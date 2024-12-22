《音速小子》蛋頭博士退休幸福胖 金凱瑞分飾2角每次變身花3小時

2020年，當索尼克在《音速小子》中首次登上大銀幕，全世界影迷都愛上了這個活潑可愛的超音速藍色刺蝟。《音速小子》系列電影改編自SEGA在1991年推出的暢銷電玩遊戲、動畫、漫畫書等，第一集電影全球票房達3.2億美元，2022年的續集《音速小子2》達4.05億美元，成為史上數一數二收益最高的電玩改編電影。

《音速小子3》索尼克與他的隊友納克魯斯和塔爾斯重返大銀幕，他們將對抗一個前所未見且擁有強大超能力的神祕大壞蛋，展開冒險刺激的最新篇章，台灣於12月27日隆重獻映。

《音速小子》。圖/派拉蒙影業

這回，當蛋頭博士失散多年的阿公傑拉德教授突然出現時，他重新又振作了起來。傑拉德教授首次出現在遊戲《音速小子大冒險2》中，他因過往的失落而備受煎熬，覺得這個世界對不起他，因而成為故事中的超級大反派。製作團隊在選角面臨的問題是：誰能飾演傑拉德，跟金凱瑞演對手戲？答案非常明顯。「我們決定請金凱瑞一人分飾兩角，」導演傑夫福勒表示。

「在遊戲裡，傑拉德跟蛋頭博士長得幾乎一模一樣：大大的濃密翹鬍子、光溜溜的經典蛋頭，只是老了一點。我們所要做的就是讓金凱瑞點頭答應，這可是沒有人能保證的事。」幸好這位演員願意接受挑戰。「這就是這次電影中的一個最大賣點，」製片尼爾摩里茲說到。「當我看到兩個金凱瑞出現在同一個場景，我真的覺得是在看兩個不同的人。」

《音速小子》。圖/派拉蒙影業

為了讓傑拉德栩栩如生，製作團隊請來了三度拿下奧斯卡獎的化妝師馬克庫立爾，他剛剛憑藉《可憐的東西》榮獲奧斯卡獎。金凱瑞每次變身都需要長達三小時的特效化妝。「化妝團隊所呈現的成果，真的是言語無法形容的驚艷，」福勒表示。「當我們進行第一次鏡頭測試時，金凱瑞以傑拉德的妝容走出來，結果根本是金凱瑞的聲音從一個全新角色身上傳出來，我想觀眾在看電影時，會忘了那其實是金凱瑞」。

金凱瑞無法抗拒一人分飾兩代蛋頭博士的的挑戰。「結果後來發現我是領一份薪做兩份工，」他開玩笑說到。「我曾向宇宙許願說要一部超讚續集，受到全世界小孩的喜愛，也能激發我們內在的童心，然後我人就在這裡了，穿越SEGA蟲洞而來。」他還表示：「多虧了不起的傑夫福勒，這部片的規模變得超龐大，天知道主角竟然是隻刺蝟，但你不能跟粉絲討價還價，他們要刺蝟，就給他們刺蝟。」

《音速小子》。圖/派拉蒙影業

《音速小子3》故事敘述音速小子即將展開一場至今最精彩刺激的冒險旅程。索尼克、納克魯斯和塔爾斯再度合作，共同對抗一個力量強大的全新敵人，夏特，一個神祕的大壞蛋，擁有他們從未面對過的強大力量。當他們發現他們的每一種能力都比不上這個大壞蛋的時候，索尼克小隊就必須找來一個沒有人會想到的盟友，希望能夠幫助他們阻止夏特，並且保護地球的安全。

本片由導演傑夫福勒再度回歸執導這部全新電影，豪華的演員陣容則包括金凱瑞(蛋頭博士/傑拉德教授)、班許瓦茲(索尼克)、詹姆斯馬斯登(湯姆華卓斯基)、蒂卡桑普特(麥蒂)、伊卓瑞斯艾巴(納克魯斯)、柯琳歐尚納希(塔爾斯)、娜塔莎羅斯威爾(瑞秋)、薛馬摩爾(蘭斗)、亞當帕利(韋德)、李小氣(石東)、艾莉拉布朗(瑪麗亞)與克萊斯汀瑞特(洛克威主任)，以及第一次加入這個系列的基努李維，他為夏特這個全新角色配音。

《音速小子》。圖/派拉蒙影業

《音速小子》。圖/派拉蒙影業

《音速小子》。圖/派拉蒙影業

《音速小子》。圖/派拉蒙影業

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《音速小子》。圖/派拉蒙影業

《音速小子》。圖/派拉蒙影業

《音速小子》。圖/派拉蒙影業

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《音速小子》。圖/派拉蒙影業

《音速小子》。圖/派拉蒙影業

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