LINE TODAY聚光賞追劇榜：《影后》稱霸《聽海湧》《不夠善良的我們》入榜眾望所歸

LINE TODAY追劇頻道首度推出2024年照亮人心、聚集目光的年度企劃「LINE TODAY聚光賞」，邀請百位關注影視產業的媒體及影劇評論人， 組成「追劇打光團」，依專業⻆度與觀影類型綜合評選，票選出「2024年十大追劇榜單」，排行榜由上檔後好評不斷噴發的《影后》奪得冠軍，加上《聽海湧》、《不夠善良的我們》，今年共有三部台劇入榜。現象級的《黑白大廚：料理階級大戰》成為唯一上榜的綜藝類節目。《大都市的愛情法》則是以BL愛情劇成為年度最受矚目的韓劇。

「LINE TODAY聚光賞」 2024十大追劇榜單

LINE TODAY號召逾百名影劇評論者組成「追劇打光團」，票選出「2024年十大追劇榜單」，排名依序為《影后》、《黑白大廚：料理階級大戰》、《聽海湧》、《大都市的愛情法》、《不夠善良的我們》、《背著善宰跑》、《淚之女王》、《馴鹿寶貝》、《極度不妥！》、《死期將至》。

《影后》不負眾望奪得第一名，由嚴藝文擔任編導，謝盈萱、楊謹華、陳庭妮、謝瓊煖、楊貴媚、鍾欣凌、曾莞婷、林廷憶、薛仕凌、黃迪揚、詹懷雲主演。自11月初開播後襲捲全網，人氣討論度持續旺盛，榮登十大榜單之首，也預告著明年金鐘獎的戰況優勢。另一部勢必問鼎金鐘的台劇《聽海湧》，由黃冠智、吳翰林、朱宥丞扮演台籍戰俘監視員三兄弟，以堪比史詩的時代故事排名第三。

《影后》圖/Netflix

本次入選韓劇共四部，但排名最高的是南潤壽掛帥的《大都市的愛情法》，這部BL劇不落一般愛情故事俗套，大膽寫實掀起不少回響；另三部韓劇為邊佑錫和金惠奫主演的《背著善宰跑》、金秀賢及金智媛聯手的《淚之女王》徐仁國及樸素丹合作的漫改劇《死期將至》。

值得一提的是，韓國美食料理節目《黑白大廚：料理階級大戰》是唯一殺出重圍入選的綜藝類節目，且高居第二，不但安成宰和白種元兩位評審成關注焦點，參賽的廚師也諸多走紅，堪稱年度現象級大作。另外，唯一進榜的歐美劇是掀起新聞話題的英國黑色驚悚迷你劇集《馴鹿寶貝》，而唯一日劇則是宮藤官九郎編劇的《極度不妥！》。

《聽海湧》新海三兄弟，左起黃冠智、吳翰林、朱宥丞。圖/公視

LINE TODAY「2024十大追劇熱門劇評」與「2024 十大追劇聲量榜」

此外，LINE TODAY追劇頻道也統計出「2024十大追劇熱門劇評」與「2024 十大追劇聲量榜」。「十大追劇熱門劇評」以網友評分留言量為基準，半數入選的戲劇與「追劇打光團」評選相同，顯見今年戲劇在專業視角與市場人氣的喜好一致性高。「十大追劇聲量榜」則有《我的婆婆怎麼那麼可愛》、《華麗計程車行》、《商魂》等三部台劇入榜，都是在播出後各自擁有大批支持粉絲的劇作。

LINE TODAY「2024十大追劇熱門劇評」，排名依序為：《不夠善良的我們》、《淚之女王》、《影后》、《背著善宰跑》、《來自地獄的法官》、《墨雨雲間》、《黑白大廚：料理階級大戰》、《正港分局》、《她的日與夜》、《華麗計程車行》。

LINE TODAY 「2024十大追劇熱門劇評」。圖/LINE TODAY

LINE TODAY「2024十大追劇聲量榜」，排名依序為：《淚之女王》、《不夠善良的我們》、《背著善宰跑》、《墨雨雲間》、《我的婆婆怎麼那麼可愛》、《華麗計程車行》、《商魂》、《畢業》、《戀愛兄妹》、《艾嘉食堂》。LINE TODAY聚光賞內容策展及精彩解析文👉https://u.lin.ee/EVt4Kep/pr

LINE TODAY 「2024十大追劇聲量榜」。圖/LINE TODAY

LINE TODAY「全民票選最愛作品」完成投票就有機會獲得LINE POINTS與其他好禮

LINE TODAY電影及追劇頻道持續了解觀眾的喜好，趁此年度榜單揭曉之際，再推出「全民票選最愛作品」活動，讓網友為自己喜愛的作品應援投票。分成電影、戲劇兩種類型，在2024年12月27日至2025年1月17日，每人每天可在兩個榜單上，各投至多五個作品，首次完成投票就有機會獲得LINE POINTS與其他好禮。詳情請見👉https://lin.ee/IkoZihU/pr