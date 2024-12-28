IMDb揭曉2024十大熱門電影：《小丑2》榜上有名《死侍與金鋼狼》奪冠
2024年接近尾聲，全球影迷心中的權威平台，IMDb（網路電影資料 Internet Movie Database）庫）公佈了2024年度最受用戶歡迎的十部電影暢銷榜單。這份榜單不僅反映了2024年影壇的多樣性和創新性，也展示了觀眾對不同類型影片的熱愛。無論是延續經典還是獨具風格的新銳作品，都在影迷心中佔據了重要位置。
2024最受歡迎電影 Best Of 2024: Most Popular Movies
1、《死侍與金鋼狼》（Deadpool and Wolverine）導演：肖恩·利維（Shawn Levy）。
2、《沙丘：第二部》（Dune: Part Two）導演：丹尼斯·維倫紐瓦（Denis Villeneuve）。
3、《芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章》（Mad Max: Furiosa）導演：喬治·米勒（George Miller）。
4、《小丑：雙重瘋狂》（Joker: Folie à Deux）導演：陶德·菲利普斯（Todd Phillips）。
5、《異形：羅穆路斯》（Alien: Romulus）導演：費德·阿爾瓦雷茲（Fede Álvarez）。
6、《懼裂》（The Substance）導演：科拉莉·法爾雅（Coralie Fargeat）。
7、《帝國浩劫：美國內戰》（Civil War）導演：亞歷克斯·加蘭（Alex Garland）。
8、《陰間大法師 BEETLEJUICE》（Beetlejuice 2）導演：提姆·波頓（Tim Burton）。
9、《猩球崛起：王國誕生》（Kingdom of the Planet of the Apes）導演：韋斯·鮑爾（Wes Ball）。序和人類的生存挑戰。
10、《長腿》（Longlegs）導演：奧茲·柏金斯（Osgood Perkins）。
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