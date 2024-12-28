LINE TODAY聚光賞電影榜：《鬼才之道》實力第6《墜惡真相》奪2024冠軍

LINE TODAY電影頻道首度在歲末推出2024年照亮人心、聚集目光的年度企劃「LINE TODAY聚光賞」，號召百位國內外影視產業相關從業及影評人士，包含導演林書宇、演員夏于喬、林予晞、媒體人 白色豆腐蛋糕、鳴影品、簡立喆…等，組成「電影打光團」(註1) ，依專業⻆度與觀影類型綜合評選，聯手票選出2024年十大院線電影榜單，由奧斯卡最佳原創劇本獎得主《墜惡真相》奪冠，熱門動畫片《再見機器人》拿下亞軍，季軍則為役所廣司主演的文藝片《我的完美日常》。入選的兩部華語片分別是今年金馬獎雙強大作《鬼才之道》及《一部未完成的電影》。

「LINE TODAY聚光賞」 2024十大電影榜單 奧斯卡強片與金馬佳作入榜較勁

「電影打光團」票選出的2024十大電影榜單，依序為《墜惡真相》、《再見機器人》、《我的完美日常》、《隔壁的房間》，第5名由《可憐的東西》及《鬼才之道》並列，第7名《一部未完成的電影》、第8名則由《艾諾拉》與《夢想集中營》並列，第10名《驀然回首》。

2024十大電影榜單的評選結果展現了102人組成的「電影打光團」在藝術與專業上的指標，榜單中有5部電影皆為上屆奧斯卡金像獎作品，冠軍《墜惡真相》為潔絲汀楚特導演，桑德拉惠勒主演之作，先獲2023年坎城影展金棕櫚獎，再奪下第96屆奧斯卡最佳原創劇本獎。《可憐的東西》為艾瑪史東第二度榮獲奧斯卡影后的作品。《夢想集中營》代表英國獲得最佳國際影片；役所廣司與文溫德斯導演合作的《我的完美日常》也獲提名最佳國際影片。《再見機器人》則入圍奧斯卡最佳動畫長片。

台灣恐怖喜劇《鬼才之道》以超過6000萬台幣的票房佳績成為十大電影中最賣座的一部，由徐漢強執導，張榕容、王淨、陳柏霖等人主演，包辦今年金馬獎5項大獎，是獲獎最多的作品。中國導演婁燁新作《一部未完成的電影》則是拿下最佳劇情片及導演獎。

LINE TODAY 「2024 十大電影聲量榜」與「2024十大熱門影評」

此外，LINE TODAY電影頻道也統計出「2024 十大電影聲量榜」、「2024電影十大熱門影評」。「十大聲聲量榜」中共有6部動畫片入榜，反映了2024年動畫電影強勢崛起的現象。「十大熱門影評」以網友評分留言量為基準，則顯示了市場觀眾的人氣，《角頭-大橋頭》、《死侍與金鋼狼》、《破墓》多部票房破億電影入榜。

LINE TODAY 電影聲量榜 2024年度十大。圖/LINE TODA

LINE TODAY 2024 十大電影聲量榜註(註2) ，排名依序為：《劇場版 排球少年!! 垃圾場的決戰》、《腦筋急轉彎2》、《名偵探柯南：100萬美元的五稜星》、《沙丘：第二部》、《可憐的東西》、《再見機器人》、《破墓》、《哥吉拉與金剛：新帝國》、《荒野機器人》、《SPY x FAMILY CODE: White》。

LINE TODAY 電影「2024年度十大熱門影評」。圖/LINE TODAY

LINE TODAY 2024電影十大熱門影評註(註3) ，排名依序為：《角頭-大橋頭》、《死侍與金鋼狼》、《鬼才之道》、《腦筋急轉彎2》、《蜂刑者》、《破墓》、《名偵探柯南：100萬美元的五稜星》、《哥吉拉與金剛：新帝國》、《異形：羅穆路斯》、《台北追緝令》。LINE TODAY聚光賞內容策展及精彩解析文👉https://u.lin.ee/EVt4Kep/pr

LINE TODAY「全民票選最愛作品」完成投票就有機會獲得LINE POINTS與其他好禮

LINE TODAY電影及追劇頻道持續了解觀眾的喜好，趁此年度榜單揭曉之際，再推出「全民票選最愛作品」活動，讓網友為自己喜愛的作品應援投票。分成電影、戲劇兩種類型，在2024年12月27日至2025年1月17日，每人每天可在兩個榜單上，各投至多五個作品，首次完成投票就有機會獲得LINE POINTS與其他好禮。詳情請見👉https://lin.ee/IkoZihU/pr

(註1) 電影打光團「2024電影年度榜」遴選範圍定於2024年1月1日至12月20日在台灣商業映演的電影，包含劇情片、紀錄片及動畫片等，長度與發行國籍不拘。本次參與投票共 102 人，有效票數 1020 票。本年度電影 524 部，其中獲得票數的 153 部。成員包括導演林書宇、演員夏于喬、林予晞、王渝屏、鄧九雲、韓寧及陸夏等9 位編導演，龍貓大王、馬欣、白色豆腐蛋糕、鳴影品，以及香港代表卓男、葉七城共72 位影評人，另有21 位作家、編輯或插畫家。

(註2) LINE TODAY 2024 十大電影聲量榜：統計時間為2024年1月1日至12月15日

(註3) LINE TODAY 2024電影十大熱門影評：統計時間為2024年1月1日至12月15日