《爸爸》劉青雲演繹人性深淵 弒母殺妹案背後的愛與痛

★ 金馬影帝劉青雲「從影以來最揪心演出」

★ 翁子光繼《踏血尋梅》最新編導力作

★ 改編自香港真實事件，2010年荃灣享和街人案

★ 入圍2024東京國際影展「主競賽單元」，角逐「櫻花大獎」唯一港片

★ 榮獲第21屆香港亞洲電影節閉幕片，金獎幕後團隊聯手傾力打造

金馬影帝劉青雲主演、《踏血尋梅》翁子光最新編導力作《爸爸》，將於1月3日在台上映，電影在香港上映首3日票房已突破2100萬台幣佳績，是繼《破·地獄》後口碑爆棚、感動淚推好評不斷的話題電影，而劉青雲彷彿刻到骨子裡的深層內化演技也被眾多觀眾封神，上映一週已出現二刷朝聖潮！

導演翁子光透露當初堅持一定要找劉青雲主演《爸爸》，是源自於看到他過年上街買菜受訪時化身「巿民劉先生」的新聞，翁子光說：「當時青雲反應就像個普通巿民，令我不得不佩服，他具有一種民間智慧，就是電影《爸爸》需要的生活智慧。」

劉青雲在電影《爸爸》既無法憎恨生者，更無法忘記逝者。圖/甲上娛樂

電影《爸爸》由擅長改編真實案件的翁子光執導及編劇，在《踏血尋梅》、《正義迴廊》之後，受2010年「荃灣享和街弒母殺妹案」啟發，找來金馬影帝及三屆香港電影金像獎影帝的劉青雲，擔綱一夜之間失去美滿家庭的爸爸，劇情聚焦於這位爸爸在案件前後的生活差異與心理複雜變化，倖存下來的父親要如何面對後續的無盡傷痛，劉青雲的純熟精湛演技獲譽「從影以來最佳演出」高度評價。

戲外劉青雲與結婚26年的郭藹明是演藝圈著名模範夫妻，不只一次公開表示不生小孩，理由是：「朋友都跟我說，生個小孩能讓夫妻關係更緊密，如果我們的夫妻關係已經非常親密，那就不用生小孩了。」十足寵妻魔人，更因為太常幫老婆去市場買菜，「市民劉先生」的親民形象深植人心；而導演翁子光也認為由劉青雲來詮釋《爸爸》最適合不過：「大家都知道他從來不是一個爸爸的形象，反而是獨來獨往的感覺，如果由他演出一個孤獨、情感壓抑的爸爸會不會更適合呢？」

《爸爸》。圖/甲上娛樂

導演翁子光選擇以更溫文淡然的方式處理劇情與角色細節，果然成功讓觀眾看到不一樣的影帝劉青雲，不少人觀影後大讚：「劉青雲真的非常厲害，最厲害的是他能演出一個平凡人，讓你相信他只是一個普通的茶餐廳老闆，會為他感到心痛、難過。」「劉青雲富生活實感的演出真切動人。」「《爸爸》近乎絕望的溫柔穿透銀幕，教我們從電影世界回看人生。」「如果不是劉青雲，很難拍出這樣一部電影。」

《爸爸》。圖/甲上娛樂

片中飾演劉青雲兒子的18歲新演員蘇文濤從未演過戲，初登大銀幕表現可圈可點，從青少年的倔強叛逆到最後釀成大禍的無助徬徨，堪稱電影圈寶藏男孩，導演甚至開玩笑形容蘇文濤是「A貨許光漢」！

回憶挖掘這塊璞玉的過程，導演表示相當有趣，當初試鏡超過100位演員和素人，一直沒找到合適人選，最後有同事拿了朋友兒子的照片給導演看，「我第一眼就覺得他很貼近我心目中『兒子』的形象，眼神好真誠，沒有畏懼，青澀卻充滿想法。」好的選角是成功的一半，劉青雲也讚賞蘇文濤每個眼神和對話都非常真實，「因為他沒有演戲的經驗，不會有過多的表演痕跡。」影帝更爆料蘇文濤甚至敢改台詞，或做即興發揮，效果非常自然，令人刮目相看。

《爸爸》18歲新演員蘇文濤在《爸爸》中飾演劉青雲兒子，初登大銀幕表現可圈可點。圖/甲上娛樂

《爸爸》劇情描述失去了家人的阮永年（劉青雲飾）如常回到茶餐廳開店，讓自己感覺一切依舊，他活在回憶的日常裡，妻子金燕（谷祖琳飾）準備早餐的廚房，兒子厚明（蘇文濤飾）玩網路遊戲的電腦桌，女兒厚恩（熊諾頤飾）收養的三色貓「三花」，還有一家人共進晚餐的快樂谷茶餐廳，彷彿那一夜從未將一切吞噬。

血緣的摰親奪走了生命的摯愛，永年既無法憎恨生者，更無法忘記逝者，唯有回憶與幻想相濡以沫，讓永年在迷茫的生活中找到一些真實感，縱與兒子一窗之隔，永年比以往更努力活得像一個「爸爸」，這段父子關係，會否迎來長夜盡頭，成為彼此活著的救贖？《爸爸》2025年1月3日將在全台上映

劉青雲在電影《爸爸》既無法憎恨生者，更無法忘記逝者。圖/甲上娛樂

劉青雲（後排左起）與蘇文濤、谷祖琳和熊諾頤（前）在《爸爸》中飾演一家人。圖/甲上娛樂

劉青雲在電影《爸爸》中飾演一個普通的茶餐廳老闆。圖/甲上娛樂

導演翁子光認為劉青雲是主演《爸爸》的不二人選。圖/甲上娛樂

《爸爸》。圖/甲上娛樂