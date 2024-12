IMDb揭曉2024十大熱門電影：《小丑2》榜上有名《死侍與金鋼狼》奪冠

2024年接近尾聲,全球影迷心中的權威平台,IMDb(網路電影資料 Internet Movie Database)庫)公佈了2024年度最受用戶歡迎的十部電影暢銷榜單。這份榜單不僅反映了2024年影壇的多樣性和創新性,也展示了觀眾對不同類型影片的熱愛。無論是延續經典還是獨具風格的新銳作品,都在影迷心中佔據了重要位置。

2024最受歡迎電影 Best Of 2024: Most Popular Movies

1、《死侍與金鋼狼》(Deadpool and Wolverine)導演:肖恩·利維(Shawn Levy)。

《死侍與金鋼狼》。圖/漫威影業

2、《沙丘:第二部》(Dune: Part Two)導演:丹尼斯·維倫紐瓦(Denis Villeneuve)。

《沙丘:第二部》。圖/華納兄弟

3、《芙莉歐莎:瘋狂麥斯傳奇篇章》(Mad Max: Furiosa)導演:喬治·米勒(George Miller)。

《芙莉歐莎:瘋狂麥斯傳奇篇章》。圖/華納兄弟

4、《小丑:雙重瘋狂》(Joker: Folie à Deux)導演:陶德·菲利普斯(Todd Phillips)。

《小丑:雙重瘋狂》。圖/華納兄弟

5、《異形:羅穆路斯》(Alien: Romulus)導演:費德·阿爾瓦雷茲(Fede Álvarez)。

《異形:羅穆路斯》。圖/擷取自IMDb

6、《懼裂》(The Substance)導演:科拉莉·法爾雅(Coralie Fargeat)。

《懼裂》中文版正式海報中曝光了何謂「血淋淋剖析人性慾望與普世審美價值觀。右圖/CATCHPLAY。左圖/IMDb

7、《帝國浩劫:美國內戰》(Civil War)導演:亞歷克斯·加蘭(Alex Garland)。

《帝國浩劫:美國內戰》。圖/車庫娛樂

8、《陰間大法師 BEETLEJUICE》(Beetlejuice 2)導演:提姆·波頓(Tim Burton)。

《陰間大法師 BEETLEJUIC》。圖/華納兄弟

9、《猩球崛起:王國誕生》(Kingdom of the Planet of the Apes)導演:韋斯·鮑爾(Wes Ball)。序和人類的生存挑戰。

《猩球崛起:王國誕生》。圖/20世紀影業

10、《長腿》(Longlegs)導演:奧茲·柏金斯(Osgood Perkins)。

《長腿》。圖/車庫娛樂