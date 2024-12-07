《童話故事下集》婚姻版生存遊戲 每週一次想離婚

Netflix華語獨家愛情清醒喜劇《童話故事下集》由打勾勾娛樂有限公司製作，金馬最佳劇情短片《講話沒有在聽》編劇、剪輯、導演三棲的李念修編導，金牌製作人黃薇夏製作，聯合柯佳嬿、劉以豪、柯淑勤、曾敬驊、姚愛寗、謝依霖等實力派卡司領銜主演，金鐘影帝傅孟柏特別演出，聯手打造2025年情人節最細膩幽默的愛情「清醒」喜劇。

今（5日）宣布《童話故事下集》將在2025年2月14日情人節全集12集全球獨家上線Netflix，並首曝前導預告，由飾演潑辣人妻的柯佳嬿驚喜獻聲，揭露所謂童話故事幸福快樂的結局後，下集的故事將會發生怎樣令人人間清醒的夫妻日常，除了首次合作就飾演夫妻檔的柯佳嬿與劉以豪，以及由柯淑勤所飾演的劉以豪媽媽，更有曾敬樺、姚愛寗、傅孟柏、謝依霖等黃金陣容，十分令人期待。

《童話故事下集》柯佳嬿與劉以豪兩人在雨中初識便一見鍾情。圖/Netflix

首支90秒前導預告釋出，只見柯佳嬿與劉以豪兩人在雨中初識便一見鍾情，並直白點出「男人通常是由下半身思考，常誤會心跳加速的原因，因此更加容易一眼愛上對方」兩人就這樣墜入愛河並結了婚，正當以為會如同童話故事般從此過著幸福快樂的生活時，宜玲（柯佳嬿 飾）的一句「呷賽啦！」打破了這美好的想像，故事的「下集」正式展開，由柯佳嬿所飾演的林宜玲，是位潑辣厭世的人妻，性格火爆時常厭世金句連發。

談及此次飾演林宜玲一角的心情如何，柯佳嬿表示：「宜玲（角色名）在關係裡看起來是強勢的一方，嘴巴也很壞，其實刀子嘴豆腐心，她只是比較坦承面對人生的各種處境而已。表面上劉以豪飾演的友友很可憐，但可憐之人必有可恨之處，宜玲對友友就是又愛又恨。」對於首次搭檔劉以豪就飾演夫妻，柯佳嬿也爆料：「印象中他一直是陽光帥氣大男孩，在《童話故事下集》裡，這些特質可說是蕩然無存，他的角色又廢又欠揍又拿他沒辦法，是從沒看過的以豪。」

《童話故事下集》劉以豪飾演呆萌但不修邊幅的「媽寶人夫」曾學友。圖/Netflix

而睽違五年未演出台劇的劉以豪也直呼：「我自己也覺得等太久了！睽違五年的新作品，你還不看嗎？」此次一改以往霸總男神形象，飾演一位從不違背媽媽意見，呆萌但不修邊幅的「媽寶人夫」，對此劉以豪表示：「一開始接觸的時候其實有很多不太能理解的地方，覺得怎麼可能會有這樣的人存在，後來做了幾次功課跟導演討論之後越來越可以理解曾學友（角色名）在想什麼，他其實就是想要大家都好好的，和睦相處在一個家裡面」。

談及首度和柯佳嬿合作的心情，劉以豪表示：「跟佳嬿相處一直都非常合得來，但不知道為什麼演到後面我更習慣戲裡兩個人的相處，甚至要演完時還感到十分的不捨。」更透露一開始看到劇本，更想挑戰的反而是老婆的角色，但礙於性別當然是無法，並表示十分喜歡這個好看又好笑故事。

《童話故事下集》柯淑勤飾演劉以豪的媽媽。圖/Netflix

談及此次《童話故事下集》所希望傳遞的故事情感，編導李念修坦言創作靈感竟是來自於交友軟體：「我發現在交友軟體上，其實存在不少已婚人士，讓我不禁好奇他們在追尋什麼。」製作人黃薇夏則分享：「人跟人相處久了，開始會累積許多不順眼的事，多到我們會很難想起來，當初怎麼決定跟這個人在一起的，氣的時候比相愛的時候多很多。然後會開始思索，該再繼續嗎？一切回到原點是不是會比較好？我們希望透過這個戲，提供一個抒發情緒跟激盪思考的可能。」更表示最初的目標就是希望這會是部觀眾能邊看邊笑，看完心情很好的劇。

而談及這次為何會找柯佳嬿飾演暴怒厭世妻、劉以豪飾演媽寶男，編導李念修也分享：「因為我是個喜歡『不合理』的人，覺得讓有氣質的佳嬿來演滿口大便的女人；讓王子形象的以豪來演拉屎打呼的媽寶，如此顛覆他們原本形象，如此不合理的選角，應該會燃燒出不一樣的火花，可以玩得很開心吧！」

Netflix愛情清醒喜劇《童話故事下集》，揭露所謂童話故事幸福快樂的結局後，下集的故事將會發生怎樣令人人間清醒的夫妻日常，與公婆同住三年的宜玲，每七天就有一次想離婚的念頭，想搬出去但偏偏老公又是一個媽寶。然而她總在緊要關頭發現該死的老公學友還有一絲可愛，陷入「想搬，搬不走、想離，離不了」的泥沼。隨著她意外在交友軟體上遇見靈魂伴侶，子宮卻在這時「想生了」，讓她的人生圍繞在精神出軌和婚姻家庭的矛盾之間。該作將在2025年2月14日於Netflix全球獨家播出。

《童話故事下集》柯佳嬿飾演潑辣厭世的人妻林宜玲，性格火爆厭世金句連發。圖/Netflix

《童話故事下集》劉以豪睽違5年現身台劇！曝「宅男媽寶超反差形象」。圖/Netflix

柯佳嬿《童話故事下集》飾潑辣厭世人妻 直呼劉以豪又廢又欠揍。圖/Netflix