豆瓣2024評分最高華語劇集：《繁花》高居第4《不夠善良的我們》登上第8

12月24日，豆瓣公布了2024年度影視暢銷榜，總結了過去一年中表現最受觀眾認可的陸劇作品。這些影集在多樣化的題材與深刻的敘事中，彰顯了華語電視劇市場的創新與潛力。

改編自張桂梅真人真事的《山花爛漫時》再次證明，用心製作的主旋律劇集自有其獨特魅力，觸動了觀眾的情感共鳴。《我的阿勒泰》則以短劇形式嘗試散文詩化敘事，獲得極高評價，展現了另類美學的可能性。而《朝詭事錄之西行》、《天行健》、《日光之城》、《邊水往事》等劇作則進一步證明，只要故事足夠精彩，觀眾就願意為它喝彩。

2024豆瓣評分最高華語劇集如下：

1、《山花爛漫時》

2、《我的阿勒泰》

3、《問蒼茫》

4、《繁花》

5、《唐朝詭事錄之西行》

6、《天行健》

7、《日光之城》

8、《不夠善良的我們》

9、《小巷人家》

10、《邊水往事》

豆瓣2024評分最高華語劇集。圖/擷取自豆瓣