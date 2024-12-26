《工作細胞》佐藤健x永野芽郁 真人版開啟科普知識新境界

★銷量突破千萬冊，清水茜人氣漫畫翻拍真人版電影

★日劇教父武內英樹繼《飛翔吧！埼玉》後最新大銀幕之作

★影史上最「小」的主角-- 它的名字叫「細胞」

今年春節最熱鬧的電影《工作細胞》（Cells at Work!）改編自漫畫家清水茜暢銷突破千萬冊的同名人氣漫畫。原作的前身是清水茜的漫畫專題《細胞的故事》，創作動機源於當時就讀高中的妹妹「想看可以輕鬆認識細胞的漫畫」，沒想到簡單的構想，卻讓該作廣受各家出版社編輯好評，進而成為日本話題、銷量都居高不下的超人氣作品，並陸續推出《工作細胞 BLACK》、《工作細胞 WHITE》、《工作細胞 BABY》等多部衍伸作品。

《工作細胞》是漫畫家清水茜的作品。圖/天馬行空

真人版電影由曾執導多部經典日劇包含《神啊！請多給我一點時間》、《電車男》、《交響情人夢》等作的知名導演武內英樹執導。這也是武內英樹繼《羅馬浴場》、《飛翔吧！埼玉》後最新電影作品。擅長建立獨特世界觀的他，此次也將再以特有的幽默視角，帶領觀眾一窺體內世界豐富無比的「細胞樂園」。演員方面則集結永野芽郁、佐藤健、蘆田愛菜、阿部貞夫、染谷將太、坂垣李光人、加藤諒、山本耕史、仲里依紗、松本若菜、深田恭子等豪華陣容，一同上演一場最華麗的「健康保衛戰」。

其中，佐藤健更為了演出英勇的白血球一角，每次開拍前都得花很多時間將全身塗白上陣，讓飾演紅血球的永野芽郁第一眼看到忍不住笑場，「我有好一陣子沒見到佐藤健先生了，第一天第一場戲開拍時，我轉過頭看到他完全是白色的，那明明是一場嚴肅的戲，我還是忍不住笑了出來！」然而她也補充，「打鬥戲時，佐藤健的動作依然非常俐落，白血球的角色必須一直保護我，而他盡力保護我的樣子真的讓我很感動！」

《工作細胞》。圖/天馬行空

佐藤健表示自己閱讀原作漫畫時，就直接愛上了這個繽紛有趣的體內世界，同時也在接獲演出邀約後，主動向劇組提議加重打鬥動作戲的設計，「我覺得既然是這樣的作品，如果動作能更真實一些會更有趣，於是就提議邀請曾和我合作過《神劍闖江湖》的大内貴仁擔任動作指導。」他笑稱自己要是不能拿出比《神劍闖江湖》更好的武打動作表現，拍這部作品就沒有意義了！

對於此次飾演的白血球一角，佐藤健表示，這可說是史上最小的英雄，「我認為《工作細胞》是一部英雄片，白血球的職責就是要擊敗入侵體內的邪惡病毒，他可說是人體內的大英雄！」因此他也鼓勵觀眾，「如果你感到心情低落，請將你的手輕輕放在胸口，想像現在有許許多多個英雄正在你的身體裡努力奮戰著！」《工作細胞》將於2025年1月24日在台上映。

《工作細胞》。圖/天馬行空

人類體內的細胞數竟然有37兆個。運送氧氣的紅血球、與細菌作戰的白血球、以及其他無數細胞，其實正日夜不停地拼命工作，以保護你的健康與性命。高中生漆崎日胡（蘆田愛菜飾）與她的父親阿茂（阿部貞夫飾）過著相依為命的日子。日胡個性嚴謹，一直維持著健康的生活習慣，因此她體內的細胞們總是愉快地工作著。

相反地，每日生活既不規律又不重視養生的阿茂，體內則是個黑心的勞動環境，他的細胞總是抱怨連連。雖然是父女，兩人體內的環境卻大不相同。這對感情融洽的父女，體內的世界也是如此熱鬧。然而，企圖入侵他們體內的病原體已開始蠢蠢欲動。一場攸關漆崎父女的未來，各個細胞之間的「體內史上最大戰爭」即將揭開序幕！？更多資訊👉天馬行空粉絲團

《工作細胞》。圖/天馬行空

《工作細胞》。圖/天馬行空

《工作細胞》。圖/天馬行空

《工作細胞》。圖/天馬行空

《工作細胞》。圖/天馬行空

《工作細胞》。圖/天馬行空

《工作細胞》。圖/天馬行空