《再見了！茱莉亞》聯合國親善大使特別演出 童兵、難民的心路歷程

蓋爾杜安尼扮蘇丹民陣領袖《再見了！茱莉亞》親身經歷入戲

榮獲坎城影展自由獎的電影《再見了！茱莉亞》（Goodbye Julia），驚喜找來「聯合國親善大使」蓋爾杜安尼（Ger Duany）在片中特別演出。他曾是「南蘇丹」的童兵與難民，親身見證南、北蘇丹的分裂，更曾待過蘇丹、衣索比亞、肯亞等難民營，15歲時逃到美國才獲得自由，並在時尚界及演藝界找到屬於自己的一片天。

蓋爾杜安尼這次在新片《再見了！茱莉亞》客串飾演「蘇丹人民解放陣線」領袖麥耶，不僅啟發女主角「茱莉亞」（希蘭莉亞克Siran Riak 飾）了解到「為了我們家人，必須終結戰亂」的重要性。更驚人的是，導演穆罕默德•科多法尼（Mohamed Kordofani）讓他在片中唸出自己逃亡時的慘痛經歷，「姊姊身體挺不住，沒多久就死了，我把她留在原地，沒有埋葬」，聽者無不動容。《再見了！茱莉亞》獲國際媒體讚譽「賦予蘇丹政局的人性化一面」，蓋爾杜安尼的演出也受到嘉許「充滿智慧、表演出色」，該片將於本周五（12/13）在台上映。

蓋爾杜安尼客串演出《再見了！茱莉亞》啟發了女主角「茱莉亞」（希蘭莉亞克Siran Riak 飾）。圖/海鵬影業

蓋爾杜安尼（Ger Duany）出生於南蘇丹，曾經是童兵與難民，為了生存待過蘇丹、衣索比亞、肯亞等各國難民營，最後才逃到美國、開啟新人生。他的演員生涯始於美國，演出過多部以難民為主題的電影，也包括《尼羅河的希爾頓事件》（The Nile Hilton Incident），以及與金獎影后瑞絲薇斯朋演出的《扭轉命運的樂章》（The Good Lie）等多部影片。

2015年，蓋爾杜安尼獲選為聯合國難民署的親善大使，特別關注兒童的教育問題。他希望能幫助難民營脫胎換骨，成為有功能性的地方，讓難民獲得教育機會。並希望有朝一日能重返南蘇丹振興家鄉。

《再見了！茱莉亞》劇情描述南、北蘇丹兩名命運截然不同女子相遇的故事。圖/海鵬影業

杜安尼12歲提槍上陣《再見了！茱莉亞》敲響自由和平之鐘

蓋爾杜安尼這次在新片《再見了！茱莉亞》飾演南、北蘇丹分離期間的「蘇丹人民解放陣線」領袖麥耶（Majier）。片中他娓娓道出自己的逃亡經歷令人動容：原來戰爭中軍隊殺了他的家人，他和姊姊橫渡過河逃亡，在叢林躲了好幾個星期後，最後「姊姊身體挺不住，沒多久就死了，我把她留在原地，沒有埋葬」。

為了布致餓死，他加入了蘇丹人民解放軍，12歲就學會如何使用武器。蓋爾杜安尼片中更語重心長地跟圍觀民眾說，「為了我們的家人及後代，必須終結一切戰亂」。蓋爾杜安尼目前是知名國際名模，近年除出版回憶錄〈走向旭日：從童兵到和平大使〉，講述他在蘇丹南部的歲月以及擔任親善大使的經歷。更出品並主演自傳紀錄片《GER: TO BE SEPARATE》，希望以自己的慘痛的人生歷程，敲響自由和平之鐘。

親善大使蓋爾杜安尼(右)驚喜現身《再見了！茱莉亞》扮蘇丹民陣領袖。圖/海鵬影業

《再見了！茱莉亞》劇情描述：在南蘇丹獨立的前夕，一名北方的已婚歌手莫娜（艾曼尤瑟芙 Eiman Yousif 飾），意外涉及一名南方男子的謀殺案。兵荒馬亂之中，她為彌補心中的歉疚，決定將死者不知情的妻子茱莉亞（希蘭莉亞克 飾）安置到家中幫傭。

兩個女人成了知心好友，反讓她猶豫再三是否該吐實，直到東窗事發，始料未及又令人心碎的人性風暴自此登場…。導演科多法尼毫無痕跡將政治與人性議題、融入了高潮迭起的劇情中，將這個飽受蹂躪的國家現狀公諸於世。《再見了！茱莉亞》將於本周五（12/13）在台上映。

導演穆罕默德‧科多法尼（Mohamed Kordofani）讓他在電影《再見了！茱莉亞》有巧妙安排。圖/海鵬影業

《再見了！茱莉亞》蓋爾杜安尼目前是知名國際名模，近年並出版回憶錄。圖/海鵬影業

聯合國親善大使蓋爾杜安尼（Ger Duany）在《再見了！茱莉亞》驚喜現身。圖/海鵬影業