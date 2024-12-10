《Keroro軍曹》連載25週年 《航海王》尾田榮一郎送上祝福
今年是《Keroro軍曹》漫畫連載25週年，漫畫家尾田榮一郎特地繪製了一幅插圖，向吉崎觀音及其經典角色致敬。插圖中，Keroro軍曹坐在《航海王》主角魯夫的腿上，展現出愉快的氛圍，象徵著兩部作品之間的友誼和交融。
《Keroro軍曹》（日文：ケロロ軍曹、Keroro Gunsou、青衣小怪物、Sergeant Frog、Sgt. Frog、大眼蛙士官、蛙軍曹），原作者吉崎觀音。漫畫自1999年起在角川書店的《月刊少年Ace》雜誌連載，於2024年慶祝漫畫連載25週年。中文版漫畫由台灣角川發行。動畫版由日昇動畫製作，於2004年至2011年在日本播放，共7季358集，被稱為青蛙版《福星小子》。
該作品以其獨特的搞笑風格和對經典動漫作品的戲仿而聞名。漫畫中，Keroro軍曹和他的部隊經常對《新世紀福音戰士》、《七龍珠》、《機動戰士鋼彈》等作品進行幽默模仿，還涉及對政界人士的嘲諷。作品中還融入了日本妖怪故事、都市傳說和校園怪談等元素，創造出一個充滿歡笑和冒險的世界。動畫版則因版權的關係，比較多對日昇動畫製作的《機動戰士鋼彈》系列的戲仿。
此外，吉崎觀音也為《ONE PIECE》創作了一篇合作短篇漫畫，刊登於12月4日發行的《ONE PIECE》雜誌，為這場聯動增添了更多趣味亮點。
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