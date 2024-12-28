豆瓣2024評分最高華語劇集：《繁花》高居第4《不夠善良的我們》登上第8
12月24日，豆瓣公布了2024年度影視暢銷榜，總結了過去一年中表現最受觀眾認可的陸劇作品。這些影集在多樣化的題材與深刻的敘事中，彰顯了華語電視劇市場的創新與潛力。
改編自張桂梅真人真事的《山花爛漫時》再次證明，用心製作的主旋律劇集自有其獨特魅力，觸動了觀眾的情感共鳴。《我的阿勒泰》則以短劇形式嘗試散文詩化敘事，獲得極高評價，展現了另類美學的可能性。而《朝詭事錄之西行》、《天行健》、《日光之城》、《邊水往事》等劇作則進一步證明，只要故事足夠精彩，觀眾就願意為它喝彩。
2024豆瓣評分最高華語劇集如下：
1、《山花爛漫時》
2、《我的阿勒泰》
3、《問蒼茫》
4、《繁花》
5、《唐朝詭事錄之西行》
6、《天行健》
7、《日光之城》
8、《不夠善良的我們》
9、《小巷人家》
10、《邊水往事》
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