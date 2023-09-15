《黑夜遊行》漫改電影 吉澤亮x橋本環奈「神聖」爆笑喜劇

《銀魂》、《新解釋‧三國志》日本喜劇鬼才導演福田雄一最新電影作品《黑夜遊行》，改編自《聖☆哥傳》作者中村光同名漫畫作品，找來日本當紅帥哥美女演員吉澤亮、橋本環奈、中川大志、渡邊圭祐、山田裕貴、玉木宏等豪華卡司陣容共同演出。

福田組的固定班底佐藤二朗、室剛，也在本作中盡情搞笑，為觀眾帶來最「神聖」的爆笑喜劇！許多日本觀眾在觀賞完後紛紛讚賞：「不論什麼角色都能駕馭的吉澤亮太完美了！」、「總之橋本環奈超可愛」、「笑死了！中川大志超好笑」、「和其他福田作品一樣，可以輕鬆觀看」、「福田導演的作品果然很有趣」、「看完後想馬上再看一次的有趣之作」、「我個人心中第1名的喜劇電影」等。

本片在日本拿下了7億日幣的票房好成績，飾演男主角三春的「國寶級帥哥」吉澤亮也特地錄製一段影片，親自告訴台灣觀眾本作的魅力！奇幻爆笑喜劇《黑夜遊行》將於本週五9月8日，在台上映！

《黑夜遊行》劇照。圖／車庫娛樂

《黑夜遊行》故事講述考試失利、求職失敗、沒有女友，一事無成的超商打工仔日野三春（吉澤亮 飾），在某個聖誕節即將到來的夜晚，被穿著黑色聖誕服的神祕男人可涅希特（玉木宏 配音）強硬地帶到北極，並開始在為全世界的孩子配送聖誕禮物的神祕公司「聖誕老人之家」工作。

本作是繼《聖☆哥傳》後福田雄一再次改編中村光的作品，對於這次的選角，中村光也坦言自己的感想：「吉澤先生消除了本身的光芒，完全化身成三春讓我很感動。我在畫志乃時就想著『要是能畫出橋本環奈的那種氛圍就好了』，沒想到真的請到橋本小姐來飾演志乃（笑）。

而看到中川先生的瞬間根本就是皇帝本人，渡邊先生連站姿都非常完美，甚至演出比原作還要酷的鐵平。」橋本環奈也表示很高興能飾演志乃：「志乃真的很可愛，為了更接近角色，我很著重在妝容及視覺上，音調也稍微提高。

在做駭客的工作時又會突然露出瘋狂的神情，這部分也算是我的拿手範圍（笑），演起來很開心。」多次合作橋本環奈的吉澤亮也大讚：「要拍攝鬼臉的戲份時，她都會在拍攝現場的角落練習，非常地要求自己。」

《黑夜遊行》劇照。圖／車庫娛樂

這次在《黑夜遊行》中，仍不改福田雄一導演一貫的作風，讓演員盡情地搞笑，吉澤亮回顧這次在拍攝時辛苦憋笑的場面，他說：「這個說法可能有點失禮，福田組裡沒有認真演戲的人，經常做一些令人疑惑的舉動，這次佐藤二朗先生飾演三春打工的便利商店主管，在拍攝便利商店的戲份時，我一直拼命地憋笑。」

中川大志透露飾演原作中相當受歡迎的「田中皇帝」令他備感壓力，因此找主演的吉澤亮商量，沒想到吉澤亮竟回他：「一切都賭在皇帝身上了呢」令中川大志不禁苦笑地說：「我還以為他會說『沒問題的，我們一起加油』之類的，結果反而對我施壓。真是找錯商量對象了。」吉澤亮則在一旁補槍：「要是皇帝很無聊就完蛋了。」

另外，中川大志也表示飾演皇帝意外地辛苦：「我所飾演的皇帝是個情緒非常高漲的角色，在我心中已經演出了120%左右的皇帝，彩排完之後導演卻對我說：『大志，正式拍攝時請比剛才HIGH 10倍』，原來我這樣還完全不夠啊。」吉澤亮也笑說：「中川大志飾演的皇帝，有趣到和他對戲要很努力憋笑的程度。」

《黑夜遊行》劇照。圖／車庫娛樂

近期愛情、事業兩得意的當紅男星山田裕貴，在電影《東京復仇者》中與吉澤亮飾演摯友，兩人在鏡頭前後交情都非常地深厚，這次在《黑夜遊行》中竟飾演父子，山田裕貴感到很吃驚也很有趣：「我們關係好到私下會見面聊天，也會聊將來的事，這次成為吉澤亮的父親我自己覺得很有趣。」

另外他也分享和吉澤亮共事的心得：「他真的非常認真，對演戲自我要求也很高，應該也跨越了很多困難一路走來，一定能讓這部電影變成很有趣的作品。」眾星雲集全力搞笑的爆笑喜劇《黑夜遊行》，於9月8日（週五）在台上映！

《黑夜遊行》吉澤亮問候影片

《黑夜遊行》電影預告

《黑夜遊行》海報。圖／車庫娛樂

《黑夜遊行》海報。圖／車庫娛樂