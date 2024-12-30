《七龍珠》40週年紀念42位漫畫家重繪封面大公開

《七龍珠》40週年紀念，成追悼鳥山明的特別企劃

2024年是鳥山明老師《七龍珠》漫畫連載40週年的慶祝之年，集英社推出重磅紀念項目「DRAGON BALL SUPER GALLERY」。在2021年8月4日發行的《最強JUMP》9月號中，官方邀請了42位JUMP知名漫畫家為《七龍珠》42卷單行本封面進行重繪。

然而，在項目尚未完成時，鳥山明老師不幸辭世，這一紀念活動轉而成為對大師的深切緬懷。這項長達三年半的活動不僅是對鳥山明大師原創作品的崇高敬意，也是對《七龍珠》這部影響深遠的漫畫的一種文化慶典。

鳥山明創作的《七龍珠》42卷單行本封面。

《七龍珠》重繪封面收錄於特別版BOX

集英社邀請42位JUMP頂尖漫畫家，共同為鳥山明老師的經典之作注入新生命。這些漫畫家們，並不是單純的模仿大師，而是以各自獨特的繪畫風格，重新演繹《七龍珠》42卷單行本封面。

這些重繪封面將收錄於特別版BOX中發行。每一幅作品，不僅展現了漫畫家們的創意才華，更凝聚了對鳥山明老師的深切敬意，為經典注入全新魅力，再次彰顯《七龍珠》的不朽傳奇。

《七龍珠》重繪封面將收錄於特別版BOX發行。圖/擷取於dragon-ball-official.com

有哪些漫畫家參與呢？

岸本齊史《火影忍者》；久保帶人《死神》；秋本治《烏龍派出所》；田村隆平《惡魔奶爸》；藤本樹《電鋸人》；吾峠呼世晴《鬼滅之刃》；篠原健太《學院救援團》；遠藤達哉《間諜過家家》；椎橋寬《滑頭鬼之孫》；鳥袋光年《美食的俘虜》；松井優徵《暗殺教室》；荒木飛呂彥《JOJO的奇妙冒險》；うすた京介《搞怪吹笛手》；稻田浩司《勇者鬥惡龍：達伊的冒險》；池本幹雄《博人傳》；藤卷忠俊《黑子的籃球》；天野明《家庭教師HITMAN REBORN!》；矢吹健太朗《黑貓》；空知英秋《銀魂》；出水ぽすか《約定的夢幻島》；Boichi《石紀元》；佐伯俊《食戟之靈》；田畠裕基《黑色五葉草》；加藤和惠《青之驅魔師》；原泰久《王者天下》；麻生周一《齊木楠雄的災難》；星野桂《驅魔少年》；芥見下下《咒術迴戰》；石田翠《東京吃貨》；村田雄介《一拳超人》；戶塚慶文《不死不幸》；小畑健《棋魂》；大石菜穗《七龍珠SD》；淺田弘幸《夢幻籃球》；豐太郎《七龍珠超》；井上雄彥《灌籃高手》；富堅義博《全職獵人》；森田真法《鐵拳對鐵拳》；堀越耕平《我的英雄學院》；和月伸宏《浪客劍心》；桂正和《銀翼超人》；尾田榮一郎《航海王》。

下面一起來看看《七龍珠》1-42卷重繪封面版BOX作品。左邊大圖是個人風格重繪，右邊小圖為原版。

01、岸本齊史《火影忍者》，繪製《七龍珠》第11卷封面。

02、久保帶人《死神》，繪製《七龍珠》第27卷封面。

03、秋本治《烏龍派出所》，繪製《七龍珠》第28卷封面。

04、田村隆平《惡魔奶爸》，繪製《七龍珠》第38卷封面。

05、藤本樹《電鋸人》，繪製《七龍珠》第2卷封面。

06、吾峠呼世晴《鬼滅之刃》，繪製《七龍珠》第32卷封面。

07、篠原健太《學院救援團》，繪製《七龍珠》第9卷封面。

08、遠藤達哉《間諜過家家》，繪製《七龍珠》第15卷封面。

09、椎橋寬《滑頭鬼之孫》，繪製《七龍珠》第6卷封面。

10、鳥袋光年《美食的俘虜》繪製《七龍珠》第19卷封面。

11、松井優徵《暗殺教室》，繪製《七龍珠》第20卷封面。

12、荒木飛呂彥《JOJO的奇妙冒險》，繪製《七龍珠》第33卷封面。

13、うすた京介《搞怪吹笛手》，繪製《七龍珠》第23卷封面。

14、稻田浩司《勇者鬥惡龍：達伊的冒險》，繪製《七龍珠》第3卷封面。

15、池本幹雄《博人傳》，繪製《七龍珠》第7卷封面。

16、藤卷忠俊《黑子的籃球》，繪製《七龍珠》第14卷封面。

17、天野明《家庭教師HITMAN REBORN!》，繪製《七龍珠》第4卷封面。

18、矢吹健太朗《黑貓》，繪製《七龍珠》第31卷封面。

19、空知英秋《銀魂》，繪製《七龍珠》第16卷封面。

20、出水ぽすか《約定的夢幻島》，繪製《七龍珠》第22卷封面。

21、Boichi《石紀元》，繪製《七龍珠》第26卷封面。

22、佐伯俊《食戟之靈》，繪製《七龍珠》第10卷封面。

23、田畠裕基《黑色五葉草》，繪製《七龍珠》第40卷封面。

24、加藤和惠《青之驅魔師》，繪製《七龍珠》第25卷封面。

25、原泰久《王者天下》，繪製《七龍珠》第34卷封面。

26、麻生周一《齊木楠雄的災難》，繪製《七龍珠》第37卷封面。

27、星野桂《驅魔少年》，繪製《七龍珠》第36卷封面。

28、芥見下下《咒術迴戰》，繪製《七龍珠》第41卷封面。

29、石田翠《東京吃貨》，繪製《七龍珠》第8卷封面。

30、村田雄介《一拳超人》，繪製《七龍珠》第12卷封面。

31、戶塚慶文《不死不幸》，繪製《七龍珠》第21卷封面。

32、小畑健《棋魂》，繪製《七龍珠》第29卷封面。

33、大石菜穗《七龍珠SD》，繪製《七龍珠》第18卷封面。

34、淺田弘幸《夢幻籃球》，繪製《七龍珠》第35卷封面。

35、豐太郎《七龍珠超》，繪製《七龍珠》第39卷封面。

36、井上雄彥《灌籃高手》，繪製《七龍珠》第17卷封面。

37、富堅義博《全職獵人》，繪製《七龍珠》第5卷封面。

38、森田真法《鐵拳對鐵拳》，繪製《七龍珠》第24卷封面。

39、堀越耕平《我的英雄學院》，繪製《七龍珠》第13卷封面。

40、和月伸宏《浪客劍心》，繪製《七龍珠》第30卷封面。

41、桂正和《銀翼超人》，繪製《七龍珠》第1卷封面。

42、尾田榮一郎《航海王》，繪製《七龍珠》第42卷封面。圖/擷取於dragon-ball-official.com