2024古裝十大爛劇：鞠婧禕穩占兩席 楊紫《長相思2》差評壓線
今年看了不少古裝劇，其中一些從預告片到定檔，一直都沒有抱太高期待，因此看完後也只是淡淡吐槽幾句，並不會太放在心上。然而，還有一些劇，最初的宣傳片讓人心潮澎湃，演員陣容充滿吸引力，故事題材似乎也頗有潛力，無論是改編自小說、原創劇本，還是帶有奇幻、愛情或武俠元素的作品，都令人滿滿期待，但播出後卻爛得令人心碎，讓人不禁感嘆期待越高，失望越深。
以下整理2024年豆瓣評分較低的10部古裝陸劇，它們因為劇本問題、演員演技、製作水準等各種原因，遭到觀眾的批評，在豆瓣等平台上獲低分紀錄，共同成為了2024年度古裝爛劇的代表。
《仙劍四》
豆瓣評分：4.3分。主演：鞠婧禕、陳哲遠
《鬥羅大陸之燃魂戰》
豆瓣評分：4.9。主演：周翊然、張予曦
《祈今朝》
豆瓣評分：5分。主演：許凱、虞書欣
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《大夢歸離》
豆瓣評分：5.1分。主演：侯明昊、陳都靈
《披荊斬棘的大小姐》
豆瓣評分：5.2分。主演：徐璐、魏哲鳴
《花間令》
豆瓣評分：5.2分。主演：鞠婧禕、劉學義
《狐妖小紅娘·月紅篇》
豆瓣評分：5.3分。主演：楊冪、龔俊
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《顏心記》
豆瓣評分：5.9分。主演：羅雲熙、宋軼
《七夜雪》
豆瓣評分：5.8分。主演：李沁、曾舜晞
《長相思第二季》
豆瓣評分：5.9分。主演：楊紫、張晚意、鄧為、王弘毅
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