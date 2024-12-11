2024愛奇藝尖叫之夜：林依晨獲亞太年度優秀演員，劉詩詩、成毅獲尖叫女演員和男演員

2024愛奇藝尖叫之夜於12月7日在澳門·銀河綜藝館拉開大幕。今年活動以「為愛發電，放聲尖叫」為主題，攜手數百位明星嘉賓開啟狂歡盛會，與線上線下觀眾一起回顧全年文娛行業高光時刻、見證六大單元各項榮譽的誕生。「尖叫之夜」作為愛奇藝打造的娛樂盛典IP，始終秉持尊重藝術、尊重專業的初心，為劇集、綜藝、電影等領域的優秀內容和藝術家授予多項榮譽，自2014年首次舉辦至今已十年。

2024愛奇藝尖叫之夜，場內綠色燈牌都是成毅粉絲。圖/iQIYI愛奇藝國際版

群星閃耀、大咖雲集，數百位明星嘉賓矚目整晚

2024愛奇藝尖叫之夜將彙聚娛樂行業數百位明星和創作者。陣容一經發佈，活動相關多個話題引爆熱搜，網友紛紛為自己喜愛的「尖叫大咖」隔空發電。活動當天14：30，「尖叫紅毯」將率先拉開帷幕，線上上線下觀眾的矚目之下，明星嘉賓閃耀登場；19：00「尖叫榮譽盛典」正式開啟，六大單元榮譽逐一公佈。

同時，2024年影視劇綜中那些曾令觀眾激情澎湃、感動萬千的瞬間也將於舞臺再度上演。在震撼的舞美特效加持下，過去一年的美好時光將再度浮現，為觀眾帶來一場無與倫比的視聽盛宴。

2024愛奇藝尖叫之夜，場內綠色燈牌都是成毅粉絲。圖/iQIYI愛奇藝國際版

六大單元共66項榮譽逐一發布，致敬全年好內容與創作者

今年的尖叫之夜設立「海外單元」「戲劇單元」「綜藝單元」「電影單元」「尖叫單元」「致敬單元」六大榮譽單元，向優秀內容和藝術家致敬。2024年，愛奇藝持續打造出高品質多元化的作品。劇集方面，《唐朝詭事錄之西行》在離奇詭案中折射人性複雜，打開了古裝探案劇新的敘事空間，成為今年暑期檔最大爆款；《我的阿勒泰》以精品短劇集形態和獨樹一幟的美學風格，再現阿勒泰民族交融下的質樸情感，造就了「一部劇帶火一座城」的文化現象；《南來北往》《城中之城》《小夫妻》《凡人歌》《迎風的青春》等作品在人間煙火中照亮小人物的日常，展現出優秀作品的情感價值。

《追風者》《哈爾濱一九四四》《孤舟》《九部的檢察官》《暗夜與黎明》《我是刑警》等作品用創新視角打開傳統優勢賽道，刻畫出時代浪潮下普通人對信仰和光明的不懈追求；《一念關山》《烈焰》《狐妖小紅娘月紅篇》《顏心記》《四方館》《七夜雪》《大夢歸離》等作品用古典東方色彩搭建起別樣江湖，為當下的年輕觀眾再造奇幻熱血想像；懸疑標杆廠牌迷霧劇場再躍新臺階，《三大隊》《不可告人》《看不見影子的少年》《錯位》等用更貼近普通人的情感視角，挖掘更深刻的人性圖鑒，為國產懸疑故事寫下新注腳。

2024愛奇藝尖叫之夜，劉詩詩。圖/iQIYI愛奇藝國際版

綜藝方面，《喜劇之王單口季》托舉喜劇新人，包袱笑料不斷，為觀眾帶來歡樂，「人生需要Passion」更是響徹全網，成為無數觀眾的年度關鍵字；《種地吧》第二季、《哈哈哈哈哈4》《萌探2024》《新說唱2024》《喜歡你我也是5》等綜N代反覆運算升級，為觀眾提供長線的情感陪伴；《十天之後回到現實》《我的主場》《燃燒的月亮》等多元細分品類拓寬了題材邊界，為年輕人提供多種情緒價值，也為行業帶來全新範本。

電影領域，愛奇藝也上線了眾多品類豐富、思想深刻的精品佳作。2024年愛奇藝推出雲影院電影廠牌「動作高手季」，先後帶來七部精彩動作電影，涵蓋武俠、功夫、現代、犯罪等多元素。其中首季推出的《目中無人2》《陌路狂刀》等作品，將中國動作電影核心的「俠氣」展現得淋漓盡致；第二季則聚焦現代犯罪，展現警匪生活較量，其中《打黑》作品生動呈現出掃黑除惡全過程，上線首日即登上各大榜單首位。精品院線電影《默殺》《重生》等拓展創作邊界，以極致的正邪對峙呈現捍衛正義的必要和必然；《抓娃娃》《孤注一擲》《年會不能停》等打破傳統表達，在新穎的故事中詮釋時代痛點與社會議題。

2024愛奇藝尖叫之夜，林依晨。圖/iQIYI愛奇藝國際版

「海外單元」包括亞太年度創新節目、亞太年度新力量演員、亞太年度優秀演員等7項榮譽。 《星光閃耀的少年》獲評亞太年度創新節目；鄧為獲評亞太年度新力量演員；田曦薇獲評亞太年度進取演員、王星越獲評亞太年度受歡迎演員；林依晨獲評亞太年度優秀演員；呂愛惠Baifern、張凌赫分別獲評亞太年度觀眾喜愛演員；虞書欣摘得亞太年度全能藝人。

尖叫單元中，劉詩詩榮膺「尖叫女演員」，成毅則獲得「尖叫男演員」的殊榮，白鹿以「觀眾矚目演員」的身份成為焦點，而團體「十個勤天」更是以超高人氣摘得「尖叫團體」獎項，掀起全場熱潮。

星光閃耀，尖叫聲起。想要解鎖絕美的明星紅毯、極致的舞臺表演、矚目的榮譽盛典，敬請期待12月7日愛奇藝尖叫之夜！2024愛奇藝尖叫之夜將在愛奇藝及愛奇藝國際版全球免費直播，中英泰日韓等多種語言觀看，尖叫浪潮不容錯過！

2024愛奇藝尖叫之夜，成毅。圖/iQIYI愛奇藝國際版

2024愛奇藝尖叫之夜，呂愛惠Baifern。圖/iQIYI愛奇藝國際版

2024愛奇藝尖叫之夜，呂愛惠Baifern。圖/iQIYI愛奇藝國際版

2024愛奇藝尖叫之夜，呂愛惠Baifern。圖/iQIYI愛奇藝國際版

2024愛奇藝尖叫之夜，林依晨。圖/iQIYI愛奇藝國際版

2024愛奇藝尖叫之夜，林依晨。圖/iQIYI愛奇藝國際版

2024愛奇藝尖叫之夜，林依晨。圖/iQIYI愛奇藝國際版

2024愛奇藝尖叫之夜，秦嵐。圖/iQIYI愛奇藝國際版

2024愛奇藝尖叫之夜，秦嵐。圖/iQIYI愛奇藝國際版

2024愛奇藝尖叫之夜，秦嵐。圖/iQIYI愛奇藝國際版

2024愛奇藝尖叫之夜，劉詩詩。圖/iQIYI愛奇藝國際版

2024愛奇藝尖叫之夜，劉詩詩。圖/iQIYI愛奇藝國際版

2024愛奇藝尖叫之夜，劉詩詩。圖/iQIYI愛奇藝國際版

2024愛奇藝尖叫之夜，榮譽全名單。圖/iQIYI愛奇藝國際版

2024愛奇藝尖叫之夜，榮譽全名單。圖/iQIYI愛奇藝國際版

2024愛奇藝尖叫之夜，榮譽全名單。圖/iQIYI愛奇藝國際版