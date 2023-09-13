義氣電影《我最愛的笨男人》郭泓志x范逸臣x姚淳耀最笨兄弟情

由郭泓志、范逸臣、姚淳耀主演今夏最義氣電影《我最愛的笨男人》於9月8日上映，勇奪全台週末國片新片票房冠軍！電影中充滿接地的台語對白，以及三位男主角霸氣爽快地狂飆台語髒話，讓週末參與映後活動的觀眾表示：「這部電影超療癒，擊敗好看！」而映後活動中亦有觀眾頻敲碗三位男主角現場還原電影中激烈橋段，不論是台上的郭泓志、范逸臣、姚淳耀與劉奕兒，或是台下的觀眾全都飆出舒壓感，電影《我最愛的笨男人》全台熱映中！

《我最愛的笨男人》映後大合照。(圖/CATCHPLAY)

電影《我最愛的笨男人》除了令人捧腹大笑的橋段，也有男女主角的揪心感情線，今日釋出的電影片尾曲〈這世界太擊敗〉片尾曲MV，由監製孫啟明身兼片尾曲作詞人，他說：「當我們快要被生命中的不完美給擊敗時，即使選擇離開，也不要忘記要祝福曾經在生活中的每個重要的人！」

就像電影中男主角范逸臣希望女主角劉奕兒「要幸福，別怕迷路」，因為前方的路絕對不會孤獨，兩人的感情線令觀眾哭慘，影迷們也被傻憨癡情的男主角范逸臣感動落淚！

《我最愛的笨男人》劇照。(圖/CATCHPLAY)

電影《我最愛的笨男人》描述西屯阿全(范逸臣 飾)外表看似火爆凶狠，實際上卻有顆善良柔軟的心，和他的好兄弟阿鬼(姚淳耀 飾)、龍仔(郭泓志 飾)一起闖蕩江湖 。一次意外，他們的老大過世，悲傷的阿全在喪禮上邂逅了酒家女貝貝(劉奕兒 飾)。

為守護老大遺言的阿全開始展開熱烈追求，然而貝貝不領情，甚至想利用他的單純來騙財。另一方面，老大遺留下的水電行土地成為都更的最後一塊拼圖，遭惡勢力覬覦，阿全更遭友人設計賠掉所有財產，貝貝也被惡棍綁架。面對一波三折的困境，阿全能從這場陰謀中全身而退嗎？

《我最愛的笨男人》海報。(圖/CATCHPLAY)