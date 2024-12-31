2024古裝十大爛劇：鞠婧禕穩占兩席 楊紫《長相思2》差評壓線

琅琅悅讀／ biya
《仙劍四》《長相思第二季》《祈今朝》。圖/擷取自微博
《仙劍四》《長相思第二季》《祈今朝》。圖/擷取自微博

今年看了不少，其中一些從預告片到定檔，一直都沒有抱太高期待，因此看完後也只是淡淡吐槽幾句，並不會太放在心上。然而，還有一些劇，最初的宣傳片讓人心潮澎湃，演員陣容充滿吸引力，故事題材似乎也頗有潛力，無論是劇本，還是帶有元素的作品，都令人滿滿期待，但播出後卻爛得令人心碎，讓人不禁感嘆期待越高，失望越深。

以下整理2024年豆瓣評分較低的10部古裝，它們因為劇本問題、演員演技、製作水準等各種原因，遭到觀眾的批評，在豆瓣等平台上獲低分紀錄，共同成為了2024年度古裝爛劇的代表。

《仙劍四》

豆瓣評分：4.3分。主演：鞠婧禕、陳哲遠

延伸閱讀👉《仙劍四》鞠婧禕x陳哲遠 夠單純夠幼稚的青少年劇

《仙劍四》。圖/擷取自微博

《鬥羅大陸之燃魂戰》

豆瓣評分：4.9。主演：周翊然、張予曦

《鬥羅大陸之燃魂戰》。圖/擷取自微博

《祈今朝》

豆瓣評分：5分。主演：許凱、虞書欣

延伸閱讀👉《祈今朝》虞書欣x許凱 相得益彰的「仙劍六」傻白甜

《祈今朝》。圖/擷取自微博

《大夢歸離》

豆瓣評分：5.1分。主演：侯明昊、陳都靈

延伸閱讀👉《大夢歸離》獨特的「郭敬明」美學 做作與虛華並存

《大夢歸離》。圖/iQIYI愛奇藝國際版

《披荊斬棘的大小姐》

豆瓣評分：5.2分。主演：徐璐、魏哲鳴

《披荊斬棘的大小姐》。圖/擷取自微博。

《花間令》

豆瓣評分：5.2分。主演：鞠婧禕、劉學義

延伸閱讀👉《花間令》鞠婧禕x劉學義 三集不到畫風突變

《花間令》。圖/擷取自微博

《狐妖小紅娘·月紅篇》

豆瓣評分：5.3分。主演：楊冪、龔俊

延伸閱讀👉楊冪《狐妖小紅娘月紅篇》百張海報集結 最大看點是養眼

《狐妖小紅娘月紅篇》。圖/擷取自微博

《顏心記》

豆瓣評分：5.9分。主演：羅雲熙、宋軼

《顏心記》。圖/擷取自微博。

《七夜雪》

豆瓣評分：5.8分。主演：李沁、曾舜晞

延伸閱讀👉《七夜雪》李沁x曾舜晞 悲劇美學又假又僵硬

《七夜雪》。圖/擷取自微博

《長相思第二季》

豆瓣評分：5.9分。主演：楊紫、張晚意、鄧為、王弘毅

延伸閱讀👉《長相思2》相思海報映悲痛 一場盛大的爛尾

《長相思2》相思悲痛海報。圖/擷取自微博

編輯推薦

「故宮100+」傳奇寶藏短篇小說募集！讓文物訴說歷史。2025/3/2(日)止

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
古裝劇 小說 改編 愛情 奇幻 陸劇 武俠 原創

逛書店

數位金融與金融科技（第三版）

NT$ 375

你沒有學到的資產配置：巴菲特默默在做的事

NT$ 406

零基礎入門的Python自動化投資：10年操盤手團隊量化通，教你從零開始學程式交易，讓你輕鬆選股、判斷買賣時機，精準獲利

NT$ 315

膝蓋解痛全圖解：日本膝關節名醫教你10種護膝運動，在家就可消除膝蓋痛！（最快1分鐘即可改善）

NT$ 228

延伸閱讀

2024古裝十大爛劇：鞠婧禕穩占兩席 楊紫《長相思2》差評壓線

五月天為《難哄》的你 獻上《任性》情歌

《鬼診所》家鄉診所真實慘案 女鬼撞臉天后蔡依林？

《乖女孩》妮可基嫚自願當小狗 與小鮮肉大玩BDSM

猜你喜歡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。