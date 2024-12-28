豆瓣2024評分最高華語電影：《老狐狸》入圍前10《周處除三害》登上第6
12月24日豆瓣公布年度評分最高華語電影，這份豆瓣年度暢銷榜單反映出中國影迷們選擇電影的喜好。2024年評分最高的華語電影，無論是在情感表達、視覺呈現還是敘事結構方面，都充分展現了出色的電影創作才華。這些影片讓觀眾深刻感受到華語電影在全球影壇的無限潛力和無窮魅力。
2024豆瓣評分最高華語電影如下：
1、《好東西》
2、《出走的決心》
3、《破·地獄》
4、《年少日記》
5、《雄獅少年2》
6、《周處除三害》
7、《年會不能停！》
8、《我們一起搖太陽》
9、《走走停停》
10、《老狐狸》
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