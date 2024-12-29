《劇場版「進擊的巨人」完結篇THE LAST ATTACK》 首週特典公開 特映會引爆粉絲熱情

由諫山創所著漫畫作品改編動畫《劇場版「 進擊的巨人」 完結篇 THE LAST ATTACK》將於1月3日在台灣上映，此作在日本上映後好評不斷，日前也已有突破10億日圓票房的好成績。特映會於日前登場， 特映會現場來了許多《進擊的巨人》的鐵粉，還有人打扮成動畫裡的里維兵長、米卡莎和莎夏一同共襄盛舉，吸引現場其他粉絲爭相合影。

《劇場版「進擊的巨人」 完結篇 THE LAST ATTACK》特映會現場。圖/木棉花

以動畫《進擊的巨人The Final Season 完結篇》前篇加上後篇重新剪輯而成的145分鐘絕無冷場，角色「漢吉」超燃「名場面」也讓觀眾哭成一片淚海。現場的觀影嘉賓映後也一致淚推，「完全可以為了彩蛋來二刷劇場版！」「雖然已經看過TV版了，但在電影院看還是哭到不行！」「透過大銀幕欣賞完全有不一樣的感受，超級有代入感！」

《劇場版「 進擊的巨人」 完結篇 THE LAST ATTACK》以大銀幕的視覺體驗與5.1 聲道環繞音效，將觀眾帶入《進擊的巨人》的最終戰場。緊張與刺激的劇情通過大畫面，衝擊著觀眾彷彿置身其中，與角色一同面對巨人的壓迫與命運的抉擇，將於2025年1月3日於各大電影院上映，首周還贈送限量特典，更多特典消息請關注木棉花社群，《進擊的巨人》的粉絲千萬不要錯過在電影院體驗這場史詩級的最終之戰！

《劇場版「進擊的巨人」 完結篇 THE LAST ATTACK》特映會現場。圖/木棉花

《劇場版「進擊的巨人」 完結篇 THE LAST ATTACK》特映會現場。圖/木棉花

《劇場版「進擊的巨人」 完結篇 THE LAST ATTACK》特映會現場。圖/木棉花

《劇場版「進擊的巨人」 完結篇 THE LAST ATTACK》特映會現場。圖/木棉花

《劇場版「進擊的巨人」 完結篇 THE LAST ATTACK》特映會現場。圖/木棉花

《劇場版「進擊的巨人」 完結篇 THE LAST ATTACK》。圖/木棉花