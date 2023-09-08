韓國5部經典電影大銀幕重映 《7號房的禮物》最催淚

韓國電影的經典之作將再次登上大銀幕與觀眾相見！從9月8日到10月6日，每週都有一部精彩的電影重映。分別為《正義辯護人》9月8日、《闇黑新世界》9月15日、《狼少年：不朽的愛》9月22日、《7號房的禮物》9月28日、《海霧》10月6日。

《正義辯護人》任時完為戲放棄好身材 只剩49公斤！被影帝宋康昊罵 眼淚流不停

上週以爆笑浪漫喜劇《絕對味覺情人》與觀眾驚喜見面的任時完，幾個月前在劉在錫主持的《劉QUIZ》節目上提及當年參演《正義辯護人》的往事，他表示當年為了飾演在戲中被嚴刑拷打的「振宇」一角，狠下心把練好的身材減掉，最輕時體重只剩49公斤！而且為了演好頭被壓在水裡的水刑戲，他在家中浴缸裡放水努力練習，在片場才得以順利完成拍攝。

對此，他表示片場有種很莊嚴的感覺，演完過了一下子才出現掌聲，對當時身為偶像的他來說是件很光榮的事。另外，當劉在錫問他有被宋康昊罵過嗎？任時完表示：「我很常被罵，因為演戲時情感沒有釋放出來，宋康昊前輩告訴我若傷心的話就要釋放出悲傷的情緒。最後，那份情感引導著我，眼淚就嘩啦嘩啦地流了下來。」《正義辯護人》將於9月8日（五）在臺上映！

《正義辯護人》電影預告：https://youtu.be/EPcwd6Olx_g

《正義辯護人》海報。(圖/車庫娛樂)

《闇黑新世界》崔岷植抱怨厭倦男演員 想和女演員拍戲！李政宰稱最辛苦作品之一

經典犯罪鉅獻《闇黑新世界》由三位青龍影帝崔岷植、李政宰、黃晸玟精彩共演，李政宰表示黃晸玟為戲付出很多努力，他說：「黃晸玟前輩為戲做了非常多準備，雖然髮型和衣服看起來很隨興，但其實真的很細心地在準備。」對於崔岷植前輩，李政宰表示：「我以為前輩是沉默寡言、演技扎實的前輩。但他在片場很調皮，見面時也會開玩笑，沒想到前輩其實是氣氛製造者。」

另外，崔岷植開玩笑地抱怨自己總是與男演員合作拍戲，已經感到厭煩了，展現出搞笑的一面。此外，李政宰還表示參演本作的心得，他在戲中飾演一位進退兩難，時刻面臨暴露身分危險的臥底警察，他表示：「這次的角色不是用肢體動作詮釋，而是要表現出內心及心理層面的角色，十分不容易，是最辛苦的作品之一。」《闇黑新世界》將於9月15日（五）在臺上映！

《闇黑新世界》電影預告：https://youtu.be/jhJE7r3RTyo

《闇黑新世界》海報。(圖/車庫娛樂)

《狼少年：不朽的愛》朴寶英狂呼宋仲基巴掌！宋仲基臉腫直呼好後悔

經典浪漫愛情鉅獻《狼少年：不朽的愛》由朴寶英和宋仲基主演，朴寶英和宋仲基在戲中大談催淚虐戀，戲中更上演了朴寶英打宋仲基巴掌的橋段。對此，朴寶英表示這段戲對他們倆的感情戲很重要，很感謝宋仲基為了讓她入戲，每次都讓她真打！

朴寶英說：「若要演打巴掌的戲，通常會在拍攝時才真的打，拍我的臉時只要『假打』就可以了。但我們從頭到尾都是一鏡到底，宋仲基對我說我的感情要表現出來，所以每次拍攝我都會打人。」宋仲基也表示：「雖然那樣好像很帥氣，但我馬上就後悔了。拍攝我的畫面時，臉都是腫的，我不知道朴寶英這麼會打人！」另外，朴寶英也為戲獻聲，在戲中自彈自唱電影主題曲〈我的王子〉，熟練的吉他技巧與甜美歌聲讓宋仲基看得目瞪口呆，給出95分好評！《狼少年：不朽的愛》將於9月22日（五）在臺上映！

《狼少年：不朽的愛》電影預告：https://youtu.be/1RablLHFsXY

《狼少年：不朽的愛》海報。(圖/車庫娛樂)

《7號房的禮物》柳承龍X葛瀟轅長達10多年溫馨父女情！柳承龍滿牆筆記超用功

在《7號房的禮物》中，柳承龍與葛瀟轅共演溫馨催淚父女情，感動千萬人！而他們「父女倆」的緣分並未因為電影結束而斷掉，反而每年都會固定見對方一次！柳承龍也會在葛瀟轅成長到不同階段時，送不同書包給她，長達10多年的父女情十分感人！對於飾演患有智能障礙父親一角，柳承龍表示很不容易，當年為了塑造角色，與真的有智能障礙的麵包工場員工相處，觀察對方的行為、舉止，向對方學習了很多。

除了親自與麵包工廠員工學習外，柳承龍也是個很會做筆記的演員，他的劇本上都是密密麻麻的筆記，他表示自己從開始演話劇時就習慣做筆記，並開玩笑地說好像有一面筆記牆！另外，柳承龍表示看到《7號房的禮物》時，便覺得這部作品很特別。他說：「不只是我，大家看到劇本後都覺得是個很棒的故事，覺得能拍出令人感動的故事。」《7號房的禮物》即將在9月28日（四）在臺上映！

《7號房的禮物》電影預告：https://youtu.be/Gdh0vBKFG8w

《7號房的禮物》海報。(圖/車庫娛樂)

《海霧》奧斯卡金獎導演奉俊昊親自操刀！朴有天流血忍痛 金倫奭大讚好man！

經典驚悚鉅獻《海霧》由《寄生上流》奧斯卡金獎導演奉俊昊擔綱製片，由金倫奭與朴有天共演。

本作是朴有天第一部大銀幕出道作。對此，朴有天表示：「這是我第一次參演電影，拍完後覺得很緊張。看到影片時，當時的回憶歷歷在目，有被金倫奭前輩訓斥工作不認真的回憶，大家就像變成真正的討海人一樣進行拍攝。」金倫奭則大讚朴有天在狹小的空間裡演打戲時，即使受傷了也沒有表現出來，十分專注地演完，下戲後才擦藥，覺得他非常man也非常敬業！《海霧》即將在10月6日（五）在臺上映！

《海霧》電影預告：https://youtu.be/IDq3epb_vEg

《海霧》海報。(圖/車庫娛樂)