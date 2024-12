IMDb揭曉2024十大熱門劇集：《幕府將軍》穩居第6《3 體》上榜第10

2024年末,全球影迷心中的權威平台,IMDb(網路電影資料庫 Internet Movie Database)公佈了2024年度最受用戶歡迎的十部劇集暢銷榜單。

這些劇集涵蓋了犯罪、科幻、歷史、愛情等多種題材,滿足了不同觀眾的喜好。其中,《無間警探》第四季和《黑袍糾察隊》第四季等續集作品延續了前作的熱度,而《企鵝人》、《異塵餘生》、《三體》等新作也憑藉著獨特的劇情設定吸引了大量觀眾的注意。

2024最受歡迎劇集 Best Of 2024: Most Popular TV Shows

1、《無間警探》第四季《True Detective》

2、《黑袍糾察隊》第四季《The Boys》

3、《企鵝人》《The Penguin》

4、《異塵餘生》《Fallout》

5、《龍族前傳》第二季《House of the Dragon》

6、《幕府將軍》《Shōgun》

7、《柏捷頓家族:名門韻事》第三季《Bridgerton》

8、《魔戒:力量之戒》第二季《THE LORD OF THE RINGS: THE RINGS OF POWER》

9、《紳士們》《THE GENTLEMEN》

10、《3 體》第一季《3 BODY PROBLEM》