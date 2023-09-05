《渴水》河林滿同名小說改編 「生田斗真」演出鬱悶公務員

電影《渴水》醞釀十年，改編自九〇年代作家河林滿同名小說，由曾擔任相米慎二、市川準、森田芳光、宮藤官九郎等人副導的高橋正彌執導，日本金獎導演白石和彌擔任企劃監製，找來演技與人氣兼具的男星生田斗真、實力派女星門脇麥、近期作品不斷的新生代男星磯村勇斗共同演出。導演高橋正彌表示，磯村勇斗是製片長谷川晴彥大力推薦的演員，對此製片長谷川表示，「我在看《家族極道物語》時就很欣賞磯村勇斗，並希望能和他合作！」

磯村勇斗此次在片中飾演生田斗真的搭檔同事木田，兩人總是一起執行停水任務，相較於生田斗真飾演的前輩岩切麻木、冷漠的工作態度，木田顯得更有理想、人性化，時常對「強制停水」這項舉措提出反思與同情。對於此次和大前輩生田斗真合作，磯村勇斗表示非常榮幸，「生田斗真從見面第一天起就非常親切，讓我能夠自在的演出。

磯村勇斗是製片長谷川晴彥大力推薦的演員。圖／天馬行空

有一天因為雨下不停導致外景無法拍攝，大家只能一直乾等放晴，在這樣的狀況下生田先生也依然耐著性子、面帶笑容，帶給大家滿滿的正能量！」此外，磯村勇斗也坦言自己非常喜歡一場生田斗真拋下一切束縛和小姊妹童星一起在公園灑水玩耍的戲，「那場戲的岩切就像在進行一場革命，拍攝當下的生田斗真眼神閃閃發光，讓我看得相當感動！」

對於磯村勇斗的大力讚賞，生田斗真笑稱自己也相當羨慕磯村勇斗近期戲約滿滿，作品量大爆炸，就連打開IG也老是被推播磯村勇斗的消息！兩人的好同事情誼也從戲裡延伸到戲外，在被問到兩人是否私底下會聊表演的事情時，生田斗真認真思考後表示，「好像從未聊過關於表演，都是聊些彼此私下的興趣！」

磯村勇斗則分享兩人最近都是三溫暖愛好者，因此常常會互相推薦彼此不錯的店家，互動真的就像普通同事一樣。對於此次演出《渴水》這部極具文學性和人道色彩的作品，生田斗真表示自己讀完原作小說後，覺得小說中所描述的世界一點也不像三十年前寫的，「任何時代都有貧富差距的問題，這部作品放到現今來看依然相當貼近現實，雖然故事有點沉重，但藉由導演的改編功力仍能讓人在其中看見一絲希望，我很榮幸參與這樣的作品。」

他也特別分享自己最喜歡的一場戲莫過於兩個小童星，在沒有水的游泳池裡假裝游泳的場景，「這場戲讓我印象深刻，讓人彷彿真的在乾涸的泳池中看到閃閃發光的池水。」《渴水》9月1日在台上映。

生田斗真最喜歡的一場戲莫過於兩個小童星，在沒有水的游泳池裡假裝游泳的場景。圖／天馬行空

烈日炎炎的夏日，整個群馬縣因連日無雨而陷入嚴重乾旱危機，政府為此開始推行一系列限水措施。任職於自來水公司的岩切俊作（生田斗真 飾），每天的工作就是挨家挨戶拜訪拖欠水費的家庭，只要他們不如期繳清水費，就即刻執行停水。

某天，岩切和搭檔木田（磯村勇斗 飾）在執行勤務的過程中，遇見了一對小姊妹，她們的父親下落不明多時，本來相依為命的母親有希（門脇麥 飾）也突然在某次出門後音訊全無。眼見兩個孩子因為沒有繳費，只能過著無水、無電的艱困生活，看似對工作早已麻木的岩切，內心開始產生了動搖。究竟帶來希望的雨水，能成功降臨在這座日益乾涸的城市嗎？