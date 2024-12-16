《記得眼睛裡的星星宇宙》夢幻開展 與依歡一起回顧30年的光輝與星辰

漫畫家依歡出道30周年，以少女漫畫為主題創作多部膾炙人口的作品。其筆下的世界豐富且充滿想像力，涵蓋古裝、奇幻、科幻、校園與耽美等多元題材。每部作品皆有精心刻畫的情感轉折與華美細膩的場景設計，讓讀者隨著角色一同沉浸於浪漫與心動之中。

依歡老師多年的創作不僅陪伴無數讀者成長，也在原創漫畫發展史上占有重要地位。為紀念此里程碑，主辦單位東立出版社特別舉辦依歡老師的首次個人特展，記錄她的創作歷程，感謝讀者長期的支持，並以免費參觀的形式回饋大家，邀請讀者朋友一同重溫依歡老師筆下的浪漫與想像。

開幕當日，由依歡老師親自帶領首批到場的讀者參觀特展。依歡老師講解各時期的創作歷程時，讀者們也近距離領會老師所分享的創作理念與生活趣事，畫面相當溫馨。緊隨其後，特展首日限定的「簽書會」也為讀者粉絲們提供了獲得依歡老師親筆簽名的機會。現場熱鬧非凡，排隊人潮絡繹不絕。

隨著依歡30周年特展開幕日舉辦的「展前導覽」與「簽書會」活動結束，為期兩周的特展正式開放大家入場參觀！

《依歡30周年特展·記得眼睛裡的星星宇宙》展前導覽與簽書會。圖/東立出版社

《依歡30周年特展·記得眼睛裡的星星宇宙》展前導覽與簽書會。圖/東立出版社

本次30周年紀念特展，依歡老師為了感謝一直以來支持作品的讀者們，積極地參與了展場的設計與規劃，不僅將人氣角色經典重繪，還將自家珍藏多年的球型關節BJD娃娃打扮成了《君戒》作品中的師徒角色，展現了十足的誠意與用心。

為了搭配本次特展，展覽首日也會推出全新畫冊《依歡30周年彩繪精選畫集 掬彩》，其中收錄依歡老師歷年創作的精美彩圖，讓讀者能夠將展覽所見的驚艷化作私人藏品，慢慢體會依歡老師歷代作品的魅力。畫冊將於特展首賣，後續也會陸續同步於各大網路書店發售，讓各地的粉絲都有機會將其納入收藏品。

《依歡30周年特展·記得眼睛裡的星星宇宙》親簽複製畫。圖/東立出版社

《依歡30周年特展·記得眼睛裡的星星宇宙》親簽複製畫。圖/東立出版社

除了全新畫冊，本次特展也推出多款限定精品，以30周年特展主視覺設計的「燙金紀念海報」、使用經典重繪角色與漫畫名場面融合設計的「壓克力立牌」，以及搭配鋁製金屬框的高質感訂製親簽複製畫，每個品項都極具收藏價值。

依歡30周年特展展示了多幅精選原畫與復製畫，展間採用2D與3D的設計巧思引領讀者一步步走入依歡老師作品的綺麗宇宙。除了單純的欣賞之外，來到特展現場還有機會免費獲得許多精美小禮，如拍照打卡就能獲得的「打卡限定特典」以及入場即可抽取的「花籤小卡」，還有隱藏在展場中的老師留言彩蛋，都一一等待大家親自前往探索！

《依歡30周年特展·記得眼睛裡的星星宇宙》展前導覽與簽書會。圖/東立出版社

《依歡30周年特展·記得眼睛裡的星星宇宙》展前導覽與簽書會。圖/東立出版社

《依歡30周年特展·記得眼睛裡的星星宇宙》打卡限定特典。圖/東立出版社

《依歡30周年特展·記得眼睛裡的星星宇宙》花籤小卡。圖/東立出版社

《依歡30周年特展·記得眼睛裡的星星宇宙》。圖/東立出版社

《依歡30周年彩繪精選畫集 掬彩》。圖/東立出版社

《依歡30周年特展·記得眼睛裡的星星宇宙》《亡國必有妖孽(2)》。圖/東立出版社