龍珠》42卷單行本封面進行重繪。
然而，在項目尚未完成時，鳥山明老師不幸辭世，這一紀念活動轉而成為對大師的深切緬懷。這項長達三年半的活動不僅是對鳥山明大師原創作品的崇高敬意，也是對《七龍珠》這部影響深遠的漫畫的一種文化慶典。
《七龍珠》重繪封面收錄於特別版BOX
集英社邀請42位JUMP頂尖漫畫家，共同為鳥山明老師的經典之作注入新生命。這些漫畫家們，並不是單純的模仿大師，而是以各自獨特的繪畫風格，重新演繹《七龍珠》42卷單行本封面。
這些重繪封面將收錄於特別版BOX中發行。每一幅作品，不僅展現了漫畫家們的創意才華，更凝聚了對鳥山明老師的深切敬意，為經典注入全新魅力，再次彰顯《七龍珠》的不朽傳奇。
有哪些漫畫家參與呢？
岸本齊史《火影忍者》；久保帶人《死神》；秋本治《烏龍派出所》；田村隆平《惡魔奶爸》；藤本樹《電鋸人》；吾峠呼世晴《鬼滅之刃》；篠原健太《學院救援團》；遠藤達哉《間諜過家家》；椎橋寬《滑頭鬼之孫》；鳥袋光年《美食的俘虜》；松井優徵《暗殺教室》；荒木飛呂彥《JOJO的奇妙冒險》；うすた京介《搞怪吹笛手》；稻田浩司《勇者鬥惡龍：達伊的冒險》；池本幹雄《博人傳》；藤卷忠俊《黑子的籃球》；天野明《家庭教師HITMAN REBORN!》；矢吹健太朗《黑貓》；空知英秋《銀魂》；出水ぽすか《約定的夢幻島》；Boichi《石紀元》；佐伯俊《食戟之靈》；田畠裕基《黑色五葉草》；加藤和惠《青之驅魔師》；原泰久《王者天下》；麻生周一《齊木楠雄的災難》；星野桂《驅魔少年》；芥見下下《咒術迴戰》；石田翠《東京吃貨》；村田雄介《一拳超人》；戶塚慶文《不死不幸》；小畑健《棋魂》；大石菜穗《七龍珠SD》；淺田弘幸《夢幻籃球》；豐太郎《七龍珠超》；井上雄彥《灌籃高手》；富堅義博《全職獵人》；森田真法《鐵拳對鐵拳》；堀越耕平《我的英雄學院》；和月伸宏《浪客劍心》；桂正和《銀翼超人》；尾田榮一郎《航海王》。
下面一起來看看《七龍珠》1-42卷重繪封面版BOX作品。左邊大圖是個人風格重繪，右邊小圖為原版。
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