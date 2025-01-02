《冬至》小說改編 黃景瑜x孫千舊情人重逢情感修羅場

由黃景瑜及孫千攜手演出的陸劇《冬至》結合初戀破鏡重圓的浪漫與殺人案的驚險懸疑，在愛奇藝國際站上線後，迅速掀起追劇熱潮，拿下愛奇藝台灣、日本、韓國、馬來西亞、印度、越南等站點的熱播榜冠軍，被視為年末必看的愛情劇。

《冬至》改編自凝隴的同名小說，描述黃景瑜飾演的刑警「江成屹」和女麻醉師「陸嫣」（孫千 飾）在分手8年後意外重逢，陸嫣身邊卻接連出現危機，她遭人跟蹤險遇不測、已經不在世上的大學好友驚悚現身，連閨蜜也遭人殺害，為了找出真相，江成屹和陸嫣聯手查案並再次找回初戀的心動。他們化學反應滿滿的演技也被封為「屹嫣萬年」（一眼萬年）CP，讓網友笑稱根本注定要在一起。

《冬至》。圖/iQIYI愛奇藝國際版

黃景瑜穿警察制服展爆棚男友力，男粉激動喊「老公」還狂求公主抱

出道多年的黃景瑜擁有正派硬漢形象，曾在多部作品中扮演軍警角色，被戲稱為「在演藝圈服兵役的男人」，這次他再度穿上制服扮演刑警，在劇中不僅有全力追逐兇嫌的熱血場面，男友力更是爆棚，在孫千遭遇歹徒迷暈時，他奮不顧身上前將對方過肩摔，並一路公主抱把孫千送往醫院。日前在《冬至》的線下宣傳活動現場，一位男粉絲衝著黃景瑜喊「老公」，並表示想被他公主抱，黃景瑜使出力氣抱起對方，男粉意猶未盡地說：「我還想摸一下胸可以嗎？」惹來台下一陣瘋狂尖叫。

與黃景瑜對戲的孫千外型甜美，她在劇中扮演勇敢且富有同情心的麻醉醫師，形象討喜。她跟黃景瑜都是東北人，有著不言而喻的默契，黃景瑜笑說：「我們很多想法跟觀點都比較一致，孫千真誠又善良，跟她演對手戲很自在，不管我怎麼演，她都能接住。」兩人在劇中有多場高甜吻戲，雪夜吻浪漫深情，番茄吻則是連拍攝花絮都洋溢著粉紅泡泡，黃景瑜正面把孫千叉腿抱起，壁咚她後再溫柔吻上，兩人彩排時都忍不住臉紅害羞，引起網友熱議。

《冬至》。圖/iQIYI愛奇藝國際版

黃景瑜、孫千浪漫高甜吻戲不斷，番茄吻拍到害羞臉紅

黃景瑜跟孫千最近受訪聊起劇中角色，黃景瑜笑稱江成屹愛上陸嫣沒有道理，中間分開8年他再也沒有喜歡過任何人，再次見到她，內心還是充滿初戀的悸動。劇中他宛如真愛戰士化身，一句痴情的「8年了，我每一天都在想妳。」連劇迷聽了都跟著小鹿亂撞。孫千表示，江成屹的專情很動人，他獨愛一個女孩多年，不管何時都站在她身後，讓人很有安全感，但偏偏劇裡兩人都不打直球，有話總往肚裡藏，才會磨磨蹭蹭這麼多年。而訪問過程中，孫千望著黃景瑜突然說：「我發現你眼睫毛挺長的。」讓他爆笑吐槽，都已經殺青了，妳才在找我的優點。

《冬至》中黃景瑜跟孫千是大學校園情侶，分手後仍深愛彼此，不過他們也直言，如果當年沒分手，8年之後可能也已經分了，各自熬過出社會的艱難跟考驗，在彼此的事業穩定後再重逢，感情反而更堅固，不管戲裡戲外，兩人都自認不是戀愛腦。他們也以動物形容對方的角色，孫千眼裡的黃景瑜是大狗狗杜賓犬，而黃景瑜眼裡的孫千則是東北傻狍子，總是喜歡逃避，一碰見問題就把頭埋進雪地裡，兩人一搭一唱默契極佳。充滿浪漫又不失懸疑色彩的《冬至》正在愛奇藝國際站熱播中。

《冬至》。圖/iQIYI愛奇藝國際版

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